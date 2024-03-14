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Новини Війна
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Боєць РДК Богданов про новий рейд у Бєлгородську область: Полонені росіяни є, їм надано допомогу, вони передані українській стороні

рдк

Боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов (колишній співробітник ФСБ) розповів подробиці нового рейду на Бєлгородську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що у четвер, 14 березня, поновилися бої бійців РДК з російською армією у Бєлгородській області. повідомляється, що бої йдуть у районі населених пунктів Сподарюшине і Козинки триває бій, застосовують бронетехніку і РСЗВ. Влада Бєлгородської області заявила про одного загиблого і шістьох поранених.

Богданов розповів, що підрозділ РДК просунувся "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території і взяв полонених.

"Цю операцію готували кілька місяців, у боях беруть участь загони, які повернулися з авдіївського фронту", - зазначив боєць РДК.

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Щодо кількості полонених, Богданов повідомив, що усіх передали українській стороні для поповнення обмінного фонду. Та додав, у Бєлгородській області у РДК немає втрат.

"З боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, але про конкретні цифри будемо говорити пізніше", - додав Богданов.

Автор: 

Бєлгород (512) РДК (66)


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Топ коментарі
+5
Народження " ДРК " і батальону "Сибір " почалося з Добровольчого Українського Корпусу " ДУК ". Саме в цьому батальоні були добровольці іноземці , більшість росіян . Дякуємо вам хлопці , ви неймовірні !!!
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14.03.2024 12:51
+5
Білгород наш ! Курськ наш! Кубань вся наш!
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14.03.2024 12:52
+4
БелНР не хочет кормить Мацкву!!!
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14.03.2024 12:52
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14.03.2024 12:35 Відповісти
"несколько десятков километров..."
Если посмотреть на карте, то Козинка и Сподарюшено назодятся непосредсвенно на границе, в нескольких сотнях метров.. Как говорится- граница проходит по городам.Город в смысле огород.
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14.03.2024 13:09 Відповісти
-"санітарниє патері"...
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14.03.2024 12:47 Відповісти
Народження " ДРК " і батальону "Сибір " почалося з Добровольчого Українського Корпусу " ДУК ". Саме в цьому батальоні були добровольці іноземці , більшість росіян . Дякуємо вам хлопці , ви неймовірні !!!
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14.03.2024 12:51 Відповісти
Йой -РДК , ну буває , якщо швидко писати ))
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14.03.2024 12:52 Відповісти
БелНР не хочет кормить Мацкву!!!
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14.03.2024 12:52 Відповісти
Білгород наш ! Курськ наш! Кубань вся наш!
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14.03.2024 12:52 Відповісти
А Богданов упертий. Я думав куди він подівся.
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14.03.2024 13:12 Відповісти
Ze swoimi najlepiej.
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14.03.2024 16:14 Відповісти
Боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов (колишній співробітник ФСБ) .а що у ФСБ можуть бути колишні???
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14.03.2024 13:18 Відповісти
Він колишній погранець пітьми, тому і формально відносився до банди "фсб".
В його послужному списку крім участі у війні проти рашистів ще з 2014-годо є кілька замахів і невдале викрадення (в гуглі вся інфа є).
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14.03.2024 13:39 Відповісти
 
 