В РДК воюють полонені з "Вагнера" та "Шторм-Z". Вони б’ються краще за всіх, - командир Нікітін
В складі Російського добровольчого корпусу воюють в тому числі російські полонені з ПВК "Вагнер" та загонів "Шторм-Z", куди набирали кримінальних злочинців.
Про це в інтерв’ю Українській правді сказав командир підрозділу Денис (White Rex) Нікітін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він підтвердив, що з недавнього часу РДК рекрутує до себе колишніх "вагнерівців" та "штормівців".
Він зазначив, що вони "блискуче" показують себе на полі бою.
"Краще за всіх. Командир нашої бронегрупи зараз каже: Мені добровольці не потрібні, тільки полонених давай", - сказав Нікітін.
Командир РДК заявив, що полонені розуміють свій злочин, а тому більш мотивовані.
"Це найкращий контингент, тому що вони розуміють, що до них ще більша увага, і вони хочуть спокутувати свою провину перед власною совістю, цією країною, тому працюють максимально. Вони супермотивовані", - резюмував він.
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Було б чудово,але ...час покаже.
У Макрона, например ,есть ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН
Мужики со всего мира
Далеко не белые и не пушистые
Эти мужики не хотят работать с 8 до 16 пять дней в неделю
Им скучно так жить
Они хотят бегать круглые сутки с оружием и получать за это зарплату
И таких мужиков по всему миру очень много
В любой европейской стране соберут такой ЛЕГИОН для Украины
Главное,чтобы эти мужики знали
Они едут убивать русских - легально
Конкурс будет!!!