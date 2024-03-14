УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9563 відвідувача онлайн
Новини
4 118 12

Білорусь перекинула ешелон з технікою та військовими до кордону з Литвою, - "Беларускі Гаюн"

білорусь

У ніч на 14 березня Білорусь перекинула ешелон з технікою та військовими у складі 46 вагонів в Ошмянський район. Він знаходиться на кордоні з Литвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Підрозділи 19-ї механізованої бригади (1-й окремий механізований батальйон, в/ч 14398; 4-й окремий танковий батальйон, в/ч 22092) були перекинуті до Ошмянського району (межує з Литвою)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією belzhd_live, ешелон із технікою військових прибув на станцію Ошмяни сьогодні вночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Гомельській області розпочалася перевірка тероборони, - "Беларускі Гаюн"

Зокрема, кількість техніки, що прибула, відповідає неповному механізованому батальйону, посиленому танковою ротою. Як зазначається, йдеться про 46 вагонів, а саме:

  • 4 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РБ);
  • 3 критих вагони (зі спорядженням та боєприпасами);
  • 39 вагонів-платформ: 12 платформ з БМП-2 (всього 24 од. техніки), 9 платформ з танками Т-72Б (9 од.), 3 платформи з інженерною військовою технікою, 15 платформ з автомобільною технікою (всього 30 од.).

Читайте також: Білоруських військових почали навчати російські інструктори, - Центр нацспротиву

Як додає "Гаюн", перекидання підрозділів 19-ї механізованої бригади до кордону здійснювалося в кілька етапів:

  • 11 березня на станції Заслоново було сформовано перший ешелон з технікою 1-го окремого механізованого батальйону. 12 березня ешелон було помічено в Орші.
  • 13 березня зі станції Заслоново вирушив другий ешелон - вже з технікою 4-го окремого танкового батальйону.
  • 13 березня два вказані ешелони об'єднали в один, і далі направили на станцію Ошмяни.

Також читайте: У Литві заарештували осіб, які шпигували на користь Білорусі

Автор: 

Білорусь (7966) Литва (2440) техніка (1846)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Еще одни вши зашевелились. Лучше бы РДК с полком калиновского пошли освобождать Беларашку. Там хоть реальный был бы шанс что беларусы присоеденятся к движению и пойдут выковыривать Бульбофюрера из бункера и вешать его на березе
показати весь коментар
14.03.2024 12:18
+5
Приказ командующего ВС Литовской республики:
"В связи с обострением весенне-полевых работ на территории Беларусского административного округа Российской Федерации командованию ракетно-артиллерийских частей Литовских ВС подготовить материальную часть для прожарки чипсов!"
показати весь коментар
14.03.2024 12:28
+4
Що хочуть від НАТО в бульбу получити.
показати весь коментар
14.03.2024 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще одни вши зашевелились. Лучше бы РДК с полком калиновского пошли освобождать Беларашку. Там хоть реальный был бы шанс что беларусы присоеденятся к движению и пойдут выковыривать Бульбофюрера из бункера и вешать его на березе
показати весь коментар
14.03.2024 12:18 Відповісти
😴 день витебского бабака,в роли билла мюрея,усатый
показати весь коментар
14.03.2024 12:19 Відповісти
Смішні бульби. Це на день бою максимум. Там же і ляжуть.
показати весь коментар
14.03.2024 12:19 Відповісти
То вони подалі від курвська та блетгорода з .... ть, ніякого бою там не буде, здадуться відразу. Здулись білорускі партизани, а може й не було їх ніколи, може один з міфів радянської пропаганди.
показати весь коментар
14.03.2024 12:31 Відповісти
Що хочуть від НАТО в бульбу получити.
показати весь коментар
14.03.2024 12:20 Відповісти
Приказ командующего ВС Литовской республики:
"В связи с обострением весенне-полевых работ на территории Беларусского административного округа Российской Федерации командованию ракетно-артиллерийских частей Литовских ВС подготовить материальную часть для прожарки чипсов!"
показати весь коментар
14.03.2024 12:28 Відповісти
Параноя !...
показати весь коментар
14.03.2024 12:28 Відповісти
А де бацька з картою ? Не видно ж - откуда готовілось нападєніє !!😄
Карту в студію !!!
показати весь коментар
14.03.2024 12:34 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 12:50 Відповісти
Ця ще, Бульбараша, ціцьками бряцає
показати весь коментар
14.03.2024 13:36 Відповісти
Теперь выход смелых языком поляков.
показати весь коментар
14.03.2024 15:16 Відповісти
А у бульбаша "очко" не залізне. У пів.кореї вже чекають свого "заблудшого сина". На віслючку.
показати весь коментар
14.03.2024 15:16 Відповісти
 
 