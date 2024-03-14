УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9122 відвідувача онлайн
Новини
2 237 7

ОК "Південь" про спроби армії РФ дістатися правого берега Херсону: Окупантам потрібна перемога перед квазівиборами

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Російські загарбники намагаються на човнах проводити свої рейди по Дніпру, але зазнають великих втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила  речниця Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк.

"Росіяни намагаються маневрувати на човнах серед островів, які знаходяться в гирлі Дніпра, там, де облаштовують свої спостережні пункти і намагаються підвозити до них боєкомплект. Але саме тому в наших щоденних зведеннях фігурують знищені ворожі човни, від двох до чотирьох. І за минулу добу також мінус чотири човни в окупантів", — розповіла речниця Сил оборони півдня.

Гуменюк зазначила, що ворог давно просував наратив про те, що повернеться на правий берег Дніпра.

"І особливо це посилилось з наближенням дати квазівиборів, які вони намагаються так само супроводжувати інсценуванням щодо висадок на правий берег", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни тричі безуспішно штурмували українські плацдарми на лівобережжі Херсонщини, - Сили оборони Півдня

Вона розповіла, що нещодавно противник спробував здійснити висадку на правому березі Дніпра - такий собі розвідувальний рейд.

"От вони спромоглись на одну таку спробу. Це була спроба диверсійно-розвідувальної групи на човні наблизитись до правого берега в районі Антонівського мосту під щільним нашим вогнем. Нагадаю, правий берег вищий за лівий і через це вогонь артилерії більш успішний у цьому напрямку. Вони були змушені повернутися, втративши фактично чверть своїх сил та засобів", - зазначила речниця Сил оборони півдня.

Автор: 

армія рф (17755) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не берега їм, а дна річного!
показати весь коментар
14.03.2024 10:03 Відповісти
цікаво, чи назбиралося вже геніальних висловів на великий збірник ОК Південь?
показати весь коментар
14.03.2024 10:07 Відповісти
А аони вже мають. І не одну. Перша і головна - то усунення Залужного і його команди. А потім вже прицепом - зазоплення Авдвхвки і навколишнвз сіл, знищення першого Хаймарса і перших пускових Петріота....
показати весь коментар
14.03.2024 10:09 Відповісти
кацапи "берегА попутали"
показати весь коментар
14.03.2024 10:09 Відповісти
Кацапи шукають не береги, а дно..
Наші хлопці їм допомагають!!
Слава ЗСУ!!
показати весь коментар
14.03.2024 10:17 Відповісти
Та навіщо всі ці піари і неправда, що окупантам потрібні якісь досягнення перед квазівиборами? А захоплення Авдіївки і величезної території біля неї то це не досягнення кацапів? А знищення недавно хаймерса, патріотів, літака і гелікоптерів ЗСУ це не досягнення? За часів керування армією Залужним такого не було, бо люди думали за життя військових і за збереження новітньої техніки, яку нам для захисту передали США. Не тримайте народ за придурків і розмовляйте з ними як з дорослиими, а не дітьми. Я вибачаюся за такий тон, просто вже набридло читати різну брехню і маніпуляції. То ще недавно розповідали, що виходимо з Авдіївки, бо там все знищено і немає за що триматися. А вчора передають, що ворог б'є по наших військах із висот Авдіївки, а ми зайшли в низину і зайшли в чисте поле без підготовлених укріплень, про які нам постійно брехалди з ОПи.
показати весь коментар
14.03.2024 10:39 Відповісти


Москалі твердять що там де або коли ступала російська (кацапа) нога то це вже росія (паРаша)! І тепер їхній міцний руцький дух великороса неповторно добре розноситься по всій частині окупованої України, яка начебто стала вже російською колонією - новоросією.
Нічого вже дуже скоро до цього кацапського духу добавиться ще і трупний сморід повністю усіх знищених здохлих москалів- окупантів!
показати весь коментар
14.03.2024 11:13 Відповісти
 
 