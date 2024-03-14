Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: у Мінобороні розповіли, як він працює. ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:

Вибір посади та військової частини; Співбесіда та комунікації з військовою частиною; Оформлення у ТЦК СП; Направлення для проходження військової служби

Зокрема, вибрати посаду та військову частину громадяни можуть у центрах рекрутингу при ЦНАПах, на онлайн-платформах, у рекрутингових центрах окремих частин або у ТЦК СП.

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