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Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: у Мінобороні розповіли, як він працює. ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:

  1. Вибір посади та військової частини;
  2. Співбесіда та комунікації з військовою частиною;
  3. Оформлення у ТЦК СП;
  4. Направлення для проходження військової служби

Зокрема, вибрати посаду та військову частину громадяни можуть у центрах рекрутингу при ЦНАПах, на онлайн-платформах, у рекрутингових центрах окремих частин або у ТЦК СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У межах проєкту рекрутингу наразі доступні 8,5 тис. вакансій, - Міноборони

Рекрутинг в ЗСУ
рекрутинг зсу

Автор: 

Міноборони (7464) ЗСУ (7648) Рекрутинг (148)


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Топ коментарі
+21
Пишу-
підіджає бусик і пакуємо всіх кого можемо .
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14.03.2024 12:55
+17
тільки тут сьогодні стаття була що в учєбці начхати хто ти і шо ти, відправляють куди захочуть..
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14.03.2024 13:02
+15
Выбор части был и раньше. Только потом ты шел в ТЦК НКВД и тебя отправляли в учебку, откуда ты попадал куда угодно - только не в часть к которой у тебя было отношение. Сейчас судя по всему такую практику запретили - и это очень хорошо. Какого хрена инженер-электронщик должен идти штурмовать посадки если его ждут в бригаде на должность ремонтника дронов.
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14.03.2024 13:01
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Пишу-
підіджає бусик і пакуємо всіх кого можемо .
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14.03.2024 12:55 Відповісти
І ноу-хау . Бусік на цивільних номерах.
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14.03.2024 14:27 Відповісти
Підвозять до Тиси, і видають ласти...
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14.03.2024 18:00 Відповісти
це мав би бути пункт намба ван
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15.03.2024 08:04 Відповісти
Вибiр частини це добре.
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14.03.2024 12:58 Відповісти
Выбор части был и раньше. Только потом ты шел в ТЦК НКВД и тебя отправляли в учебку, откуда ты попадал куда угодно - только не в часть к которой у тебя было отношение. Сейчас судя по всему такую практику запретили - и это очень хорошо. Какого хрена инженер-электронщик должен идти штурмовать посадки если его ждут в бригаде на должность ремонтника дронов.
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14.03.2024 13:01 Відповісти
а я к тобі факт попадання 50 річного гіпертоніка в ДШВ де вікова стеля 45 років, про міцне здоров'я вже не кажу?
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14.03.2024 13:30 Відповісти
Такого быть не должно. Такой солдат вполне может принести пользу - например стоять на блокпосту или работать кладовщиком, выдавая носки и тушенку. Но если на него надеть полную боевую амуницию, штурмовой рюкзак, дать автомат, гранатомет, несколько сотен патронов и отправить бегом на штурм посадки - то мы его потеряем раньше чем в него кто то даже попадет. Просто ТЦК пофиг, они не отвечают ни за что, у них план рубить палки, а что потом будет с этими людьми - их совершенно не интересует.
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14.03.2024 13:49 Відповісти
врач в учебке написал в мед.карте рекомендации "без физических нагрузок". Без броника и бега...После этого врача уже были заключения нескольких военных(!) госпиталей, но кто ж на себя возьмет ответственность его списать? А тенденции мобилизации таковы что уже сформировался термин "однодневка" в отношении таких бойцов
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14.03.2024 16:05 Відповісти
А як тобі таке, люди при здоровому глузді, повіддавали свою зброю включаючи ядерну, своїм сусідам, розігнали свою армію, а тепер коли на них ті сусіди напали, бігають по світу і скиглять?
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14.03.2024 18:02 Відповісти
То як пишите, то уточніть, що прості люди в той час бігали в 90-ті як заробити копійку на родину, бо роботи було дуже мало і біднота. А хто різав і віддавав, то є конкретні імена, до них і питання. Простих людей часто прийшли на роботу, а їм, що ви завтра безробітні і завод різався за закритими дверима. Отакі масштаби різання заводів і техніки мають конкретні імена. А що віддали ядерки, то будепештський меморандум усі знають і що сша душили, а за відачу ядрки пропонували гаратії безпеки, які виявилися пшиком.

Як казав Скрябін: треба просто влада, якій на цю країну і людей не плювати. Бо замість заводів скільки років клепали новобудови, бо це було вигідніше і піднімали шалені гроші. А що ці новобудови треба захищати, то нікого не цікавило.

