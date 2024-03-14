На ТОТ Луганщини загарбники ходять по домівках мешканців з автоматами та збирають голоси на "вибори" президента РФ, - керівник ОВА Лисогор

На тимчасово окупованій Луганщині представники "виборчої комісії" обходять будинки місцевого населення у супроводі окупантів з автоматами, збираючи голоси на псевдовибори президента Росії.

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованій Луганщині сьогодні закінчаться дострокові вибори. Вчора від людей отримали інформацію, що у Преображенному та Троїцькому ходили по кожному будинку дві жінки в супроводі п'яти автоматників, збираючи голоси. Бачимо, що волевиявлення буде потужним. Тому що, коли п'ять осіб з автоматами в масках супроводжують двох учасників голосування по всіх будинках для того, щоб нікуди не їхати - це дуже потужно", - зауважив Лисогор.

За його словами, не може бути виборів у виборах з одного кандидата, без жодного спостерігача.

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"У Рубіжному взагалі виїхали у центр дворів і з машини мегафоном оголошували людям виходити голосувати, а потім ходили по домівках. Результати будуть такі, якими їх намалюють псевдовиборчі комісії, які там є.

Ми, і всі європейські країни розуміють, що не може бути виборів у виборах з одного кандидата, і без жодного спостерігача", - додав голова Луганської ОВА.

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