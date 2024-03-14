У бік Польщі вантажівки можуть проїхати лише через пункт пропуску "Краківець", - ДПСУ

Пункт пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині" наразі залишаються заблокованими.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польські фермери продовжують блокувати п’ять напрямків - це пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині", - зазначив він.

Демченко зазначив, що рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску "Краківець", який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня.

"Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося", - додав речник ДПСУ.

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Демченко також розповів, що поляки на заблокованих пунктах пропуску пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через "Шегині" минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.

Наразі у чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться приблизно 1050 вантажівок. Водночас у розблокованому ПП "Краківець" на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів.

Водночас з боку України у напрямку Польщі рух вантажівок на п’ятьох напрямках повністю заблокований.

Разом з тим легкові автомобілі і автобуси, якими перетинають кордон звичайні громадяни, не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки, додав Демченко.

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