Простіше всього все звалити на простих людей, які протестували проти закриття заводів, бо вони лишалися на вулиці без роботи.
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14.03.2024 20:42 Відповісти
Всяка дія, або бездіяльність мають наслідки. Гіпертонікив в армію тягнуть тому, що чверть віку тому на військових начхали і розтерли, а тепер нема інших, каліки воюють, а до 28 років добуряк дома сидять, тепер то діти!!! Деградація суспільства тотальна…
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14.03.2024 21:03 Відповісти
Лобуряки
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14.03.2024 21:04 Відповісти
А скільки було мітингів проти віддачі ядерки ? Скільки було протестів з вимогою замість ядерки негайного вступу в НАТО ? Чи всі за ковбасою бігали ? Ну як, заробили копійку, наїлися?
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14.03.2024 21:04 Відповісти
Люди вийшли тільки з совка, які протести? багато особливо на сході вважали себе частиною росії і раша не нападе, чи відео знайти не можете опитувань? Не треба ля-ля. Дуже багато в 90-ті були в раші на заробітках і раша була в дупі по стану економіки.

Так за ковбасою бігали і про таку війну ніхто і не думав, бо тоді і політика раші була іншою і в рашу можна було їхати отак просто і з раші в Україну.

Мітинги, у людей жерти нема що, а ви мітинги, я пам'ятаю ті часи. Так ще і про рекет нагадати??? Які мітинги?

Не натягуйте ******* життя на тодішнє, бо то геть різні рівні і взагалі різні покоління.

Як раз дуже багато отих поколінь совочних стали колаборантами на сході і хочуть в рашу.

Мітинг, ахаха, мітинг )))) ну-ну.
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14.03.2024 21:31 Відповісти
Ви ще напишіть чого тоді маски не носили ... бо в 2020 буде ковід. Змінилися часи, змінився і підхід. Просто вища влада ОБРАНА навіть після 1991 не сильно то і парилася над розвитком свого ВПК, бо під боком раша і вона є гарантом безпеки за меморандумом.

Юльці напишіть ще, яка ракети віддала, яник скільки всього знищив, кучма і и т.д., чому тут пишете простим тут на цензорі?

Риба гниє з голови.

Прикол розповісти, я не чиновник, я нічого не зміню, а що бачу, то тут дуже багато ботів, так що ваші оці писанана до лампочки.

Да, в 90-ті люди думали як їсти, це правда, бо є піраміда потреб Маслоу, в якій ЇЖА №1, а БЕЗПЕКА №2. Без їжі людина загине 100%, а прилетить ракета чи ні, ну там вже %.

Все давно вивчено, і якщо нема жерти, то організм буде ризикувати життям, щоб отримати їжу, навіть під страхом смерті, бо це перше що треба, а БЕЗПЕКА це №2 після ЇЖІ. Не просто так люди під кулями бігали за гумунітаркою чи в побиті магазини, голод виганяє на вулицю, ну або помирати.

