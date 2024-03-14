ОК "Південь" про спроби армії РФ дістатися правого берега Херсону: Окупантам потрібна перемога перед квазівиборами

Російські загарбники намагаються на човнах проводити свої рейди по Дніпру, але зазнають великих втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк.

"Росіяни намагаються маневрувати на човнах серед островів, які знаходяться в гирлі Дніпра, там, де облаштовують свої спостережні пункти і намагаються підвозити до них боєкомплект. Але саме тому в наших щоденних зведеннях фігурують знищені ворожі човни, від двох до чотирьох. І за минулу добу також мінус чотири човни в окупантів", — розповіла речниця Сил оборони півдня.

Гуменюк зазначила, що ворог давно просував наратив про те, що повернеться на правий берег Дніпра.

"І особливо це посилилось з наближенням дати квазівиборів, які вони намагаються так само супроводжувати інсценуванням щодо висадок на правий берег", - зазначила вона.

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Вона розповіла, що нещодавно противник спробував здійснити висадку на правому березі Дніпра - такий собі розвідувальний рейд.

"От вони спромоглись на одну таку спробу. Це була спроба диверсійно-розвідувальної групи на човні наблизитись до правого берега в районі Антонівського мосту під щільним нашим вогнем. Нагадаю, правий берег вищий за лівий і через це вогонь артилерії більш успішний у цьому напрямку. Вони були змушені повернутися, втративши фактично чверть своїх сил та засобів", - зазначила речниця Сил оборони півдня.