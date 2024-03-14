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Новини Війна
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В РДК воюють полонені з "Вагнера" та "Шторм-Z". Вони б’ються краще за всіх, - командир Нікітін

вагнер,вагнерівці

В складі Російського добровольчого корпусу воюють в тому числі російські полонені з ПВК "Вагнер" та загонів "Шторм-Z", куди набирали кримінальних злочинців.

Про це в інтерв’ю Українській правді сказав командир підрозділу Денис (White Rex) Нікітін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підтвердив, що з недавнього часу РДК рекрутує до себе колишніх "вагнерівців" та "штормівців".

Він зазначив, що вони "блискуче" показують себе на полі бою.

"Краще за всіх. Командир нашої бронегрупи зараз каже: Мені добровольці не потрібні, тільки полонених давай", - сказав Нікітін.

Читайте: РДК веде в Росії наступальні дії, - голова штабу корпусу Олександр (Фортуна)

Командир РДК заявив, що полонені розуміють свій злочин, а тому більш мотивовані.

"Це найкращий контингент, тому що вони розуміють, що до них ще більша увага, і вони хочуть спокутувати свою провину перед власною совістю, цією країною, тому працюють максимально. Вони супермотивовані", - резюмував він.

Також читайте: Операція РДК та ЛСР на території Росії - це тільки початок, - Данілов

Автор: 

ПВК Вагнер (1541) РДК (66)


