Росіяни можуть здійснити прорив на фронті, скориставшись нестачею в України боєприпасів, - ISW
Нестача боєприпасів та військового обладнання через затримку допомоги США може зробити лінію фронту більш вразливою й дати російським військам можливість для раптового прориву.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Його аналітики зазначають, що Україна надає пріоритет секторам, де найбільше загрожують інтенсивні російські наступальні операції. Це може створити вразливі ділянки в інших місцях.
Російські війська можуть скористатися ситуацією для раптового і несподіваного просування вперед. Це може статися, якщо поставки зброї українським військовим і надалі скорочуватимуться.
Ризик такого розвитку подій зростає через те, що Росія зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій. Російське військове командування може на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці лінії фронту.
За даними ISW, українські військові, ймовірно, намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів і визначають пріоритетні ділянки на фронті.
Але, на думку військових аналітиків, це приховує ризики для українських сил.
Німецьке видання Der Spiegel опублікувало 12 березня інтерв'ю з неназваними українськими командирами, які заявили, що майже всі українські частини і з'єднання потерпають від дефіциту боєприпасів і військового обладнання.
Видання зазначило, що українські підрозділи можуть утримувати свої нинішні позиції лише тому, що російські війська не "атакують на повну силу".
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що існує загроза просування російських підрозділів вглиб українських формувань на певних ділянках фронту.
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на карту давно всі дивились , Україну не видно на фоні московського франкінштейна
Але звичайно основна маса живе у Європейській частині.
Москва напевно 15 мільйонів зараз.
Тобто настільки все погано? Від нас вже нічого не залежить?
https://lb.ua/society/2020/02/13/449834_kolomoyskiy_otkril_zapade.html Коломойський відкрив на заході України дві фірми з виробництва зброї і *********** ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокіт-М" були зареєстровано 29 січня 2020 року.
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