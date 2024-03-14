РДК веде в Росії наступальні дії, - голова штабу корпусу Олександр (Фортуна)

Підрозділи російських добровольців ведуть наступальні дії на території Бєлгородської та Курської областей РФ.

Про це голова штабу "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Олександр на псевдо Фортуна розповів у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Є успіх, він розвивається по всіх секторах. Ми продовжуємо рухатися і просуватися уперед. Якщо ми говоримо про контроль певних населених пунктів, то я б обережно про це говорив. Всім варто розуміти, що під час проведення подібних бойових дій утворюється так звана "сіра зона", яка зі змінним успіхом контролюється, розширюється. Наша задача цю "сіру зону" розширити та перетворити на контрольовані території. Ви можете зайти на DeepStateMap - там все чудово видно", - розповів він.

Читайте: Змушені вдарити по військових позиціях у Бєлгороді та Курську, цивільне населення має негайно залишити ці міста, - спільна заява легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону

За словами Олександра, йдеться в тому числі про населений пункт Тьоткіно в Курській області та прилеглі території, за контроль над якими наразі точаться бої.

"У нас верхньої межі немає, наступальні дії триватимуть. Потенціал буде розвиватися і я сподіваюся, що він хороший і буде реалізований на 100%", - сказав Фортуна.

Дивіться: На Курщині бійці Легіону "Свобода России" знищили БТР пропутінських сил. ВIДЕО

Стосовно відеоролика легіону "Свобода Росії", який поширився у мережі та у якому добровольці заявили, що перебувають у "звільненій частині Тьоткіно і просуваються вглиб населеного пункту", голова штабу РДК заявив, що "стежити за медійною діяльністю інших підрозділів" в нього немає можливості. При цьому варто зазначити, що російське видання "Агентство. Новости" проаналізувало відео і дійшло висновку, що воно було знято у прикордонному селі Рижівка (Сумщина) на території України.

"Мені здається це питання потрібно адресувати пресслужбі легіону "Свобода Росії". Було б коректно, якби представники ЛРС коментували, наскільки інформація відповідає дійсності", - сказав він.

Читайте також: Путін заявив, що в прикордонні області РФ нібито зайшли не російські добровольці, а "іноземні найманці"

Щодо втрат серед бійців об'єднаних сил російських добровольців (РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон. - Ред.), які беруть участь в операції, військовий лише поінформував, що, зокрема, зі сторони РДК вони відсутні.

"У Міноборони Росії втрати є. Є загиблі та поранені, в тому числі є й втрати у техніці. Але я думаю зарано говорити про конкретні цифри", - сказав він і додав, що також є полонені з боку армії РФ, але їхню кількість не назвав. На запитання, які саме підрозділи армії РФ протистоять добровольчим російським силам, Фортуна сказав, що наразі це війська прикордонної служби РФ, строковики та мобілізовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція РДК та ЛСР на території Росії - це тільки початок, - Данілов

"Була ще частина спецслужб, але вони "відкотилися". Насправді я ніяких сюрпризів тут не бачу. Думаю ми ще побачимо мотопіхоту. Ми готові до всього", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.