Все давно вивчено, заберіть їжу, і людям вже нічого не буде треба.
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14.03.2024 21:39 Відповісти
а хто сказав, що вони були при здоровому глузді?
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15.03.2024 02:44 Відповісти
ти себе на увазі маєш? я не знаю чому ти віддав ядерку, розігнав армію а наразі скиглиш
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15.03.2024 12:40 Відповісти
тільки тут сьогодні стаття була що в учєбці начхати хто ти і шо ти, відправляють куди захочуть..
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14.03.2024 13:02 Відповісти
Пункти, що залишилися неозвученими. 3.5 - учебка направить, куди вважатиме за потрібне. 4.5. В залежності від обставин водій, електрик, інша спеціальність, також в окоп.
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14.03.2024 13:15 Відповісти
Якщо не правий, напишіть, з радістю зприйму нову інформацію.
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14.03.2024 13:17 Відповісти
а можна алгоритм як хворих дядьків 50+ повернути на робочі місця з військових частин, та не просто зекономити кошти а ще й подбати про наповнення бюджету?
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14.03.2024 13:28 Відповісти
які б алгоритми генерали не складали, а полковник з ТЦК бере кого зможе
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14.03.2024 13:37 Відповісти
чому не мобілізовують поліцейських ?
об'єктивно територія контрольована нами значно зменшилась, завдяки зебілу і його виборцям, сама популяція також на 10 млн скоротилась.
тому не ясно, навіщо державі стала кількість людей навчених користуватись зброєю у тилу
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14.03.2024 13:39 Відповісти
Во-во... ім ще й пенсійний вік потрібно підвищити, з якого *** вони повинні йти на пенсію виходити раніше за іінших, чим вони так перетрудились у порівнянні з іншими громадянами?
У поліцейських, робота взагвлі не бий лежачого, кататися на авто та складать протоколи, а дільничі, так ті взагалі штани протирають, а пільг у всіх хоч одбавляй, отож нехай йдуть та відпрацьовують свої пільги для всієї родини, безкоштовні квартири, та відпочинки у санаторіях!
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14.03.2024 13:54 Відповісти
Всяка власть своїх псів береже .
Приклад бунт ментів в Запоріжжі чи Дніпрі і всьо після того у всіх псів бронь
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14.03.2024 14:33 Відповісти
Лягаєш спати оператором дронів, а просинаєшся штурмовиком. Ось і весь алгоритм.
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14.03.2024 13:45 Відповісти
Найкращі дронщики виходять з колишніх штурмовиків, за якими полювали дрони.
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14.03.2024 21:08 Відповісти
чергова замануха,як воно є в реальності тут можна почитати цікавий матеріал з учбової частини..коли людина журналіст,письменник зі зв'язками в генштабі пройшов 7 кругів пекла..що казати про звичайних мобілізованих?
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14.03.2024 13:48 Відповісти
Суть в следующем, если вы попали в лапы ТЦК, говорите им "Усаживайтесь поудобней, сейчас я расскажу вам о новом алгоритме".
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14.03.2024 14:01 Відповісти
"Громадянину треба проти..." - ? Мабуть, "...треба проЙти..." - ?
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14.03.2024 14:08 Відповісти
піздьож для лохів
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14.03.2024 14:12 Відповісти
Заберіть зі списку ТЦК (звісно гнидам не вигідно) які повністю корумповані і некомпетентні (по власному досвіду можу сказати, там тільки секретутка чого варта), то тоді може щось і буде
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14.03.2024 15:19 Відповісти
Ага бачив вчора як він працює. Мобільний блок пост і шмон машин по повній.
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14.03.2024 15:19 Відповісти
Пройшло два роки повномасштабної війни і лише почалися з'являтися натяки на те, що система працюватиме так, як має бути... 🤭
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14.03.2024 15:46 Відповісти
Та локшина локшиною поганяє... 95 квартал з ЗЕ с депутатами рулить
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14.03.2024 16:10 Відповісти
Всього одне слово, яке поховає ,,рекрутинг,, - це ,,наказ,,. Який надійде від ,,совководроченого,, керівництва. І, ти, з посади ,,рекрута,, легким розчерком пера чергового ,,піджака,, стаєш елітним ,,рейнджером-рексом,,...
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14.03.2024 16:55 Відповісти
Наскільки вони далекі від реальності. Одним словом космонавти зі своєю лідеркою Калмиковою.
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14.03.2024 17:40 Відповісти
Уся суть ********* у тому, що твою посаду потом можуть легко змінити на тупо іншу без твоєї згоди ) прийшов звязківцем - через 3 дні вже стрілець взводу 😂
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14.03.2024 20:03 Відповісти
Все це ху.я ким би ти не прийшов в частину, а тебе твій командир може призначіти ким забажає. Тільки конкретний контракт як на роботі, прийшов водієм і звільнився водієм.
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14.03.2024 20:57 Відповісти
Прийшов ти дронщіком, провойював і тобі ногородили, через пів року прийшов новий комбриг, ти йому не сподобався але ще шось або піхоту невберегли, йди в піхоту, і всі твої знання до сраки, бо прийде новий комбриг, ТЦК налове нових і все знову, от як працює совко.ро.ка.
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14.03.2024 21:01 Відповісти
...схоже, цей "алгорітм" складала та ж істота, що пише сценарії для 95-го кварталу або для відосіків оманьського янелоха
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14.03.2024 22:14 Відповісти
Алгоритм від зельоних: 1) даєшь 5 косарів евро, 1.1) тобі видають диряву лоханку та направляють на кордон мовляв все схвачено, але єдино що схвачено то - ти, за яйця бо 2) ловлять тебе погранці - 2.1) даєшь з переляку ще косарь погранцям - 2.2) передають тебе мусорам, там 3) тобі малюють страшні карти - 3.1) дістаєшь із трусів останні сотку - аби @ідїбались і повертається до п1., все - вічний грошовий двигун винайдено!
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14.03.2024 23:32 Відповісти
На кого не вчись все одно до дупи - МОБІЛІЗОВАНИМ СИРСЬКИЙ ЗАТКНЕ ДІРКУ У ШТУРМОВИХ (МЯСНИХ) ПІДРОЗДІЛАХ.
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15.03.2024 00:42 Відповісти
не буде працювати,бо немає жодної відповідальності.
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15.03.2024 02:46 Відповісти
Це все НЕ ПРАЦЮЄ. Й всі про це знають. Як тільки ти поставив підпис на папірчику, ти вже не господар собі, й всі ці обіцянки-цяцянки про вибір посади й частини, зникають як роса на сонці. Приходить наказ й через пару днів ти вже штурмуєш посадку під Бахмутом. Ще за тиждень тебе везуть додому, або інвалідом, або у труні.
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15.03.2024 07:14 Відповісти
Якщо на вас нападе так зване "тцк", то ось вам в допомогу Стаття 36 Кримінального Кодексу України :
" Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."👈
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15.03.2024 08:14 Відповісти
 
 