Ворог продовжує нічний терор "шахедами", цієї ночі атакував центральні регіони та північний схід України, - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська не припиняють атаки безпілотниками. Вночі ворожі Shahed були спрямовані з півдня та скоординовані по центральних регіонах, а також на північний схід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Два дрони на Миколаївщині Сили оборони знищили. Далі пройшлись до Дніпропетровської області, там їх також наздогнали, потім відбулася потужна бойова робота", - розповіла Гуменюк.

За її словами, на півдні росіяни намагаються випробовувати системи ППО керованими авіаційними ракетами. Зокрема, протягом доби тактична авіація працювала по Одеській області. Окупанти двічі спрямували ракету і "переконавшись, що системи ППО готові до протидії, в іншому напрямку ракета втратила бойову спроможність у повітрі".

Наразі "не спостерігається жодної одиниці, присутньої на виході ані Азовського, ані Чорного морів". Росіяни намагаються здійснювати подібні устаткування, адже відчувають в цьому потребу.

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"Ми бачимо і спостерігаємо певну паніку через те, що у нас вправно опановується дробова компонента. Крім того, на нашому боці географія і правий берег, який вище за лівий, що дозволяє нам ефективніше застосовувати радіоелектронну боротьбу", - додала Гуменюк.

Знищення пункту управління дронами в районі Кінбурнської коси, який розташовувався на цивільному судні кілька днів тому призвело до того, що в Миколаївському напрямку використання FPV-дротів суттєво знизилося.