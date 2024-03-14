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Ворог вдарив по теле- та радіоінфраструктурі: на Сумщині та Харківщині частково зник зв’язок

сумщина,телевежа

Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці. Також частково зник теле- та радіосигнал на Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Зазначається, що можливі перебої з мобільним зв'язком. Внаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний і радіосигнал.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки й вже формуються плани з відновлення. Не піддавайтесь паніці й інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Нагадаємо, зранку 14 березня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ударів по обʼєктах телевізійної інфраструктури області.

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Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле- та радіоінфраструктурі Харківської області.

"Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів вже відновили. Усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни", - йдеться в повідомленні.

Голова Харківської ОВА припустив, що окупанти можуть завдавати повторних ударів.

Автор: 

обстріл (29037) Сумська область (3831) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+13
Кто то не сможет посмотреть марафон.
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14.03.2024 11:04
+11
Марафєт зникне?Яке лихо .
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14.03.2024 11:05
+11
Хтось не побачить правду
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14.03.2024 11:17
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Кто то не сможет посмотреть марафон.
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14.03.2024 11:04 Відповісти
Хтось не побачить правду
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14.03.2024 11:17 Відповісти
У нас тут багато людей похилого віку і у них тільки Т2 і там не тільки марафон який зовсім не діє на людей які пережили окупацію (порівняно з якою якісь обстріли - це так собі).
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14.03.2024 11:27 Відповісти
Марафєт зникне?Яке лихо .
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14.03.2024 11:05 Відповісти
підарусня їбана
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14.03.2024 11:06 Відповісти
У кацапів теж є телевишки...
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14.03.2024 11:08 Відповісти
Може причина атаки в тому, що наш Держспецзв'язку заявив, що заблокує російське мовлення на прикордонних територіях.
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14.03.2024 11:15 Відповісти
А сигнал із супутника слабо розкодувати? Боїтеся що різні прокладки не матимуть де харчуватися!
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14.03.2024 11:20 Відповісти
нізя, хто тоді безальтернативного хрінпіду дивитиметься?
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14.03.2024 11:24 Відповісти
Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення Джерело: Це ж наскільки потрібно бути довбонутим чи ватним, щоб вестись на інформаційну боротьбу рашистів?
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14.03.2024 11:21 Відповісти
жителі сумщини менше бидломарафон дивитимуться - то це тільки до здоров'я!!
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14.03.2024 11:22 Відповісти
Ага, якраз сусіди про здоров"я українців і будуть піклуватися! Не діждетеся!
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14.03.2024 14:52 Відповісти
То вони не подумавши. Хто ж з кацапського керівництва свого союзника "Шмарклемарафон" буде відмикати?
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14.03.2024 12:04 Відповісти
Так, вийшов *****.
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14.03.2024 12:52 Відповісти
Всі суять по собі.
Тільки чомусь *********** та зєбіли мислять однаково!
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14.03.2024 13:08 Відповісти
Все набагато складніше і далекоглядніше.
Це підготовка військ рф до наступу на Сумському напрямку. Засоби зв'язку і телекомунікацій використовуються не лише в побуті, а й для трансляції військових данних, управління розвідувальними дронами. Згадаймо Херсон. Перед потужним заходом лягла ретрансляційна станція. Ну панове, готуймося до нових подій. І вони будуть вже скоро!
Питання в іншому, а да ж ППО!? Бобочки дупу на Банковій прикриває?!
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14.03.2024 13:23 Відповісти
На куй они себе могут только наступить,рейд рдк показал что там никуя войск нет.только тупорые домохозяйки могут на такое повестись
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14.03.2024 13:41 Відповісти
Они в нас 24.2.2022 были в 14.30 за 32 км от границы. И что там у них мы слышали 2 года назад. Хорошие получились шашлыки у нас тут конкретно и не факт что повтора не будет. А всякие рдк - это сказочники- понтари, Теткино они взяли. Затихнут скоро вроде их и не было,как и прошлые разы.
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14.03.2024 14:30 Відповісти
Что-то вы отстаете! По данным росТВ российские добровольцы были уничтожены на границе, ещё позавчера! А они Тёткино взяли ещё и населенныедругие пункты! Напомнить сколько месяцев и лет вторая армия мира брала Бахмут и Авдеевку?
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14.03.2024 15:00 Відповісти
Ага, Теткино взяли, разве что с дрона фотки. А другие можете перечислить, Вам же оттуда виднее, еще и роств смотрите? Может сюди приедете и своими глазами посмотрите, тут граница недалеко и может вера во всякое пропадет?
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14.03.2024 15:27 Відповісти
Військові не використовують для зв'язку телевізійні вежі. Це повний нон-сенс
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14.03.2024 13:48 Відповісти
Яка логіка в цих діях? Чи в кацапів ті дрони взагалі нікуди дівати???
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14.03.2024 13:46 Відповісти
 
 