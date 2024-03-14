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Новини Війна
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Каллас відмовилася гарантувати, що військових Естонії не відправлять в Україну: Обставини можуть змінитися

каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що Сили оборони Естонії не відправлять до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Відповідну заяву прем'єрка зробила під час виступу у парламенті. Головною темою інфогодини уряду стала ситуація із заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо іноземних на територію України.

Депутати від фракції Консервативної народної партії Естонії вкотре почали вимагати гарантій про те, що естонських військових до України не відправлять, а Каллас наголосила, що це рішення ухвалюватиме не вона.

"Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів", - наголосила прем'єрка.

Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати відправку сухопутних військ в Україну.

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Автор: 

Естонія (1642) Каллас Кая (295)


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От дали б нормально зброї (це не стосовно урядів країн Балтії сказано) - і не треба було б про війська дискутувати. Чи війська без зброї у разі чого підуть?
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14.03.2024 09:21 Відповісти
Навіть якби маленька Естонія відправила 1000 біиців в Украіну -- інші б підтягнулися
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14.03.2024 09:21 Відповісти
О, вибудовується новий військовий блок.
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14.03.2024 09:21 Відповісти
Сам факт присутності контингенту покаже кремлю готовність Європи діяти не на словах.
Гібридна війна може бути і проти путіна.
Удар по Уренгойських родовищах з моря дуже ймовірний.
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14.03.2024 09:31 Відповісти
якби подібні заяви зробили усі лідери Європи, США, Канади, то ху йло наклало би вже не один чемодан у себе в бункері. а так, то воно бачить слабкість, нерішучість чи навіть сцикливість у багатьох лідерів Заходу тому і далі продовжує лізти в Україну, сподіваючиь на перемогу і новий переділ світу. і що буде і далі так, як після його агресії в Грузії і після анексії Криму з частиною Донбасу..
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14.03.2024 09:35 Відповісти
Я особисто чекаю на війська союзників
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14.03.2024 09:42 Відповісти
- Чому снайпери-естонці такі результативні на полі бою?
- Вони по-овільно та ретельно ви-ибирають позицію та без поспіху ма-аскуються Потім спо-окійно вибирають та вицілюють про-отивника Вичекавши по-отрібний момент, пла-авно та бе-ез поспіху натискають спу-усковий га-ачок А далі куля летить вже без їх впливу!
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14.03.2024 09:54 Відповісти
 
 