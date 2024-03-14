УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9076 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 051 8

Стратегічна ціль номер один зараз для росіян - взяти Лиман, що дасть їм дорогу на Слов’янськ та Краматорськ, - командир взводу 95-ї ОДШБр Краснов

краснов,

На фронті ситуація залишається напруженою. Протягом минулих днів Збройні Сили відбивали атаки окупантів зранку, вдень, ввечері і навіть вночі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов.

Також військовий сказав, що зараз росіяни намагаються штурмувати українські позиції невеликими групами, по 5-10 людей. Вони просуваються по кілька метрів, а потім ховаються в окопах та інших укриттях.

"Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватись танками там, де це можливо. Танки також знищуються, зокрема вчора. Ситуація важка, але ми тримаємо лінію оборони", - розповів Краснов.

Читайте також: Сили оборони минулої доби відбивали ворожі атаки на 7 напрямках, найбільше - на Новопавлівському, - Генштаб

Командир повідомив, що в основному окупанти використовують піхоту, але інколи залучають і танки, але просунутися далеко їм не вдається. Згоріла техніка залишається на місці.

Терни - це один із найближчих великих населених пунктів, який йде до Лиману. На думку Краснова, якщо росіяни візьмуть Лиман, це "відкриє ім пряму дорогу на Слов‘янськ та Краматорськ. Це стратегічна ціль номер один, вважає він. 

"На даний момент вони займають панівні висоти, позаду Тернів. Там ландшафт - це посадки та річки, тому важливо командирам вміти правильно розташовувати особовий склад", - повідомив командир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ гірше оснащені та мають брак снарядів біля Вугледару і на Харківщині через увагу ЗМІ до менш "гарячих місць" на фронті, - Der Spiegel

Краснов Станіслав (60) ЗСУ (7648)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський.
показати весь коментар
14.03.2024 09:48 Відповісти
він політик, політики завжди брешуть..., ну щоб паніки не було... й можна було спокійно готуватись до шашликів...
показати весь коментар
14.03.2024 09:51 Відповісти
В України не витачить ресурсів матеріальних, фінансових, людських перемогти орду.
Але в України поки вистачить урану захистити Україну, за потреби спалити орду.
Зелена київська мразота - займись ділом.
показати весь коментар
14.03.2024 09:50 Відповісти
Хто уповноважив командира взводу роздавати коментарі зі стратегічних питань?
показати весь коментар
14.03.2024 09:57 Відповісти
Підкажіть,будь ласка, в якому кабінеті дають дозвіл на коментарі зі стратегічних питань?
показати весь коментар
14.03.2024 10:08 Відповісти
Не знаю, але думаю, що командира взводу ні в якому кабінеті на це не уповноважать.
показати весь коментар
14.03.2024 10:24 Відповісти
Здається з армією щось не так, якщо командири взводів пишуть замітки в газету про "стратегічні плани" ворога...
показати весь коментар
14.03.2024 09:59 Відповісти
Це очевидно, не потрібно бути провідцеи або стратегом.
показати весь коментар
14.03.2024 10:41 Відповісти
 
 