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Топ коментарі
+20
Вони знайомі з кацапською "армією" зсередини. І очевидно її ненавидять - нічого дивного...
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14.03.2024 11:13
+17
У Золкіна є відео з одним зеком , полоненим . Він його запитує - що ти будеш робити коли повернешся в рашку , той відповідає - першим ділом знайду сволочєй і їхніх родичів , які розстріляли мого брата коли він відмовився йти в м'ясний штурм , і відріжу їм голови , я поклявся мовляв .
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14.03.2024 11:29
+10
Жаль, что он очканул в последнюю минуту, у него могло и получиться. Жаль, очень жаль, что соскочил
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14.03.2024 11:14
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якась маячня
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14.03.2024 11:09 Відповісти
з точки зору психології так і має бути, Не хочу пояснювати , якщо зацікавитесь , матеріал знайдете
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14.03.2024 11:10 Відповісти
Нічого не маячня. Маячня це що наші не залучають засуджених до війни - от це справжня маячня !
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14.03.2024 11:53 Відповісти
Людина, яка пішла на злочин, має особливий, "адреналіновий", психотип.
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14.03.2024 12:44 Відповісти
Нігуя собі - ім якось один хер за кого воювати - було б бабло
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14.03.2024 11:09 Відповісти
зеленсКИЙ їм "ничего не обещал" ! Не треба .... підозрювати.
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14.03.2024 11:12 Відповісти
Вони знайомі з кацапською "армією" зсередини. І очевидно її ненавидять - нічого дивного...
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14.03.2024 11:13 Відповісти
можливо і так....як ви і кажете...адже над ними скоріш за все знущались в їх "армії",є така можливість-помсти,і є для цього шанс відомстити.
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14.03.2024 11:15 Відповісти
У Золкіна є відео з одним зеком , полоненим . Він його запитує - що ти будеш робити коли повернешся в рашку , той відповідає - першим ділом знайду сволочєй і їхніх родичів , які розстріляли мого брата коли він відмовився йти в м'ясний штурм , і відріжу їм голови , я поклявся мовляв .
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14.03.2024 11:29 Відповісти
Возьмите уже Курвскую АЭС, на шантаж, тогда я поверю. А так это цырк какой-та, для ***** перед выборами, шоб он замутил всеобщую мобилизацию для нападения на НАТУ
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14.03.2024 11:09 Відповісти
Один проти десяти - не воїн.
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14.03.2024 11:14 Відповісти
А там много и не нужно народу. Просто заминировать реактор к ****** и шантажировать, главное по тихому прорваться. Ну а там уже требовать все что нужно, ну и пиццу шоб подвозили пажрать
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14.03.2024 11:16 Відповісти
Нехарашо товарищ, нехарашо. Шантаж. Ядерний реактор. Не по совєцки всьо єто.
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14.03.2024 11:21 Відповісти
"включити" в Енергоатом, запросити Магате і показати що все ок
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14.03.2024 13:24 Відповісти
Вони хочуть помститись за те, що їх ... навколо пальця. скабеєви та соловйови, ******* та зюганови. Пломбір по 20 копійок ? А сардельки по руп п'ятьдесят де ? У Калині з норковою шубою ?
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14.03.2024 11:10 Відповісти
Варіант дійсний.
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14.03.2024 11:17 Відповісти
vagnera dolzni vspomnit povara i za nego otomstit putleru
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14.03.2024 11:12 Відповісти
Жаль, что он очканул в последнюю минуту, у него могло и получиться. Жаль, очень жаль, что соскочил
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14.03.2024 11:14 Відповісти
Получится ЧТО ? Цеглиною по пиці ? !
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14.03.2024 11:17 Відповісти
Свергнуть ***** и занять его место. Потом бы в Кремле начался бы ******
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14.03.2024 11:18 Відповісти
Там у кремлі ціла свора стоїть і мріє про смерть *****, щоб першим заскочити у крісло. А ви туди ще й повара з кримінальною морквою хочете ... посадити ! На город хіба що. Для розсади.
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14.03.2024 11:24 Відповісти
Ну так чего они ему не "помогут"? Это фсё Бульбенфюррер виноват, отговорил Евгения Викторовича в последнюю минуту, так бы ***** не поздоровилось бы
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14.03.2024 11:26 Відповісти
Бульба себе бачив на кремлівській грядці. Важним пАмідором. Але ... не склалось. Зірки підвели.
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14.03.2024 11:29 Відповісти
U nego kazetsia sin jest komandir bill u vagnera,vot on mog bi prodolzat poxod na maskvu.Interesno kak tam maskve elita medvedev uze Oman sobiraetsia
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14.03.2024 11:21 Відповісти
тобто оці "вагнерівці" ,можливо і із загонів пригожина,хочуть повторити подвиг,-на маскву? і відомстити за вбивство прігожина?
Було б чудово,але ...час покаже.
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14.03.2024 11:13 Відповісти
За повара тільки поварьйонок буде мститись ! Знайшли трясця бацьку зекам. У них там свої пахани. НЕ ЧЕТА ************ сраколизу з аНтаматом.
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14.03.2024 11:15 Відповісти
Не вірю жодному слову ! ,,хороший" рускій, ,,плохой" - одна ціна!
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14.03.2024 11:50 Відповісти
...как штурмовик,скажу секрет,дзин кто перед тобой,смысл выйграть бой и остаться живым
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14.03.2024 11:51 Відповісти
Нормально
У Макрона, например ,есть ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН
Мужики со всего мира
Далеко не белые и не пушистые
Эти мужики не хотят работать с 8 до 16 пять дней в неделю
Им скучно так жить
Они хотят бегать круглые сутки с оружием и получать за это зарплату
И таких мужиков по всему миру очень много
В любой европейской стране соберут такой ЛЕГИОН для Украины
Главное,чтобы эти мужики знали
Они едут убивать русских - легально
Конкурс будет!!!
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14.03.2024 12:31 Відповісти
..меньше знаешь,лучше спишь! Задача:быть незаметными...например: Academy....
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14.03.2024 12:40 Відповісти
Х.З.
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14.03.2024 12:44 Відповісти
ааааааааа , пох..їсти вищого рівня
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14.03.2024 13:19 Відповісти
Хня якась , Як і все що зв'язане з шашличними клоунами.
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14.03.2024 15:50 Відповісти
 
 