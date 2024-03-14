На Таврійському напрямку знищено склад боєприпасів окупантів, рашисти втратили 408 осіб убитими й пораненими, - Тарнавський
Українські воїни продовжують ведення оборонної операції на Таврійському напрямку.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за його словами, обстановка на Таврійському напрямку напружена, але контрольована. Воїни продовжують ведення оборонної операції.
За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 866 обстрілів та 80 ударів дронами-камікадзе.
Загальні втрати росіян за минулу добу склали:
- в живій силі - 408 осіб (убитими й пораненими; також 1 окупант був узятий в полон);
- в озброєнні та військовій техніці - 32 одиниці (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистеми, 2 СПГ/АГС, 17 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки);
- нейтралізовано 319 БпЛА різних типів.
Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника.
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