Росія надрукувала у Придністров’ї бюлетені для "виборів" Путіна, - віцепрем’єр Молдови Серебрян
У Молдові заявили, що РФ незаконно надрукувала в Придністров’ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
Влада Молдови вже викликала російського посла, щоб поскаржитися на рішення про відкриття шести "виборчих дільниць" на території окупованого Придністров'я. У Молдові заявили, що цей крок порушує угоду про дозвіл голосування лише на одній виборчій дільниці в російському посольстві в Кишиневі.
Російський посол відкинув обвинувачення як необґрунтоване.
"Ці бюлетені, швидше за все, були надруковані прямо там (у Придністров’ї. - Ред.), щоб не провозити їх через прикордонний пункт. Важко сказати, як би їх перевезли через кордон. Кордони Молдови контролюються, і немає можливості законно ввезти або вивезти їх", - сказав Серебрян.
За словами віцепрем'єра, друк бюлетенів у Придністров'ї мав на меті показати Молдові, що регіон не поважає національних законів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а вже далі, вони з румунами наведуть там лад....
а от чому румуни не допоможуть молдованам повернути все взад, ніхто не знає.
мабудь сцикотно....
приднестровье треба було душити з 22 02 24, доки раша не отямилась