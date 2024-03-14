Сьогодні ВР проведе пленарне засідання, їх не було три тижні, - "слуга народу" Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що у четвер, 14 березня, після тритижневої перерви відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

Про це він заявив у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Також анонімний співрозмовник у фракції "Голос" надав журналістам порядок денний засідання. Там - ратифікації міжнародних угод та звернення до міжнародних партнерів щодо засудження незаконних російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Співрозмовник зауважив, що станом на 12 березня порядок денний був більшим, ніж актуальний варіант, але теми були ті ж самі.

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Зокрема, за даними співрозмовника, нардепи мають розглянути проєкт постанови про звернення Ради до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням російською федерацією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Як повідомило джерело, також нардепи розглянуть ратифікації міжнародних документів:

угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією;

угода між Кабміном та урядом Латвії про технічне та фінансове співробітництво;

конвенція Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво.

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