Угорщина, Мальта та Люксембург проти використання доходів від активів РФ на закупівлю боєприпасів для України, - Politico
Три країни ЄС висловилися проти плану президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати прибутки, отримані від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України.
Про це повідомляє Politico з посиланням на європейського чиновника, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це відбувається на тлі чуток про те, що пропозицію про заморожування активів буде представлено ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня.
Так, Угорщина, Мальта та Люксембург на зустрічі послів 27 країн ЄС у середу висловили сумніви щодо використання доходу від заморожених російських активів на закупівлю боєприпасів для України.
Три країни ЄС повідомили, що пропозиція фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів зброї України ускладнила переговори, оскільки до цього була загальна згода, що ці кошти мають піти на відновлення України.
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Ну й що не так? Віддайте гроші, розхерячемо кацапів, буде відновлення!!!
Не проста справа-
Обслуговувати -
Путіна простату...
Орбаном-
Це ж треба спершу, відсосати
Органа...
Раком трохи стати-
І це стосується Мальти...
І сполучених.... штатів...
У Бельгії та Люксембурзі знаходяться €210 млрд у фінансових установах Euroclear i Clearstream. Ще близько €50 млрд знаходяться у США (від $5 до 8 млрд), в Японії, Великій Британії, Канаді, Австралії та Швейцарії.
Утворилося обʼєднання МУЛ?
https://zaxid.net/news/