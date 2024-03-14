Боєць РДК Богданов про новий рейд у Бєлгородську область: Полонені росіяни є, їм надано допомогу, вони передані українській стороні
Боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов (колишній співробітник ФСБ) розповів подробиці нового рейду на Бєлгородську область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що у четвер, 14 березня, поновилися бої бійців РДК з російською армією у Бєлгородській області. повідомляється, що бої йдуть у районі населених пунктів Сподарюшине і Козинки триває бій, застосовують бронетехніку і РСЗВ. Влада Бєлгородської області заявила про одного загиблого і шістьох поранених.
Богданов розповів, що підрозділ РДК просунувся "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території і взяв полонених.
"Цю операцію готували кілька місяців, у боях беруть участь загони, які повернулися з авдіївського фронту", - зазначив боєць РДК.
Щодо кількості полонених, Богданов повідомив, що усіх передали українській стороні для поповнення обмінного фонду. Та додав, у Бєлгородській області у РДК немає втрат.
"З боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, але про конкретні цифри будемо говорити пізніше", - додав Богданов.
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Если посмотреть на карте, то Козинка и Сподарюшено назодятся непосредсвенно на границе, в нескольких сотнях метров.. Как говорится- граница проходит по городам.Город в смысле огород.
В його послужному списку крім участі у війні проти рашистів ще з 2014-годо є кілька замахів і невдале викрадення (в гуглі вся інфа є).