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Зупинка заводу "Ролтон": власників звинуватили у держзраді, а через пів року закрили справу

rollton

Завод "Маревен Фуд Європа", на якому виробляли вермішель ТМ Rollton, зупинили. Власників підприємства, громадян В’єтнаму, звинуватили у державній зраді. А через пів року закрили справу "за відсутністю складу злочину".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Журналісти розповіли про те, що відбувалось із заводом і чим все завершилось. Всю історію розслідувачі описали тезово, зафіксувавши в додатках окремі деталі "для любителів".

Що відомо про провадження

Як зазначаться, 29 червня 2022 року слідче управління ГУ СБУ у Києві та Київській області відкрило провадження №22022101110000218 проти ТОВ "Маревен Фуд Європа" (ТМ Rollton). Завод – у Білій Церкві. Власник – громадянин В’єтнаму Май Ван Мінь. Підстава: ч. 4 ст. 110-2 КК України (Фінансування повалення конституційного ладу або зміна меж територій України).

27 липня – обшуки в київському офісі й на території заводу.

2 серпня – арешт на виробничі потужності із забороною розпоряджатись та відчужувати. Про цей арешт підприємці дізнались випадково, лише 17 вересня.

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Арешт рахунків

22 серпня перша спроба передати завод в АРМА. Слідчий суддя відмовляє.

15 вересня завод передають в АРМА. Передав Київський апеляційний суд, куди прокурор оскаржив непоступливість слідчих суддів. Власники заявили про зупинку виробництва в Білій Церкві.

22 вересня Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів і не зняв арешт.

25 жовтня той самий суд знову не зняв арешт. 

3 листопада арешт корпоративних прав самого підприємства, а 10 листопада арешт рахунків.

17 листопада і 20 грудня суд відмовляє в знятті арешту.

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Відомо, що 29 грудня постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ у м. Києві та Київській області кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Зняття арештів

Попри закриття справи, прокурор не зняв арешт, і підприємцям довелось подавати в суд. Лише 2 лютого звільнили від арешту рахунки, а 3 лютого – майно.

"Могло б це статись і швидше, якби в Україні виконували норми КПК: "Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна", - зазначають журналісти.

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Зміна власника

Зазначено, що після зупинки заводу власники продали права на підприємство. Замість "Маревен Фуд Європа" (Кіпр) власником стала також кіпріотська Джелмонд ЛТД (Jelmond LTD). Офіційний бенефіціаром вказано ще одного в’єтнамця – Тран Туан Мінь.

Що інкримінували в’єтнамцям?

  1. Кіпріотська фірма-власник мала своє відділення також у Росії.
  2. Права на марку Rollton були на російському відділенні, і українське підприємство платило за використання. Однак останній раз ця проплата відбулась ще до війни – у 2021 році.
  3. "З 2019 по даний час укладаються договори на постачання виробленої в Україні продукції до РФ та забезпечення її реалізації на території країни-агресора". Тобто не сама торгівля, а укладення договорів.

У принципі – все. Згодом виявилось, що всі звинувачення – фальшиві.

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Хоча, наголошують розслідувачі "Наші гроші", базуючись на цих "фактах", слідство робило гучні висновки. Одна із цитат прокурора для суду:

"Корпоративні права…використовуються на користь РФ для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України, оскільки отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. "ДНР", "ЛНР", фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику".

Журналісти встановили, що в одному з рішень прізвища слідчих та прокурорів були не затерті, тому відомо імена: старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України Кравченко С.П. та прокурор Київської обласної прокуратури Ковальчук А. А.

Журналісти додають, що після піврічної зупинки заводу 23 лютого 2023 року ТОВ "Маревен Фуд Європа" змінило назву на ТОВ "Євро Фуд Сервіс". Жоден представник влади не постраждав.

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Автор: 

СБУ (12925) арешт майна (353)


