ОК "Південь" про спроби армії РФ дістатися правого берега Херсону: Окупантам потрібна перемога перед квазівиборами
Російські загарбники намагаються на човнах проводити свої рейди по Дніпру, але зазнають великих втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк.
"Росіяни намагаються маневрувати на човнах серед островів, які знаходяться в гирлі Дніпра, там, де облаштовують свої спостережні пункти і намагаються підвозити до них боєкомплект. Але саме тому в наших щоденних зведеннях фігурують знищені ворожі човни, від двох до чотирьох. І за минулу добу також мінус чотири човни в окупантів", — розповіла речниця Сил оборони півдня.
Гуменюк зазначила, що ворог давно просував наратив про те, що повернеться на правий берег Дніпра.
"І особливо це посилилось з наближенням дати квазівиборів, які вони намагаються так само супроводжувати інсценуванням щодо висадок на правий берег", - зазначила вона.
Вона розповіла, що нещодавно противник спробував здійснити висадку на правому березі Дніпра - такий собі розвідувальний рейд.
"От вони спромоглись на одну таку спробу. Це була спроба диверсійно-розвідувальної групи на човні наблизитись до правого берега в районі Антонівського мосту під щільним нашим вогнем. Нагадаю, правий берег вищий за лівий і через це вогонь артилерії більш успішний у цьому напрямку. Вони були змушені повернутися, втративши фактично чверть своїх сил та засобів", - зазначила речниця Сил оборони півдня.
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Наші хлопці їм допомагають!!
Слава ЗСУ!!
Москалі твердять що там де або коли ступала російська (кацапа) нога то це вже росія (паРаша)! І тепер їхній міцний руцький дух великороса неповторно добре розноситься по всій частині окупованої України, яка начебто стала вже російською колонією - новоросією.
Нічого вже дуже скоро до цього кацапського духу добавиться ще і трупний сморід повністю усіх знищених здохлих москалів- окупантів!