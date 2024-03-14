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Новини Війна
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Армія РФ намагається просунутись на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, найближчі тижні для ЗСУ можуть стати складними, - британська розвідка

зсу

Російські сили продовжують зосереджувати свої операції на захід від Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. І хоча інтенсивність наземних атак Росії зменшилася, але вона поступово відновлює сили та збільшує кількість штурмів на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

На Авдіївський та Мар'їнський напрямки припадає 60% зареєстрованих російських атак за останні чотири тижні.

Водночас аналітики зауважили, що середня кількість російських штурмів за тиждень значно скоротилась у порівнянні з лютим, цього року, коли середня кількість атак зросла до 600.

Зазначається, що тоді Росія захопила Авдіївку та декілька сіл на захід від міста, але відтоді просування сповільнилось.

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"Ймовірно, у найближчі тижні загальна ситуація буде складною для Сил оборони України, оскільки Росія продовжує відновлювати сили та проводити штурми на пріоритетних напрямках", -- зазначається у звіті британської розвідки.

Автор: 

Велика Британія (5647) зовнішня розвідка (476) бойові дії (4033)


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Топ коментарі
+8
а ЗЕ сказав
що так добре не було 3 місяці
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14.03.2024 13:18
+6
Апять еті бріти нагнєтают..
У нас єсть Маркіз *******, єво вєрний пьос Шура Творожок і павєлітєль бульдозєров Кірюшка, у каторих "сєйчас лутше, чем трі мєсяца назад"...
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14.03.2024 13:24
+4
Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський. ВIДЕО Джерело:

У нашого довбойоба в голові вітер і шашлики.Веде країну в прірву
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14.03.2024 13:38
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А то без вас про це не знаємо!!!!
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14.03.2024 13:15 Відповісти
Ви б дозволили на побутовому рівні сказати таке людині, яка Вам допомагає? Дякую за відповідь.
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14.03.2024 13:25 Відповісти
Так! Якщо б людина постійно казала мені те саме про очевидні речі як при викладанні у допоміжній школі!
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14.03.2024 18:26 Відповісти
Дякуємо Великій Британії, за підтримку Українців!
Слава Україні !
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14.03.2024 13:17 Відповісти
а ми їм у відповідь візьмемо Тьоткіно !
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14.03.2024 13:18 Відповісти
а ЗЕ сказав
що так добре не було 3 місяці
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14.03.2024 13:18 Відповісти
Якщо би британська розвідка проконсультувалася із ОП,тоді прогноз був би на користь України,швидке звільнення всіх окупованх українських територій.
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14.03.2024 13:21 Відповісти
Добре що тепер в нас правильне бойове планування , як каже Шурік.
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14.03.2024 13:23 Відповісти
а-га ротация и демобилизация без мобилизации - ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ как только убрали Залужного и его команду сразу все посыпалось.. бедные хлопцы
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14.03.2024 18:00 Відповісти
На тих заздалегідь-непідготовлених рубежах,нажаль хлопцям дійсно буде важко!!!
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14.03.2024 13:24 Відповісти
Апять еті бріти нагнєтают..
У нас єсть Маркіз *******, єво вєрний пьос Шура Творожок і павєлітєль бульдозєров Кірюшка, у каторих "сєйчас лутше, чем трі мєсяца назад"...
показати весь коментар
14.03.2024 13:24 Відповісти
Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський. ВIДЕО Джерело:

У нашого довбойоба в голові вітер і шашлики.Веде країну в прірву
показати весь коментар
14.03.2024 13:38 Відповісти
Дивно, вони що гавномарафон не дивляться ?
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14.03.2024 13:56 Відповісти
вот нє вєрю, нє верю і всйо!! найвеличніший і сонцесяйний сказав, що все добре й так добре, що так добре не було три місяці, як перестало бути добре а я йому вірю!! а кому, як не йому!! він же - ого-го, він вам "нє что-нібудь как і нє как-нібудь гдє", он в крівом рогу юрфак закончіл мєжду прочім...
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14.03.2024 14:04 Відповісти
тобто минулі тижні були легкими?
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14.03.2024 14:41 Відповісти
 
 