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Топ коментарі
+21
В нас головною лапшовнєю повинна бути тільки ОПа
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14.03.2024 12:23
+19
В когось ще є питання чому в Україні не поспішають відкривати виробництва ?
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14.03.2024 12:30
+18
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14.03.2024 12:22
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14.03.2024 12:22 Відповісти
В нас головною лапшовнєю повинна бути тільки ОПа
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14.03.2024 12:23 Відповісти
Вони - головна пожирачі напівсирої локшини
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14.03.2024 13:34 Відповісти
некуйово підкосили наші "шановні"
дуже, ***** шановні силовики бабла
ось і вся суть цих справ та арештів.класика жанру!!!
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14.03.2024 12:29 Відповісти
В когось ще є питання чому в Україні не поспішають відкривати виробництва ?
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14.03.2024 12:30 Відповісти
В Україні не спішать відкривати виробництва, бо тут клоуни при владі.
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14.03.2024 12:35 Відповісти
Клоуни при владі а жадібні жаби на державних посадах!
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14.03.2024 13:48 Відповісти
..зелена мафія клоунів-зрадників гребе-жере наче востаннє
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14.03.2024 12:32 Відповісти
Дивно, що не довели до повного банкрутства та зміни власника. Чи дєрьмаківцям "Ролтон" не треба - вони на "мівіні" сидять? 🤔
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14.03.2024 12:33 Відповісти
погано годував
"бізнес няню"
ось і отримав
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14.03.2024 12:33 Відповісти
Так вже більше 30 рокіі. При будь- якій владі. Система так працює. Правоохоронна. Люди йдуть у юр інститути із однією метою - стати прокурором чи слідчим, і гррші потекуть рікою.. і це сотні тисяч, міліціонерів, судей, прокурорів... Такий у нас народний менталітет.
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14.03.2024 12:37 Відповісти
той лад, що існує в Україні не має нічого спільно з демократією..., всі власні структури працюють виключно в інтересах декількох олігархів та зацікавлених осіб, серед яких зараз відбувається розподіл залишеного в той або інший спосіб майна... щось вдається поділити, а щось не дуже...
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14.03.2024 12:37 Відповісти
зелена банда мародерів!!
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14.03.2024 12:41 Відповісти
татаров до цього не причетний, жодним чином, ані крихті, ні-ні, навіть не думайте... а були б в'єтмінці розумними, то послухали би найвеличніше убожество **********, найняли би інвестиційну няню, й робили б свої макарони вагонами далі...
пс а до речі - як там результати поїздки представницької делегації зелених до давоса, з інвестпрограмами зокрема? скільки інвестицій залучили? скільки заводів відкрили чи бодай заклали фундамент?
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14.03.2024 12:42 Відповісти
Судячи із даного допису, закриття кримінального провадження проти ТОВ "Маревен Фуд Європа" - це формальна процесуальна дія, яка була необхідною для звітності слідчих органів, оскільки юридична особа - фігурант змінила свого власника корпоративних прав, який і був тим беніфіціаром - зв'язуючим центром із відповідними активами на пітьмі. Тобто коли відпав зв'язок з пітьмою де-юре, то й відпала сама подія ймовірного кримінального правопорушення.
Натяк на ймовірне рейлерство є хибним, оскільки завод не перейшов у власність дотичних до зе-влади осіб.
Даний прецедент варто застосувати до всіх фірм, компаній і банків, що діють в Україні, які через своїх бенефіціарів - власників корпоративних прав мають опосередкований, але із суттєвим впливом, зв'язок із аналогічними структурами певного бренду на рашистсткій пітьмі, фінансуючи війну проти України.
Насамперед це стосується банків Raiffeisen та OTP.
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14.03.2024 12:49 Відповісти
конкуренти проплатили цю акцію, а може Зешелупонь віджати на свою користь хотіла
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14.03.2024 13:35 Відповісти
Чому не конфіскують численні в Україні фабрики нестле, яка так само має виробництва в рашці, а отже, платить там налоги на війну?
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14.03.2024 13:38 Відповісти
Колись були - "фашист, солоха, авдишев" та інші бандюки + абвгдейки і чиновники... Тепер оп + абвгдейки і чиновники... Отак і живемо, а на додаток ще війна...
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14.03.2024 22:36 Відповісти
Читаю коментарі та дивуюсь: а що, влада складається з прибульців? Хіба не ви їх обирали?
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15.03.2024 05:50 Відповісти
Ну хоч би раз, такі спеціалісти прокурори слідчі судді, які отримують немалу платню за рахунок сплати податків того ж самого ролтону та іншіх громадян, понесли якусь відповідальність, я б як би була можливість вирахував би їх платню за весь цей період, коли вони займалися цією справою. Виходить робили вигляд діяльності, яка ні до чого не привела, це просто окозамилювання, імітація роботи. Якщо працівник ходить на роботу а результату немає, то від нього з часом позбавляться, а ці тільки витрачають бюджет, чи роблять замовні справи, захисники країни хрінові.
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15.03.2024 07:49 Відповісти
Виглядає наче вони перейшли на shell компанію і вийшли не поцарапані, виновата тут компанія і в'єтнамські власники, а не наші клоуни.
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15.03.2024 09:36 Відповісти
Зюзікі все ніяк не можуть нажерись.
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15.03.2024 14:16 Відповісти
"Представники ЗЄ-влади не постраждали" - звісно, вони ж не просто крадії, а крадії в законі...
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15.03.2024 17:49 Відповісти
А де відшкодування збитків
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15.03.2024 19:01 Відповісти
Навіть до війни сотні підприємств віджали рейдерським способом а зараз просто ще один спосіб є "заробляння"
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16.03.2024 17:08 Відповісти
А з янукрвича і ко зняли санкції ЄС просто через не надання справи нашими прокурорами..Це навіть не натяк .це п..дець.
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16.03.2024 17:11 Відповісти
 
 