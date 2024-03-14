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Угорщина, Мальта та Люксембург проти використання доходів від активів РФ на закупівлю боєприпасів для України, - Politico

боєприпаси,снаряди

Три країни ЄС висловилися проти плану президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати прибутки, отримані від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це відбувається на тлі чуток про те, що пропозицію про заморожування активів буде представлено ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Так, Угорщина, Мальта та Люксембург на зустрічі послів 27 країн ЄС у середу висловили сумніви щодо використання доходу від заморожених російських активів на закупівлю боєприпасів для України.

Три країни ЄС повідомили, що пропозиція фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів зброї України ускладнила переговори, оскільки до цього була загальна згода, що ці кошти мають піти на відновлення України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент ухвалив резолюцію, що передбачає використання конфіскованих активів РФ для відбудови України

Автор: 

боєприпаси (2294) Угорщина (2336) Євросоюз (13634) Мальта (103) Люксембург (140) заморожені активи (577)


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Топ коментарі
+19
була загальна згода, що ці кошти мають піти на відновлення України Джерело: Так першим етапом відновлення України є знищення росії!
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14.03.2024 10:41
+13
Так пусть с своего кармана тогда компенсируют умники.
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14.03.2024 10:36
+12
Саме тому й проти
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14.03.2024 10:55
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Так пусть с своего кармана тогда компенсируют умники.
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14.03.2024 10:36 Відповісти
ми не проти " балтійської пропозиції" - по 0,25 ВВП від кожної країни на зброю для нас і нєт вопросов
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14.03.2024 10:52 Відповісти
...ці кошти мають піти на відновлення України. Джерело:

Ну й що не так? Віддайте гроші, розхерячемо кацапів, буде відновлення!!!
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14.03.2024 10:40 Відповісти
Вітя Шапокляк і тут відзначився, падло
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14.03.2024 11:34 Відповісти
була загальна згода, що ці кошти мають піти на відновлення України Джерело: Так першим етапом відновлення України є знищення росії!
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14.03.2024 10:41 Відповісти
Ну то будуть губерніями.
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14.03.2024 10:43 Відповісти
Мальта живе виключно за рахунок туризму. Ще раз Ковід і вона зникне із списку країн світу.
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14.03.2024 10:45 Відповісти
Для Угорщини-
Не проста справа-

Обслуговувати -
Путіна простату...
Орбаном-

Це ж треба спершу, відсосати
Органа...

Раком трохи стати-

І це стосується Мальти...
І сполучених.... штатів...
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14.03.2024 10:45 Відповісти
оффшори проти..
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14.03.2024 10:47 Відповісти
Якщо не буде *********** то, в майбутньому, не буде шо відновлювати. Невже це ******* не зрозуміло?
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14.03.2024 10:47 Відповісти
Саме тому й проти
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14.03.2024 10:55 Відповісти
"******" й "зрозуміло" два абсолютно конроверсівні слова . В Кого в голові є хоть якась частина сірої речевини , той вважає образою -- голосувати за "*******" . Це партія сутто бидляча й розумово вісталих . Деякі члени , навіть провідні не виглядають розумнійшими й обізнанними за свої виборців . Й це головна риса бидлолохотрата -- він обирає не тих , хто розумійший за його самого, а за тих хто такий же як він ... Це йще з часів виборів 1933 року відомо ...
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14.03.2024 13:43 Відповісти
Це три потужні країни
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14.03.2024 10:49 Відповісти
стовпи європейської безпеки та економіки)...
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14.03.2024 12:17 Відповісти
І Люксембург проклюнувся - шо иому не так?
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14.03.2024 10:50 Відповісти
Наразі в світі заморожено близько 300 млрд євро, що так чи інакше пов'язані з рф.

У Бельгії та Люксембурзі знаходяться €210 млрд у фінансових установах Euroclear i Clearstream. Ще близько €50 млрд знаходяться у США (від $5 до 8 млрд), в Японії, Великій Британії, Канаді, Австралії та Швейцарії.
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14.03.2024 10:58 Відповісти
Так рішили ж бабло не віддавать - тільки %
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14.03.2024 11:06 Відповісти
Угорщина, Мальта та Люксембург
Утворилося обʼєднання МУЛ?
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14.03.2024 10:52 Відповісти
Дивно . Чому це вони вирішують як використовувати гроші , яких в них немає ?
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14.03.2024 11:02 Відповісти
тому що вони їм потрібніші це ж далари
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14.03.2024 11:08 Відповісти
Путлерівські холуї Угорщина проти виділення коштів на зброю для України.Все,Європа знов безпорадна.
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14.03.2024 11:12 Відповісти
мало-помалу ми дізнаємось хто в Європі для нас просто так сам для себе, хто друг, а хто ворог...
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14.03.2024 11:32 Відповісти
Офігеть, це ж три кити на яких вся Європа тримається
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14.03.2024 11:59 Відповісти
Зовсім не зрозуміло коли дотаційні країни забороняє країнам донорам, використовувати гроші, це якась ганьба)))))
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14.03.2024 12:02 Відповісти
А може, де які люди кажуть що країни донори щоб не показувати себе ховаються, наприклад кажуть що Шольц через Орбана висловлюється)
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14.03.2024 21:47 Відповісти
Приклад ефективності роботи путєнської дипломатії в цих країнах. Вчися, Кулебо!
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14.03.2024 12:33 Відповісти
Там вся дипломатія заключається в купівлі політиків. Як я не люблю зелену команду, але в нас банально не вистачить коштів, щоб їх перекупити.
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14.03.2024 15:47 Відповісти
Венгрия, Мальта и Люксембург работают на ***** как и много других тварей в Европе.
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14.03.2024 12:39 Відповісти
Популярні виробники російського чаю відновили роботу в Україні
https://zaxid.net/news/
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14.03.2024 13:17 Відповісти
 
 