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Новини
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Затримано агента РФ, який планував диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" на Харківщині, - СБУ

сбу

Контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Харківській області. У результаті спецоперації затримано ворожого диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився місцевий житель, який працював на головне управління генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ).

За наявними даними, для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій. Інструкцію для його виготовлення в "домашніх" умовах фігурант дистанційно отримав від воєнної розвідки РФ.

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У разі здійснення диверсій окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку.

Однак агресору це не вдалося. Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника, встановила особи його російських "кураторів" та їхні злочинні наміри.

Далі співробітники СБУ покроково задокументували розвідувально-підривну діяльність диверсанта і затримали його на етапі підготовки вибухів.

Крім того, під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді, що на Дніпропетровщині.

Для цього зловмисник об’їжджав місцевість обох регіонів у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ.

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За даними слідства, фігурант дистанційно координував свої дії зі знайомим – представником агентурного апарату російського ГРУ, який перебуває у РФ. Для комунікації використовували анонімні чати у месенджерах.

При обшуках у помешканні затриманого виявлено мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

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Автор: 

СБУ (12925) Харківщина (6054) диверсія (355)


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Топ коментарі
+6
*****.. ВБИВАЙТЕ їх!!
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14.03.2024 10:19
+3
Ще впіймати сволоту яка здала хаймерса, петріота та два вертольоти.
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14.03.2024 10:20
+3
треба не затримано, а знищено!
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14.03.2024 10:24
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*****.. ВБИВАЙТЕ їх!!
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14.03.2024 10:19 Відповісти
Ще впіймати сволоту яка здала хаймерса, петріота та два вертольоти.
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14.03.2024 10:20 Відповісти
Хаймарса та Петріота кацапи вистежили з "далекобійних" дронів... В нас поганий РЕБ... Якщо 2 вертольоти знищили на землі, то скоріш за все - кріт здав, а якщо в небі, то діло таке...
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14.03.2024 10:36 Відповісти
******, прив'язати цю погань до останнього вагона, і протягти по всім залізним дорогам країни...
Щоб когну шпалу поцілувало, гівно антропоморфне...
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14.03.2024 10:20 Відповісти
треба не затримано, а знищено!
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14.03.2024 10:24 Відповісти
Гойда
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14.03.2024 10:25 Відповісти
А якби отак д'єрмака. Ех..
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14.03.2024 10:31 Відповісти
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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14.03.2024 11:45 Відповісти
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги.
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14.03.2024 11:47 Відповісти
Та де ж там на Харківщині могли взятися агенти ФСБ? Там завжди такі лагідні проукраїнські політики як Гепа і Дупа, навіть ще недавно одного політика штрафували за використання на державній посаді "української" мови.
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14.03.2024 10:32 Відповісти
Сірожу лєщєнка??
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14.03.2024 11:01 Відповісти
Покушався на честь Лєща?
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14.03.2024 12:01 Відповісти
На кол.
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14.03.2024 12:48 Відповісти
 
 