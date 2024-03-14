Ворог вдарив по теле- та радіоінфраструктурі: на Сумщині та Харківщині частково зник зв’язок

Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці. Також частково зник теле- та радіосигнал на Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Зазначається, що можливі перебої з мобільним зв'язком. Внаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний і радіосигнал.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки й вже формуються плани з відновлення. Не піддавайтесь паніці й інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Нагадаємо, зранку 14 березня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ударів по обʼєктах телевізійної інфраструктури області.

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Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле- та радіоінфраструктурі Харківської області.

"Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів вже відновили. Усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни", - йдеться в повідомленні.

Голова Харківської ОВА припустив, що окупанти можуть завдавати повторних ударів.