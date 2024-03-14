Сьогодні ВР проведе пленарне засідання, їх не було три тижні, - "слуга народу" Арахамія
Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що у четвер, 14 березня, після тритижневої перерви відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.
Про це він заявив у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Також анонімний співрозмовник у фракції "Голос" надав журналістам порядок денний засідання. Там - ратифікації міжнародних угод та звернення до міжнародних партнерів щодо засудження незаконних російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.
Співрозмовник зауважив, що станом на 12 березня порядок денний був більшим, ніж актуальний варіант, але теми були ті ж самі.
Зокрема, за даними співрозмовника, нардепи мають розглянути проєкт постанови про звернення Ради до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням російською федерацією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.
Як повідомило джерело, також нардепи розглянуть ратифікації міжнародних документів:
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Что три недели работы не было ни фига?
Да и зачем работать?
Уже ж весна
Пора собираться в Ялту
Пить кофе на набережной
ви, суки з 20,12,2021 до початку лютого 2022 були на канікулах
коли весь світ кричав про наступ *****
ви ...андони, робите перерви вже коли йде війна, і робите це коли заманеться
ви уроди не зробили нармальний, один для всіз, закон про мобілізаці.
тому питання
а накуя ви, уібани, потрібні нам, українцям
НАКУЯ???
За такими лекалами, добре піну народного гніву збивати, а не по суті монозброду розбиратись.
все, правильно, все ок.
і навіть закон який заставляє нас боронити тих , хто має боронити нас
вибачте за каламбур, я про мусарів, треба прийняти як манну небесну
і що ЗСУ хочуть зробити робочо-селянсько-ніщебродські, теж треба
прийняти за належне.
і коли я чую чи читаю що боневтік найнайнай пісєц який
я маю сказати так,
це дійсно так...
а куйвам, не знаю ким шановний дописувач Ig.
По суті монозброду розбиратись будете, усіма зашанований
тому питання до тебе на рахунок клавіатури а не до мене
2 ти узагальнюєш, і мова ніпрошо....
бо я писав конкретно, що мене не влаштовує
3 мене не пердолить з твоїх висловів
я просто відповів
4 у мене всі батьки моїх онучок, четверо, УБД, поранення, нагороди
в тому числі за збитий орлан, годиннк від найнєв,***********
один в 3 ОШБ
2) ти ***** й узагальнюєш та забуваєш, що до складу ВР входить і "ЄС" та інші не регіанали із ***************...
3; 4) тому питання
а накуя ви, уібани, потрібні нам, українцям
НАКУЯ???
яке кончене???
хоч я й голосував за пороха, всерівно вважаю ЄС та іншу опозицію безхребетною
за такі закони які приймає коаліція, якої нема нікуя, в залі ВР, кожну сесію має бути мордобой
раз його нема, це означає що є договорняк
але ти на своїй хвилі, аби когось обісрати
а я на своїй, кажу що думаю
і зауваж!!!
з 9 читачів, ти один
але ж ти самий розумний та правильний
я та ще 8 гавно проти тебе
ти як янелох, янетряпка, япрезидент
самийсамийсамий пісєц який
А земорди можуть гуляти скільки хочуть ...
Цікаво: як зараз проходить звичайний робочий день нашого президента?
От
приходитьприїздить він до ОП, щось робить... І тут сирена ПТ. Він кожного разу ходить до підвалу в укриття?
всі в Монако
Слава Україні!!