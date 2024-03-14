Росія надрукувала у Придністров’ї бюлетені для "виборів" Путіна, - віцепрем’єр Молдови Серебрян

У Молдові заявили, що РФ незаконно надрукувала в Придністров’ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Влада Молдови вже викликала російського посла, щоб поскаржитися на рішення про відкриття шести "виборчих дільниць" на території окупованого Придністров'я. У Молдові заявили, що цей крок порушує угоду про дозвіл голосування лише на одній виборчій дільниці в російському посольстві в Кишиневі.

Російський посол відкинув обвинувачення як необґрунтоване.

"Ці бюлетені, швидше за все, були надруковані прямо там (у Придністров’ї. - Ред.), щоб не провозити їх через прикордонний пункт. Важко сказати, як би їх перевезли через кордон. Кордони Молдови контролюються, і немає можливості законно ввезти або вивезти їх", - сказав Серебрян.

За словами віцепрем'єра, друк бюлетенів у Придністров'ї мав на меті показати Молдові, що регіон не поважає національних законів.

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