Стратегічна ціль номер один зараз для росіян - взяти Лиман, що дасть їм дорогу на Слов’янськ та Краматорськ, - командир взводу 95-ї ОДШБр Краснов

На фронті ситуація залишається напруженою. Протягом минулих днів Збройні Сили відбивали атаки окупантів зранку, вдень, ввечері і навіть вночі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов.

Також військовий сказав, що зараз росіяни намагаються штурмувати українські позиції невеликими групами, по 5-10 людей. Вони просуваються по кілька метрів, а потім ховаються в окопах та інших укриттях.

"Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватись танками там, де це можливо. Танки також знищуються, зокрема вчора. Ситуація важка, але ми тримаємо лінію оборони", - розповів Краснов.

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Командир повідомив, що в основному окупанти використовують піхоту, але інколи залучають і танки, але просунутися далеко їм не вдається. Згоріла техніка залишається на місці.

Терни - це один із найближчих великих населених пунктів, який йде до Лиману. На думку Краснова, якщо росіяни візьмуть Лиман, це "відкриє ім пряму дорогу на Слов‘янськ та Краматорськ. Це стратегічна ціль номер один, вважає він.

"На даний момент вони займають панівні висоти, позаду Тернів. Там ландшафт - це посадки та річки, тому важливо командирам вміти правильно розташовувати особовий склад", - повідомив командир.

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