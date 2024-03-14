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У бік Польщі вантажівки можуть проїхати лише через пункт пропуску "Краківець", - ДПСУ

кордон,корчова,польща

Пункт пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині" наразі залишаються заблокованими.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польські фермери продовжують блокувати п’ять напрямків - це пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині", - зазначив він.

Демченко зазначив, що рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску "Краківець", який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня.

"Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося", - додав речник ДПСУ.

Також читайте: Польща не заохочуватиме українців повертатися додому, - посол Гузи

Демченко також розповів, що поляки на заблокованих пунктах пропуску пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через "Шегині" минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.

Наразі у чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться приблизно 1050 вантажівок. Водночас у розблокованому ПП "Краківець" на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів.

Водночас з боку України у напрямку Польщі рух вантажівок на п’ятьох напрямках повністю заблокований.

Разом з тим легкові автомобілі і автобуси, якими перетинають кордон звичайні громадяни, не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки, додав Демченко.

Також читайте: Польські фермери відмовились від обіцянки розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6121) кордон (4817) Польща (8615) Демченко Андрій (358)


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Появився анекдот. Папа римський дозволив одностатеві шлюби польським фермерам.
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14.03.2024 09:53 Відповісти
А як займатись інтимом.? Якщо у тракторі незручно, то можна попросити українських далекобійників, щоб пустили в кабіну. Якщо серйозно, то над фермерами можна жартувати, але не можна ображати увесь польський народ.
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14.03.2024 10:06 Відповісти
США и ЕС нужно СРОЧНО вводить санкции против Польши - против транспортных, логистических компаний, против польских банков, против польской полиции и фермеров. Не просто административные санкции, но и уголовные.

Пока сотня-другая польских пособников Путлера не окажутся за решеткой - ничего не изменится.
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14.03.2024 10:11 Відповісти
СМИ: У Дуды во время визита в США сломался самолет
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14.03.2024 10:38 Відповісти
Я сподіваюся, що і польські фури до України не потрапляють?
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14.03.2024 11:37 Відповісти
Ніколи не був фанатом польського, однак після того як польща заборонила ввезення української агропродукції і почала блокувати кордони, принципово нічого не купую ні польських торгівельних марок, ні товарів виготовлених у польщі. І нічого не втратив. Ті ж українські сири є дуже пристойної якості, особливо "витримані", а солодощі у них коштують якихось незрозумілих грошей, ну і всякі sinsay, cropp, house, reserved, 4f - це взагалі дніще на фоні h&m, zara, nike і тд.
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14.03.2024 12:58 Відповісти
 
 