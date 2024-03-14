Представники Китаю та НАТО провели військовий діалог та обговорили повномасштабну війну в Україні

13 березня представники Міністерства оборони Китаю та Північноатлантичного Альянсу провели в Пекіні вже восьму зустріч у межах військового діалогу з питань політики безпеки. Однією з головних тем було повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони КНР.

"Сторони обмінялися думками щодо комунікації між військовими Китаю і НАТО, міжнародної та регіональної ситуації та інших питань, що становлять спільний інтерес", - йдеться у повідомленні.

У прес-релізі НАТО зазначається, що делегацію Альянсу очолював директор Відділу колективної безпеки генерал-майор Дачіан-Тіберіу Щербан, а китайську – заступник директора Офісу міжнародного військового співробітництва генерал-майор Яо Цінь.

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"Під час зустрічі обговорювались питання глобальної та регіональної безпеки з акцентом на незаконному вторгненні Росії в Україну, морська безпека і питання, що становлять спільний інтерес", - повідомили в Альянсі.

У повідомленні наголошується, що обидві сторони погодилися з важливістю продовження взаємодії між їхніми збройними силами, а генерал Щербан наголосив на цінності штабних переговорів як форуму для розв'язання спільних проблем та інтересів і сприяння прозорості.

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