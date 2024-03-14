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Палата представників має ухвалити допомогу Україні до 22 березня. Вчиняти інакше безглуздо, - лідер демократів Джеффріс

гакім,джеффріс

Лідер меншості Демократичної партії в Палаті представників США Гакім Джеффріс закликав республіканців винести на голосування продовження допомоги Україні до кінця наступного тижня. Він заявив, що не можна допустити, щоб Росія змогла окупувати Україну.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, час іде, і законопроєкт потрібно схвалити до 22 березня, перш ніж конгресмени покинуть Вашингтон.

"Вчиняти інакше - безглуздо", - сказав Джеффріс.

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Він зазначив, що не можна допустити, щоб Росія захопила Україну, тому що в такому разі на кону, швидше за все, стоятимуть життя американських солдатів.

"Якщо тільки ми не повіримо, що якщо Путін переможе в Україні, він зупиниться там, тоді як він не зупинився в Україні, Грузії, і він не зупинився в Криму", - заявив законодавець.

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Встановлена Джеффрісом дата - 22 березня - безпосередньо збігається з терміном ухвалення шести законопроєктів про фінансування уряду, що залишилися, до кінця 2024 фінансового року.

Автор: 

Конгрес США (1235) допомога (8430) США (23335)


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Топ коментарі
+5
Куди поділись Черчілі і Рейгани???
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14.03.2024 10:46
+2
Джеффріс схожий на Обаму і Навального.
Борець з російським режимом.
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14.03.2024 10:43
+2
Так пане Василь...не ті вже політики...не ті,що були при владі у "холодну війну".Ще чомусь згадується Маргарет Тетчер.
Думаю,оце нове покоління ******** політиків,це пацифісти,вирощені на відгодованій Європі.
Вони абсолютно, ні з яким злом в житті не боролись, їх більше хвилювали власні рейтингив своїх партіях та виборцях. Вони навпаки потурали,оцим всім близькосхідним мігрантам,геям,середньогендерності.Чому я постійно про це говорю? Тому ,що,якщо б дальше так пішло,то як ми бачимо,абсолютно ніякого захисту від майбутніх війн, з'їхавших зглузду диктаторів немає захисту.Не те щоб когось захищати, а навіть самих себе,свої держави, вони неспроможні захисти,навпаки через свою імпотентність хочуть тиранам "сохраніть ліцо".
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14.03.2024 11:07
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Джеффріс схожий на Обаму і Навального.
Борець з російським режимом.
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14.03.2024 10:43 Відповісти
Куди поділись Черчілі і Рейгани???
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14.03.2024 10:46 Відповісти
Так пане Василь...не ті вже політики...не ті,що були при владі у "холодну війну".Ще чомусь згадується Маргарет Тетчер.
Думаю,оце нове покоління ******** політиків,це пацифісти,вирощені на відгодованій Європі.
Вони абсолютно, ні з яким злом в житті не боролись, їх більше хвилювали власні рейтингив своїх партіях та виборцях. Вони навпаки потурали,оцим всім близькосхідним мігрантам,геям,середньогендерності.Чому я постійно про це говорю? Тому ,що,якщо б дальше так пішло,то як ми бачимо,абсолютно ніякого захисту від майбутніх війн, з'їхавших зглузду диктаторів немає захисту.Не те щоб когось захищати, а навіть самих себе,свої держави, вони неспроможні захисти,навпаки через свою імпотентність хочуть тиранам "сохраніть ліцо".
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14.03.2024 11:07 Відповісти
Ви читати вмієте?уважно.. Де є минулий час ,а де майбутній?
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14.03.2024 11:19 Відповісти
Я влізу...
У внутрішні справи Республіканців...

Що вони хочуть?
Америку е-гейн?

Тож!

Америці ***** виставив месидж...
-Забирай своє барахло, Байден-
З Европи своїх спец-призначенців...

Валізу.... Корпуси морської піхоти-
Та з ганьбою вали з Европи...

І з Аляски - вали теж...
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14.03.2024 11:12 Відповісти
Цінную зміст критики....

Але, якщо я правий...?
Америка втрачає здібності-
Втратить вплив, ринки

Який буде мироустрій?
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14.03.2024 11:32 Відповісти
Є певна логіка...
Буцім, хтось тебе кинув... трішки-

На-пів шишки...

Чи будеш ти довіряти цьому додіку?
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14.03.2024 11:51 Відповісти
Я не буду багато казати--
Експорт та торгові шляхи-
Основа економіки сполучених штатів-
Вага бакса, біржові торги...

Втратять довіру та вплив, - буде фіаско-
І в решті, таки втратять Аляску...
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14.03.2024 12:12 Відповісти
В цому питанні-
Як на мене...
Особливо в строках останніх-
Основна думка лине...

Досягнутий конценсус-
Це так, вкрай рідко!

Слідкуємо далі за процесом...
Може все змінитись...
І змінитись швидко...
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14.03.2024 12:36 Відповісти
це просто якийсь сюррррр!!!
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14.03.2024 11:13 Відповісти
заучить як заклик забити на все, демократи такі демократи - не сідайте грати з шулером за правилами, давно б заблокували щось болюче для респів та й баста
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14.03.2024 11:15 Відповісти
Допомога не тільки Україні, допомога - України, Ізраїлю, Тайваню, Сектору Гази.

"12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та ********** для HIMARS" - а ось чому адміністрація затягує постачання - це відкрите питання.
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14.03.2024 11:19 Відповісти
За його словами, час іде, і законопроєкт потрібно схвалити до 22 березня, перш ніж конгресмени покинуть Вашингтон.

А куди це вони зібралися? На канікули знов?
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14.03.2024 11:42 Відповісти
Так. По округах поїдуть.
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14.03.2024 11:51 Відповісти
еге.
А що, їм не можна?
Он, вся Верховна Рада України майже весь березень канікулює; хоча країна - в стані війни.
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14.03.2024 11:52 Відповісти
Якщо деми не підтримають питання щодо кордону та нелегалів то шансів у цього закону дуже мало.... Та і адміністрація демів грає в подвійну гру затримуючи надання Ф16
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14.03.2024 11:52 Відповісти
ФБР должно очкарику засунуть яйца в тиски тогда что то будет.
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14.03.2024 12:42 Відповісти
А що там підписи? Все, заглохло вже?
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14.03.2024 12:54 Відповісти
 
 