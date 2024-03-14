Справу організатора "схем для ухилянтів" закрили через "правки Лозового". Зеленський ігнорує петицію про їхнє скасування, - Шабунін

1 лютого суд у Чернівцях закрив справу про спробу незаконного вивезення чоловіків призовного віку до Румунії (за 3-6 тис. дол.). Одного з організаторів затримали, йому загрожувало від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією. Її закрили через "правки Лозового-Іонушаса", якими раніше рятували фігурантів найбільших корупційних справ.

Про це у фейсбуці пише глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, суд закрив справу не через те, що провадження було всебічно розглянуто, а докази – досліджено.

Раніше "правками Лозового-Іонушаса" вдалося врятувати фігурантів топкорупційних справ, зокрема, "короля контрабанди" Альперіна та заступника Єрмака – Олега Татарова.

Шабунін зазначає, що рівно три місяці тому – 14 грудня – петиція на сайті президента з вимогою ці "правки Лозового-Іонушаса" повністю скасувати за годину набрала потрібні 25 000 голосів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Костін підтвердив, що "правки Лозового" грають на руку багатьом кримінальним групам, а Зеленський 3 місяці ігнорує відповідну петицію, - Шабунін. ВIДЕО

Ст. 23-1 ЗУ "Про звернення громадян" зобовʼязує президента надати відповідь на петицію за 10 робочих днів. Тобто максимум – до 28 грудня.

"Президент продовжує мовчати, ігноруючи і пряму норму закону, і тисячі підписантів петиції. Причина проста: "правки Лозового-Іонушаса" – ідеальна система, щоб раптом що врятувати "своїх" корупціонерів (і не тільки).

Система надійна, як швейцарський годинник. Система відпрацьована на заступнику Єрмака – Олегові Татарові", - резюмує Шабунін.

Читайте також: "Правками Лозового" влада готується знести ще тисячу топкорупційних справ, - Шабунін