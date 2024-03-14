В РДК воюють полонені з "Вагнера" та "Шторм-Z". Вони б’ються краще за всіх, - командир Нікітін

В складі Російського добровольчого корпусу воюють в тому числі російські полонені з ПВК "Вагнер" та загонів "Шторм-Z", куди набирали кримінальних злочинців.

Про це в інтерв’ю Українській правді сказав командир підрозділу Денис (White Rex) Нікітін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підтвердив, що з недавнього часу РДК рекрутує до себе колишніх "вагнерівців" та "штормівців".

Він зазначив, що вони "блискуче" показують себе на полі бою.

"Краще за всіх. Командир нашої бронегрупи зараз каже: Мені добровольці не потрібні, тільки полонених давай", - сказав Нікітін.

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Командир РДК заявив, що полонені розуміють свій злочин, а тому більш мотивовані.

"Це найкращий контингент, тому що вони розуміють, що до них ще більша увага, і вони хочуть спокутувати свою провину перед власною совістю, цією країною, тому працюють максимально. Вони супермотивовані", - резюмував він.

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