У бік Польщі вантажівки можуть проїхати лише через пункт пропуску "Краківець", - ДПСУ
Пункт пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині" наразі залишаються заблокованими.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Польські фермери продовжують блокувати п’ять напрямків - це пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині", - зазначив він.
Демченко зазначив, що рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску "Краківець", який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня.
"Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося", - додав речник ДПСУ.
Демченко також розповів, що поляки на заблокованих пунктах пропуску пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через "Шегині" минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.
Наразі у чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться приблизно 1050 вантажівок. Водночас у розблокованому ПП "Краківець" на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів.
Водночас з боку України у напрямку Польщі рух вантажівок на п’ятьох напрямках повністю заблокований.
Разом з тим легкові автомобілі і автобуси, якими перетинають кордон звичайні громадяни, не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки, додав Демченко.
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