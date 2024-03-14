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Новини
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Сьогодні ВР проведе пленарне засідання, їх не було три тижні, - "слуга народу" Арахамія

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Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що у четвер, 14 березня, після тритижневої перерви відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

Про це він заявив у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Також анонімний співрозмовник у фракції "Голос" надав журналістам порядок денний засідання. Там - ратифікації міжнародних угод та звернення до міжнародних партнерів щодо засудження незаконних російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Співрозмовник зауважив, що станом на 12 березня порядок денний був більшим, ніж актуальний варіант, але теми були ті ж самі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ЄС" закликає керівництво ВР негайно повернутися до нормальної роботи: Якщо Стефанчук у відрядженні - засідання мають провести заступники

Зокрема, за даними співрозмовника, нардепи мають розглянути проєкт постанови про звернення Ради до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням російською федерацією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Як повідомило джерело, також нардепи розглянуть ратифікації міжнародних документів:

  •  угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією;
  •  угода між Кабміном та урядом Латвії про технічне та фінансове співробітництво;
  •  конвенція Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки переніс сьогоднішнє засідання, на якому мали розглянути поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

Автор: 

ВР (15027) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+23
Ані пасавєтавалісь і рєшилі...
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14.03.2024 12:43
+18
млядь,трутни-бездельники,страна воюет,а эти скоты загорают !
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14.03.2024 12:37
+16
"Какіє мєрзкіє рожи." (с)
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14.03.2024 12:47
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млядь,трутни-бездельники,страна воюет,а эти скоты загорают !
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14.03.2024 12:37 Відповісти
а эти Зескоты та РегіАНАЛИ...
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14.03.2024 14:09 Відповісти
И кто же виноват
Что три недели работы не было ни фига?
Да и зачем работать?
Уже ж весна
Пора собираться в Ялту
Пить кофе на набережной
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14.03.2024 12:38 Відповісти
бо у вас, моральних підарів, війни нема....
ви, суки з 20,12,2021 до початку лютого 2022 були на канікулах
коли весь світ кричав про наступ *****
ви ...андони, робите перерви вже коли йде війна, і робите це коли заманеться
ви уроди не зробили нармальний, один для всіз, закон про мобілізаці.
тому питання
а накуя ви, уібани, потрібні нам, українцям
НАКУЯ???
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14.03.2024 12:40 Відповісти
не перетужтесь Юрію, ще геморой розстебнеться... От нахіба ці тупорилі узагальнювання із заламуваннями клави?
За такими лекалами, добре піну народного гніву збивати, а не по суті монозброду розбиратись.
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14.03.2024 13:06 Відповісти
я з прочитаного зробив висновок.
все, правильно, все ок.
і навіть закон який заставляє нас боронити тих , хто має боронити нас
вибачте за каламбур, я про мусарів, треба прийняти як манну небесну
і що ЗСУ хочуть зробити робочо-селянсько-ніщебродські, теж треба
прийняти за належне.
і коли я чую чи читаю що боневтік найнайнай пісєц який
я маю сказати так,
це дійсно так...
а куйвам, не знаю ким шановний дописувач Ig.
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14.03.2024 13:32 Відповісти
бачу, вас знатно попердолило за боєвою клавою, словесну кантузію піймали та одразу пригатили мене наступним узагальнюванням...
По суті монозброду розбиратись будете, усіма зашанований
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14.03.2024 13:42 Відповісти
1 я інвалід і мабудь раза в 2 старший тебе
тому питання до тебе на рахунок клавіатури а не до мене
2 ти узагальнюєш, і мова ніпрошо....
бо я писав конкретно, що мене не влаштовує
3 мене не пердолить з твоїх висловів
я просто відповів
4 у мене всі батьки моїх онучок, четверо, УБД, поранення, нагороди
в тому числі за збитий орлан, годиннк від найнєв,***********
один в 3 ОШБ
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14.03.2024 14:13 Відповісти
1) бачу
2) ти ***** й узагальнюєш та забуваєш, що до складу ВР входить і "ЄС" та інші не регіанали із ***************...

