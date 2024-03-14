У Сумах оголосили дні жалоби 14 та 15 березня за загиблими внаслідок атаки "Шахедів"
14 та 15 березня оголосили дні жалоби в Сумах за загиблими через влучання ворожого "Шахеда" в багатоповерхівку 13 березня.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні й завтра в Сумах – День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки 13 березня. Мої співчуття рідним та сімʼям загиблих. Ніколи не пробачимо", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомлялося, в Сумах у ніч на 13 березня "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено. Без тепла залишилися 16 багатоквартирних будинків.
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