Палата представників має ухвалити допомогу Україні до 22 березня. Вчиняти інакше безглуздо, - лідер демократів Джеффріс

Лідер меншості Демократичної партії в Палаті представників США Гакім Джеффріс закликав республіканців винести на голосування продовження допомоги Україні до кінця наступного тижня. Він заявив, що не можна допустити, щоб Росія змогла окупувати Україну.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, час іде, і законопроєкт потрібно схвалити до 22 березня, перш ніж конгресмени покинуть Вашингтон.

"Вчиняти інакше - безглуздо", - сказав Джеффріс.

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Він зазначив, що не можна допустити, щоб Росія захопила Україну, тому що в такому разі на кону, швидше за все, стоятимуть життя американських солдатів.

"Якщо тільки ми не повіримо, що якщо Путін переможе в Україні, він зупиниться там, тоді як він не зупинився в Україні, Грузії, і він не зупинився в Криму", - заявив законодавець.

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Встановлена Джеффрісом дата - 22 березня - безпосередньо збігається з терміном ухвалення шести законопроєктів про фінансування уряду, що залишилися, до кінця 2024 фінансового року.