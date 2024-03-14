Каллас відмовилася гарантувати, що військових Естонії не відправлять в Україну: Обставини можуть змінитися

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що Сили оборони Естонії не відправлять до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Відповідну заяву прем'єрка зробила під час виступу у парламенті. Головною темою інфогодини уряду стала ситуація із заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо іноземних на територію України.

Депутати від фракції Консервативної народної партії Естонії вкотре почали вимагати гарантій про те, що естонських військових до України не відправлять, а Каллас наголосила, що це рішення ухвалюватиме не вона.

"Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів", - наголосила прем'єрка.

Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати відправку сухопутних військ в Україну.

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