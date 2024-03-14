Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: у Мінобороні розповіли, як він працює. ІНФОГРАФІКА
Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі відомства.
Зазначається, що алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.
Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:
- Вибір посади та військової частини;
- Співбесіда та комунікації з військовою частиною;
- Оформлення у ТЦК СП;
- Направлення для проходження військової служби
Зокрема, вибрати посаду та військову частину громадяни можуть у центрах рекрутингу при ЦНАПах, на онлайн-платформах, у рекрутингових центрах окремих частин або у ТЦК СП.
Топ коментарі
+21 Serhiy Talatynnik
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+17 Panda Freeav
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+15 Dmitry Begemotovich
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підіджає бусик і пакуємо всіх кого можемо .
Як казав Скрябін: треба просто влада, якій на цю країну і людей не плювати. Бо замість заводів скільки років клепали новобудови, бо це було вигідніше і піднімали шалені гроші. А що ці новобудови треба захищати, то нікого не цікавило.
Простіше всього все звалити на простих людей, які протестували проти закриття заводів, бо вони лишалися на вулиці без роботи.
Так за ковбасою бігали і про таку війну ніхто і не думав, бо тоді і політика раші була іншою і в рашу можна було їхати отак просто і з раші в Україну.
Мітинги, у людей жерти нема що, а ви мітинги, я пам'ятаю ті часи. Так ще і про рекет нагадати??? Які мітинги?
Не натягуйте ******* життя на тодішнє, бо то геть різні рівні і взагалі різні покоління.
Як раз дуже багато отих поколінь совочних стали колаборантами на сході і хочуть в рашу.
Мітинг, ахаха, мітинг )))) ну-ну.
Юльці напишіть ще, яка ракети віддала, яник скільки всього знищив, кучма і и т.д., чому тут пишете простим тут на цензорі?
Риба гниє з голови.
Прикол розповісти, я не чиновник, я нічого не зміню, а що бачу, то тут дуже багато ботів, так що ваші оці писанана до лампочки.
Да, в 90-ті люди думали як їсти, це правда, бо є піраміда потреб Маслоу, в якій ЇЖА №1, а БЕЗПЕКА №2. Без їжі людина загине 100%, а прилетить ракета чи ні, ну там вже %.
Все давно вивчено, і якщо нема жерти, то організм буде ризикувати життям, щоб отримати їжу, навіть під страхом смерті, бо це перше що треба, а БЕЗПЕКА це №2 після ЇЖІ. Не просто так люди під кулями бігали за гумунітаркою чи в побиті магазини, голод виганяє на вулицю, ну або помирати.
Все давно вивчено, заберіть їжу, і людям вже нічого не буде треба.
об'єктивно територія контрольована нами значно зменшилась, завдяки зебілу і його виборцям, сама популяція також на 10 млн скоротилась.
тому не ясно, навіщо державі стала кількість людей навчених користуватись зброєю у тилу
У поліцейських, робота взагвлі не бий лежачого, кататися на авто та складать протоколи, а дільничі, так ті взагалі штани протирають, а пільг у всіх хоч одбавляй, отож нехай йдуть та відпрацьовують свої пільги для всієї родини, безкоштовні квартири, та відпочинки у санаторіях!
Приклад бунт ментів в Запоріжжі чи Дніпрі і всьо після того у всіх псів бронь
" Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."👈