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Росія надрукувала у Придністров’ї бюлетені для "виборів" Путіна, - віцепрем’єр Молдови Серебрян

рф,вибори

У Молдові заявили, що РФ незаконно надрукувала в Придністров’ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Влада Молдови вже викликала російського посла, щоб поскаржитися на рішення про відкриття шести "виборчих дільниць" на території окупованого Придністров'я. У Молдові заявили, що цей крок порушує угоду про дозвіл голосування лише на одній виборчій дільниці в російському посольстві в Кишиневі.

Російський посол відкинув обвинувачення як необґрунтоване.

"Ці бюлетені, швидше за все, були надруковані прямо там (у Придністров’ї. - Ред.), щоб не провозити їх через прикордонний пункт. Важко сказати, як би їх перевезли через кордон. Кордони Молдови контролюються, і немає можливості законно ввезти або вивезти їх", - сказав Серебрян.

За словами віцепрем'єра, друк бюлетенів у Придністров'ї мав на меті показати Молдові, що регіон не поважає національних законів.

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Автор: 

Молдова (2086) Придністров’я (474) росія (65925) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+11
На что молдоване надеются? Что ета опухоль сама собой рассосется? Етот гнойник рано или поздно взорвется притом в самый не подходящий момент.Уже давно бы зачистили тот гнидник и зажили спокойно.
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14.03.2024 12:15
+10
Тік підіть та ліквідуйте цю злоякісну пухлину рюзькАгА міру. Вікно Овертона як раз для цього для вас відкрито.
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14.03.2024 12:13
+8
Касапи такі істоти, що і американцям би надрукували..
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14.03.2024 12:13
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Касапи такі істоти, що і американцям би надрукували..
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14.03.2024 12:13 Відповісти
Тік підіть та ліквідуйте цю злоякісну пухлину рюзькАгА міру. Вікно Овертона як раз для цього для вас відкрито.
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14.03.2024 12:13 Відповісти
сцють
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14.03.2024 12:15 Відповісти
Портвейном?
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14.03.2024 12:16 Відповісти
На что молдоване надеются? Что ета опухоль сама собой рассосется? Етот гнойник рано или поздно взорвется притом в самый не подходящий момент.Уже давно бы зачистили тот гнидник и зажили спокойно.
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14.03.2024 12:15 Відповісти
Такі гнійники і створювались виключно для того щоб вибухнути.
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14.03.2024 12:26 Відповісти
а вони хочуть щоб ми розкуярили ті пару-трійку бригад в придністров"ї
а вже далі, вони з румунами наведуть там лад....
а от чому румуни не допоможуть молдованам повернути все взад, ніхто не знає.
мабудь сцикотно....
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14.03.2024 12:34 Відповісти
Да там тупо те же самые РДК с росийскими паспортами могли бы зайти и *навести порядок* и никто бы ничего нам не предьявил. Какое отношение мы имеем к зеленым челавечкам
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14.03.2024 13:01 Відповісти
не все так просто...військовий потенціал Молдови сьогодні нижче ніж України в 2014...а адекватний Президент вперше ,а до цього був прокремлівський Додон і всі пости в країні кацапи займали як у нас до 2014...
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14.03.2024 13:37 Відповісти
Так Придністов'є чи Прихуйлов'є
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14.03.2024 12:18 Відповісти
Ось одні вже мчать на вибори....
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14.03.2024 12:23 Відповісти
Санду Пусть продовжує грати у толерантність, так ці дикуни і владу відберуть і у сибир зашлють,
приднестровье треба було душити з 22 02 24, доки раша не отямилась
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14.03.2024 12:31 Відповісти
Не розумію кацапів. Нахрена їм вся ця возня. ***** ж всерівно намалює результат який захоче.
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14.03.2024 13:15 Відповісти
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14.03.2024 13:17 Відповісти
 
 