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Новини Війна
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Росіяни можуть здійснити прорив на фронті, скориставшись нестачею в України боєприпасів, - ISW

рф,армія,росія,росіяни

Нестача боєприпасів та військового обладнання через затримку допомоги США може зробити лінію фронту більш вразливою й дати російським військам можливість для раптового прориву.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Його аналітики зазначають, що Україна надає пріоритет секторам, де найбільше загрожують інтенсивні російські наступальні операції. Це може створити вразливі ділянки в інших місцях.

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Російські війська можуть скористатися ситуацією для раптового і несподіваного просування вперед. Це може статися, якщо поставки зброї українським військовим і надалі скорочуватимуться.

Ризик такого розвитку подій зростає через те, що Росія зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій. Російське військове командування може на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці лінії фронту.

За даними ISW, українські військові, ймовірно, намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів і визначають пріоритетні ділянки на фронті.

Але, на думку військових аналітиків, це приховує ризики для українських сил.

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Німецьке видання Der Spiegel опублікувало 12 березня інтерв'ю з неназваними українськими командирами, які заявили, що майже всі українські частини і з'єднання потерпають від дефіциту боєприпасів і військового обладнання.

Видання зазначило, що українські підрозділи можуть утримувати свої нинішні позиції лише тому, що російські війська не "атакують на повну силу".

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що існує загроза просування російських підрозділів вглиб українських формувань на певних ділянках фронту.

Автор: 

армія рф (17755) допомога (8430) ISW (653)


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Топ коментарі
+8
Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський.
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14.03.2024 09:50
+6
Так, зеля і єрмак тут відіграють головну роль.
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14.03.2024 10:15
+2
Зелені, а де снаряди від цього потужного "патріота"?...

https://lb.ua/society/2020/02/13/449834_kolomoyskiy_otkril_zapade.html Коломойський відкрив на заході України дві фірми з виробництва зброї і *********** ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокіт-М" були зареєстровано 29 січня 2020 року.


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14.03.2024 09:57
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Як завжди, росія виграє завдяки ресурсній перевазі та роботі спецслужб.
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14.03.2024 09:46 Відповісти
а може дають виграти тому що на заході головне це гроші... і бізнес з рашею в умовах війни з нами нікого не хвилює.... як не хвилював колись бізнес із совком під час голодомору
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14.03.2024 09:51 Відповісти
Так, зеля і єрмак тут відіграють головну роль.
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14.03.2024 10:15 Відповісти
Не тільки *********** , але і відсутністю військ союзників .
на карту давно всі дивились , Україну не видно на фоні московського франкінштейна
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14.03.2024 09:46 Відповісти
30%населення параші скупчено довкола москви, 30% на півдні, все інше тонким шаром по 1 орку на кілометр. За Уралом до Владивостоку, а це 80% території, живе менше 10 мільйонів орків...
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14.03.2024 10:11 Відповісти
Та не в азіатській частині більше живе, там щонайменше 3 міста більше мільйона, п'ятірка біля мільйона та інші.
Але звичайно основна маса живе у Європейській частині.
Москва напевно 15 мільйонів зараз.
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14.03.2024 11:13 Відповісти
що значить можуть скористатися ситуацією? кацапи вже користуються во всю, з масованим проривом питання буде чи ні навіть не стоїть, там питання лише коли?
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14.03.2024 09:48 Відповісти
Зараз не во всю, зараз затишшя у порівнянні з попередніми 5 місяцями "мʼясних штурмів".
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14.03.2024 09:51 Відповісти
Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський.
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14.03.2024 09:50 Відповісти
Це як шашлики, або літній наступ, цей поц перебрехав навіть порошенка.
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14.03.2024 10:42 Відповісти
Викрутився, троль, і сюди Порошенка всунув .
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14.03.2024 12:08 Відповісти
Видання зазначило, що українські підрозділи можуть утримувати свої нинішні позиції лише тому, що російські війська не "атакують на повну силу".

 Тобто настільки все погано? Від нас вже нічого не залежить?
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14.03.2024 09:50 Відповісти
исчьо не начинали,усьо здайомся,єто жи вторая армия мира,а ккакой у нее флот,какиб бдк,куда там нам ,стоит им только захотеть и за три дня львов,захват авдеевки открывают прямую дорогу на киев и лондон,как подтяут свои бдк как захватят одессу за полдня))))ой с бдк бяда,ну ниче вторая армия 3 мира скотчем подлатает и сразу можно после одессы на сидней идти
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14.03.2024 11:22 Відповісти
А это уже прямая угроза Евросоюзу. Под любым предлогом и без предлога вводите войска НАТО в Украину. Или потеряете Украину и будите сами воевать на вашей территории с Путиным. Испытаете все ужасы войны и русского мира.
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14.03.2024 09:53 Відповісти
Зелені, а де снаряди від цього потужного "патріота"?...

https://lb.ua/society/2020/02/13/449834_kolomoyskiy_otkril_zapade.html Коломойський відкрив на заході України дві фірми з виробництва зброї і *********** ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокіт-М" були зареєстровано 29 січня 2020 року.


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14.03.2024 09:57 Відповісти
У направлении ссысрани и засрани у направлении мехесрань мудянскава балоты.
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14.03.2024 10:05 Відповісти
Кацапи стали....не прорвуть вони.
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14.03.2024 10:07 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що існує загроза просування російських підрозділів вглиб українських формувань на певних ділянках фронту. І про ці "певні ділянки фронту" Сирський ,"зезедент" .та Єрмак мабуть знають достеменно від рашистів.
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14.03.2024 10:27 Відповісти
Киньте на передову нікому не потрібних мєнтів,а їх у кожному місті валом.
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14.03.2024 11:19 Відповісти
кому то лоховское исв надо,со слов людей с фронта,бк для арты подвезли.
кто вообще этот ресурс в серйоз воспринимает,90% предсказаний ниочем или просто капитаны очевидности.
в телеге на 300% больше достоверной инфы,а это для сусликов которые прилет от выхода отличить не могут,аля житомирский висник
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14.03.2024 11:26 Відповісти
БК то підзвезли але якщо не вирішиться питання з КАБ та ланцетами то буде реально нехватати засобів ураження щоб використати ті БП
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14.03.2024 11:45 Відповісти
,,дякуємо" що в котрий раз ,,америку" відкрили!!!
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14.03.2024 12:53 Відповісти
 
 