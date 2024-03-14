Білорусь перекинула ешелон з технікою та військовими до кордону з Литвою, - "Беларускі Гаюн"

У ніч на 14 березня Білорусь перекинула ешелон з технікою та військовими у складі 46 вагонів в Ошмянський район. Він знаходиться на кордоні з Литвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Підрозділи 19-ї механізованої бригади (1-й окремий механізований батальйон, в/ч 14398; 4-й окремий танковий батальйон, в/ч 22092) були перекинуті до Ошмянського району (межує з Литвою)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією belzhd_live, ешелон із технікою військових прибув на станцію Ошмяни сьогодні вночі.

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Зокрема, кількість техніки, що прибула, відповідає неповному механізованому батальйону, посиленому танковою ротою. Як зазначається, йдеться про 46 вагонів, а саме:

4 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РБ);

3 критих вагони (зі спорядженням та боєприпасами);

39 вагонів-платформ: 12 платформ з БМП-2 (всього 24 од. техніки), 9 платформ з танками Т-72Б (9 од.), 3 платформи з інженерною військовою технікою, 15 платформ з автомобільною технікою (всього 30 од.).

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Як додає "Гаюн", перекидання підрозділів 19-ї механізованої бригади до кордону здійснювалося в кілька етапів:

11 березня на станції Заслоново було сформовано перший ешелон з технікою 1-го окремого механізованого батальйону. 12 березня ешелон було помічено в Орші.

13 березня зі станції Заслоново вирушив другий ешелон - вже з технікою 4-го окремого танкового батальйону.

13 березня два вказані ешелони об'єднали в один, і далі направили на станцію Ошмяни.

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