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Новини
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Справу організатора "схем для ухилянтів" закрили через "правки Лозового". Зеленський ігнорує петицію про їхнє скасування, - Шабунін

шабунін

1 лютого суд у Чернівцях закрив справу про спробу незаконного вивезення чоловіків призовного віку до Румунії (за 3-6 тис. дол.). Одного з організаторів затримали, йому загрожувало від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією. Її закрили через "правки Лозового-Іонушаса", якими раніше рятували фігурантів найбільших корупційних справ.

Про це у фейсбуці пише глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, суд закрив справу не через те, що провадження було всебічно розглянуто, а докази – досліджено. 

Раніше "правками Лозового-Іонушаса" вдалося врятувати фігурантів топкорупційних справ, зокрема, "короля контрабанди" Альперіна та заступника Єрмака – Олега Татарова.

Шабунін зазначає, що рівно три місяці тому – 14 грудня – петиція на сайті президента з вимогою ці "правки Лозового-Іонушаса" повністю скасувати за годину набрала потрібні 25 000 голосів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Костін підтвердив, що "правки Лозового" грають на руку багатьом кримінальним групам, а Зеленський 3 місяці ігнорує відповідну петицію, - Шабунін. ВIДЕО

Ст. 23-1 ЗУ "Про звернення громадян" зобовʼязує президента надати відповідь на петицію за 10 робочих днів. Тобто максимум – до 28 грудня. 

"Президент продовжує мовчати, ігноруючи і пряму норму закону, і тисячі підписантів петиції. Причина проста: "правки Лозового-Іонушаса" – ідеальна система, щоб раптом що врятувати "своїх" корупціонерів (і не тільки).

Система надійна, як швейцарський годинник. Система відпрацьована на заступнику Єрмака – Олегові Татарові", - резюмує Шабунін.

Читайте також: "Правками Лозового" влада готується знести ще тисячу топкорупційних справ, - Шабунін

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Шабунін Віталій (537) Татаров Олег (428) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+12
Яка влада у зелі, така і його реакція, на петицію!!
Оманські заборонили, мабуть реагувати…
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14.03.2024 13:09
+11
Я взагалі не розумію, як в рамках однієї "правової" системи можна закривати одні справи менше, ніж за рік, а інші діставати з покритих павутинням стелажів через 10 років? "Кручу-верчу, надурити хочу"?
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14.03.2024 13:22
+10
А що зенапарт не ігнорує?
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14.03.2024 13:09
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А що зенапарт не ігнорує?
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14.03.2024 13:09 Відповісти
здивували тим що боневтік мовчить...
то він завжди мовчить коли запитують або вимагають щось.
а от по вечорах по ЗМІ, ...здить як троцький
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14.03.2024 13:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової

https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє
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14.03.2024 13:09 Відповісти
Яка влада у зелі, така і його реакція, на петицію!!
Оманські заборонили, мабуть реагувати…
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14.03.2024 13:09 Відповісти
Тому що це одна організована банда
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14.03.2024 13:13 Відповісти
Якщо Зе 3.14***ас то шо від нього чекати ?
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14.03.2024 13:16 Відповісти
Да какая разница
Он долго игнорировал Вагнергейт
А потом вышел и наврал с три короба
И никто до сих пор не написал
Про то,как сложилась жизнь тех
Кто придумал
Кто довел до финальной стадии
Эту без преувеличения гениальную операцию украинских спецслужб
Разве это НЕВАЖНО?
Таких спецагентов по всему миру наберется несколько сотен
Их не заменит ни один президент
А мы на них наплевали
И журналисты
И правозащитники
Не умеем мы как народ ценить СВОЕ
ВЫДАЮЩЕЕСЯ
Зато умеем выбирать в президенты зека и клоуна
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14.03.2024 13:18 Відповісти
Я взагалі не розумію, як в рамках однієї "правової" системи можна закривати одні справи менше, ніж за рік, а інші діставати з покритих павутинням стелажів через 10 років? "Кручу-верчу, надурити хочу"?
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14.03.2024 13:22 Відповісти
А що до тих справ які відкрили на Шабуніна, вони теж підпадають під ці правки Лозового, чи єто совсем другое дєло.
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14.03.2024 14:04 Відповісти
закон как дышло- куда повернул туды и вышло(с)
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14.03.2024 13:25 Відповісти
Особливо, коли своє рило суне Шабунін.
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14.03.2024 13:33 Відповісти
зеленскій, зеленскій... він, українською не читає, пишіть петицію його радним язиком!
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14.03.2024 13:26 Відповісти
Як можна очікувати від ВОРОГА, що він замість ножа подарує цукерку ?!! Він - ворог, це факт і намагаючись знайти якісь виправдання його діям, ви тільки сприяєте його ворожій діяльності.
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14.03.2024 13:27 Відповісти
Правки не на часі.
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14.03.2024 13:35 Відповісти
Зеленський сам ухилянт зі стажем!То чому він повинен відміняти правки Лозового? Може ще і самому пригодяться...
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14.03.2024 13:36 Відповісти
Краще вже бути "ухилянтом" чи піти по чесному в СЗЧ, ніж таким "солдатом" як Шабунін. На утримання якого в києвських ресторанах за 2 роки витрачено вірніше вкрадено з бюджету 800 тис. грн.
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14.03.2024 13:41 Відповісти
Боти під амер.проксі вийшли на роботу
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14.03.2024 14:07 Відповісти
Умственная деятельность причиняет президенту физические страдания. Злые вы, совсем не жалеете своего гетьмана
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14.03.2024 13:43 Відповісти
Всі пам'ятають жарт про стіну з парашою, кулеметами і крокодилами...
Боюся що вона нам скоро знадобиться, але вже від нашої влади....і коли я чую що зараз не на часі, я розумію що ця людина ніколи не наважиться, які б можливості вона не малаб..
Пане Шабунін, зі всією повагою до вас, Ви хочете в шулерів виграти по чесняку в карти ?
Вони Захід, і Штати водять за ніс....
на болту вони нас крутили, з всіма нашими петиціями....
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14.03.2024 14:10 Відповісти
А шо Порошенко отменил?
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14.03.2024 14:26 Відповісти
Досить кричати про ці правки Лазового! Вони поставили обмеження на беспредел поліцаїв і прокурорів. Зараз строки досудового розслідування можуть продовжуватися кожні 2 місяці із дозволу слідчого судді. А до правок Лазового порушувалася кримінальна справа, висувалася підозра і прокурори самі продовжували строки досудового слідства. І людина могла весь цей час сидіти у КПЗ. Тобто нескінченно. Поки не заплатить прокурорам. Тобто людину можна було кошмарити досхочу. Тому ці прокурори і хочуть ці правки відмінити. Зараз ніхто їм не заважає продовжувати строки досудового розслідування але через слідчого суддю. А поліцаї і прокурори не хочуть паритися. Не вірте цьому Шабуніну. Він грає на руку брудним поліцаям і прокурорам.
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14.03.2024 14:27 Відповісти
Дякую за адекватний коментар по темі. На превеликий жаль основна маса дописувачів перед тим як виказати своє обурення та незгоду навіть не намагається вникнути в суть проблеми..
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14.03.2024 18:51 Відповісти
 
 