3; 4) тому питання
а накуя ви, уібани, потрібні нам, українцям
НАКУЯ???
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14.03.2024 14:21 Відповісти
як казала та бабуся,
яке кончене???
хоч я й голосував за пороха, всерівно вважаю ЄС та іншу опозицію безхребетною
за такі закони які приймає коаліція, якої нема нікуя, в залі ВР, кожну сесію має бути мордобой
раз його нема, це означає що є договорняк
але ти на своїй хвилі, аби когось обісрати
а я на своїй, кажу що думаю
і зауваж!!!
з 9 читачів, ти один
але ж ти самий розумний та правильний
я та ще 8 гавно проти тебе
ти як янелох, янетряпка, япрезидент
самийсамийсамий пісєц який
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14.03.2024 14:34 Відповісти
тішся, якщо 7-ро тебе обцілували до мого допису, а 7-ро після, то без сумнівів, що ти лідер громадської думки та пристаркуватий дід, котрому за сотню рочків перевалило із почуттям набутої жовчі... А з моєї позиції- втратив терпець та лупасиш по наших та ваших, бо всі ж однакові... Хоча колись і був адекватним із тимчасовою оперативною пам'яттю
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14.03.2024 20:23 Відповісти
Немає роботи йшли б окопи рити трутні довбані.
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14.03.2024 12:41 Відповісти
...їх не було три тижні, вінуват в цьому Порошенко.
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14.03.2024 12:41 Відповісти
Ані пасавєтавалісь і рєшилі...
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14.03.2024 12:43 Відповісти
"Какіє мєрзкіє рожи." (с)
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14.03.2024 12:47 Відповісти
Головне аби ці потвори не спарювалися, а то ще не вистачало від них в майбутньому нового виду - "безуглих хламідій"!
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14.03.2024 17:38 Відповісти
Бо пороз'їжджались "слуги" і "опезежешники" по закордонам святкувати. Оформивши відрядження. Це вони представляють Україну та її інтереси. Опозиції не можна, а "ригам" завжди шлях відкритий. Негласна коаліція зі слугами. Тільки народу ж таке не скажеш! рейтинг у Бубочки хитнеться.
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14.03.2024 12:44 Відповісти
Нарід сам винен, не контролює от прожирачі податків і порозпускалися
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14.03.2024 12:57 Відповісти
Арахуямія, сказав, як відрубав.
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14.03.2024 12:46 Відповісти
Визнати парламентську кризу через відсутність голосів "моносброду" чи коаліції "СН+ОПЗЖ" - ніззя! А от саботувати роботу ВРУ - можна! До того ж ще й така собі відпустка намалювалась зі збереженням зарплати. То чом би й ні?
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14.03.2024 12:51 Відповісти
Простим смертним відмінили навіть ті нещасні з десяток святкових днів за цілий рік.
А земорди можуть гуляти скільки хочуть ...
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14.03.2024 12:51 Відповісти
Блин, круто устроились депутаты. Выходные по 3 недели.
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14.03.2024 12:53 Відповісти
У дармоїдів були канікули, але щоб нарід не бунтував щось придумали
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14.03.2024 12:54 Відповісти
Навіяно виттям сирени повітряної тривоги (ПТ):

Цікаво: як зараз проходить звичайний робочий день нашого президента?
От приходить приїздить він до ОП, щось робить... І тут сирена ПТ. Він кожного разу ходить до підвалу в укриття?
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14.03.2024 12:55 Відповісти
..а шо таке сталося-трапилося, мавпочка з зеленої абхазької пальми?
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14.03.2024 12:56 Відповісти
от життя почалося в депутанів з війною. кайф
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14.03.2024 12:58 Відповісти
Слуги зливають мобілізацію і Україну
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14.03.2024 12:59 Відповісти
Чому 3 неділі не було, відпочивали ?
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14.03.2024 13:00 Відповісти
не відбудеться
всі в Монако
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14.03.2024 13:12 Відповісти
Дивно, аброхамія рветься Захищати Україну, а його не відпускають з ВРУ … Співпадіння … Конституція - норма прямої дії для усіх Українців, а у ВРУ, її чомусь спотворюють!
Слава Україні!!
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14.03.2024 13:15 Відповісти
Понаєхавшиє, ви вже закликали світ не визнавати мокшанські вибори, чи какаяразніца?
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14.03.2024 13:16 Відповісти
Заборона мафіозно-кацапськой ціркви не начасі-вилупок недоношений.
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14.03.2024 13:35 Відповісти
Значить зарплатню отримають за один робочий тиждень
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14.03.2024 13:50 Відповісти
Як кажуть поляки: "Посєдзенє пленарне!" Посидять і підуть дальше шукати, де б його щось вкрасти, чи яку взятку отримати. Вік депутата недовгий, треба забезпечити собі безбідну старість.А те що йде війна і десь гинуть люди - та то таке...
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14.03.2024 14:58 Відповісти
Ара.
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14.03.2024 16:16 Відповісти
 
 