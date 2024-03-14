Зупинка заводу "Ролтон": власників звинуватили у держзраді, а через пів року закрили справу

Завод "Маревен Фуд Європа", на якому виробляли вермішель ТМ Rollton, зупинили. Власників підприємства, громадян В’єтнаму, звинуватили у державній зраді. А через пів року закрили справу "за відсутністю складу злочину".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Журналісти розповіли про те, що відбувалось із заводом і чим все завершилось. Всю історію розслідувачі описали тезово, зафіксувавши в додатках окремі деталі "для любителів".

Що відомо про провадження

Як зазначаться, 29 червня 2022 року слідче управління ГУ СБУ у Києві та Київській області відкрило провадження №22022101110000218 проти ТОВ "Маревен Фуд Європа" (ТМ Rollton). Завод – у Білій Церкві. Власник – громадянин В’єтнаму Май Ван Мінь. Підстава: ч. 4 ст. 110-2 КК України (Фінансування повалення конституційного ладу або зміна меж територій України).

27 липня – обшуки в київському офісі й на території заводу.

2 серпня – арешт на виробничі потужності із забороною розпоряджатись та відчужувати. Про цей арешт підприємці дізнались випадково, лише 17 вересня.

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Арешт рахунків

22 серпня перша спроба передати завод в АРМА. Слідчий суддя відмовляє.

15 вересня завод передають в АРМА. Передав Київський апеляційний суд, куди прокурор оскаржив непоступливість слідчих суддів. Власники заявили про зупинку виробництва в Білій Церкві.

22 вересня Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів і не зняв арешт.

25 жовтня той самий суд знову не зняв арешт.

3 листопада арешт корпоративних прав самого підприємства, а 10 листопада арешт рахунків.

17 листопада і 20 грудня суд відмовляє в знятті арешту.

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Відомо, що 29 грудня постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ у м. Києві та Київській області кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Зняття арештів

Попри закриття справи, прокурор не зняв арешт, і підприємцям довелось подавати в суд. Лише 2 лютого звільнили від арешту рахунки, а 3 лютого – майно.

"Могло б це статись і швидше, якби в Україні виконували норми КПК: "Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна", - зазначають журналісти.

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Зміна власника

Зазначено, що після зупинки заводу власники продали права на підприємство. Замість "Маревен Фуд Європа" (Кіпр) власником стала також кіпріотська Джелмонд ЛТД (Jelmond LTD). Офіційний бенефіціаром вказано ще одного в’єтнамця – Тран Туан Мінь.

Що інкримінували в’єтнамцям?

Кіпріотська фірма-власник мала своє відділення також у Росії. Права на марку Rollton були на російському відділенні, і українське підприємство платило за використання. Однак останній раз ця проплата відбулась ще до війни – у 2021 році. "З 2019 по даний час укладаються договори на постачання виробленої в Україні продукції до РФ та забезпечення її реалізації на території країни-агресора". Тобто не сама торгівля, а укладення договорів.

У принципі – все. Згодом виявилось, що всі звинувачення – фальшиві.

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Хоча, наголошують розслідувачі "Наші гроші", базуючись на цих "фактах", слідство робило гучні висновки. Одна із цитат прокурора для суду:

"Корпоративні права…використовуються на користь РФ для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України, оскільки отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. "ДНР", "ЛНР", фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику".

Журналісти встановили, що в одному з рішень прізвища слідчих та прокурорів були не затерті, тому відомо імена: старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України Кравченко С.П. та прокурор Київської обласної прокуратури Ковальчук А. А.

Журналісти додають, що після піврічної зупинки заводу 23 лютого 2023 року ТОВ "Маревен Фуд Європа" змінило назву на ТОВ "Євро Фуд Сервіс". Жоден представник влади не постраждав.

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