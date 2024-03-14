Палата представників має ухвалити допомогу Україні до 22 березня. Вчиняти інакше безглуздо, - лідер демократів Джеффріс
Лідер меншості Демократичної партії в Палаті представників США Гакім Джеффріс закликав республіканців винести на голосування продовження допомоги Україні до кінця наступного тижня. Він заявив, що не можна допустити, щоб Росія змогла окупувати Україну.
Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, час іде, і законопроєкт потрібно схвалити до 22 березня, перш ніж конгресмени покинуть Вашингтон.
"Вчиняти інакше - безглуздо", - сказав Джеффріс.
Він зазначив, що не можна допустити, щоб Росія захопила Україну, тому що в такому разі на кону, швидше за все, стоятимуть життя американських солдатів.
"Якщо тільки ми не повіримо, що якщо Путін переможе в Україні, він зупиниться там, тоді як він не зупинився в Україні, Грузії, і він не зупинився в Криму", - заявив законодавець.
Встановлена Джеффрісом дата - 22 березня - безпосередньо збігається з терміном ухвалення шести законопроєктів про фінансування уряду, що залишилися, до кінця 2024 фінансового року.
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Борець з російським режимом.
Думаю,оце нове покоління ******** політиків,це пацифісти,вирощені на відгодованій Європі.
Вони абсолютно, ні з яким злом в житті не боролись, їх більше хвилювали власні рейтингив своїх партіях та виборцях. Вони навпаки потурали,оцим всім близькосхідним мігрантам,геям,середньогендерності.Чому я постійно про це говорю? Тому ,що,якщо б дальше так пішло,то як ми бачимо,абсолютно ніякого захисту від майбутніх війн, з'їхавших зглузду диктаторів немає захисту.Не те щоб когось захищати, а навіть самих себе,свої держави, вони неспроможні захисти,навпаки через свою імпотентність хочуть тиранам "сохраніть ліцо".
У внутрішні справи Республіканців...
Що вони хочуть?
Америку е-гейн?
Тож!
Америці ***** виставив месидж...
-Забирай своє барахло, Байден-
З Европи своїх спец-призначенців...
Валізу.... Корпуси морської піхоти-
Та з ганьбою вали з Европи...
І з Аляски - вали теж...
Але, якщо я правий...?
Америка втрачає здібності-
Втратить вплив, ринки
Який буде мироустрій?
Буцім, хтось тебе кинув... трішки-
На-пів шишки...
Чи будеш ти довіряти цьому додіку?
Експорт та торгові шляхи-
Основа економіки сполучених штатів-
Вага бакса, біржові торги...
Втратять довіру та вплив, - буде фіаско-
І в решті, таки втратять Аляску...
Як на мене...
Особливо в строках останніх-
Основна думка лине...
Досягнутий конценсус-
Це так, вкрай рідко!
Слідкуємо далі за процесом...
Може все змінитись...
І змінитись швидко...
"12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та ********** для HIMARS" - а ось чому адміністрація затягує постачання - це відкрите питання.
А куди це вони зібралися? На канікули знов?
А що, їм не можна?
Он, вся Верховна Рада України майже весь березень канікулює; хоча країна - в стані війни.