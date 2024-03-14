Справу організатора "схем для ухилянтів" закрили через "правки Лозового". Зеленський ігнорує петицію про їхнє скасування, - Шабунін
1 лютого суд у Чернівцях закрив справу про спробу незаконного вивезення чоловіків призовного віку до Румунії (за 3-6 тис. дол.). Одного з організаторів затримали, йому загрожувало від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією. Її закрили через "правки Лозового-Іонушаса", якими раніше рятували фігурантів найбільших корупційних справ.
Про це у фейсбуці пише глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, суд закрив справу не через те, що провадження було всебічно розглянуто, а докази – досліджено.
Раніше "правками Лозового-Іонушаса" вдалося врятувати фігурантів топкорупційних справ, зокрема, "короля контрабанди" Альперіна та заступника Єрмака – Олега Татарова.
Шабунін зазначає, що рівно три місяці тому – 14 грудня – петиція на сайті президента з вимогою ці "правки Лозового-Іонушаса" повністю скасувати за годину набрала потрібні 25 000 голосів.
Ст. 23-1 ЗУ "Про звернення громадян" зобовʼязує президента надати відповідь на петицію за 10 робочих днів. Тобто максимум – до 28 грудня.
"Президент продовжує мовчати, ігноруючи і пряму норму закону, і тисячі підписантів петиції. Причина проста: "правки Лозового-Іонушаса" – ідеальна система, щоб раптом що врятувати "своїх" корупціонерів (і не тільки).
Система надійна, як швейцарський годинник. Система відпрацьована на заступнику Єрмака – Олегові Татарові", - резюмує Шабунін.
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то він завжди мовчить коли запитують або вимагають щось.
а от по вечорах по ЗМІ, ...здить як троцький
https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє
Оманські заборонили, мабуть реагувати…
Он долго игнорировал Вагнергейт
А потом вышел и наврал с три короба
И никто до сих пор не написал
Про то,как сложилась жизнь тех
Кто придумал
Кто довел до финальной стадии
Эту без преувеличения гениальную операцию украинских спецслужб
Разве это НЕВАЖНО?
Таких спецагентов по всему миру наберется несколько сотен
Их не заменит ни один президент
А мы на них наплевали
И журналисты
И правозащитники
Не умеем мы как народ ценить СВОЕ
ВЫДАЮЩЕЕСЯ
Зато умеем выбирать в президенты зека и клоуна
Боюся що вона нам скоро знадобиться, але вже від нашої влади....і коли я чую що зараз не на часі, я розумію що ця людина ніколи не наважиться, які б можливості вона не малаб..
Пане Шабунін, зі всією повагою до вас, Ви хочете в шулерів виграти по чесняку в карти ?
Вони Захід, і Штати водять за ніс....
на болту вони нас крутили, з всіма нашими петиціями....