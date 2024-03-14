Армія РФ намагається просунутись на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, найближчі тижні для ЗСУ можуть стати складними, - британська розвідка
Російські сили продовжують зосереджувати свої операції на захід від Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. І хоча інтенсивність наземних атак Росії зменшилася, але вона поступово відновлює сили та збільшує кількість штурмів на окремих напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
На Авдіївський та Мар'їнський напрямки припадає 60% зареєстрованих російських атак за останні чотири тижні.
Водночас аналітики зауважили, що середня кількість російських штурмів за тиждень значно скоротилась у порівнянні з лютим, цього року, коли середня кількість атак зросла до 600.
Зазначається, що тоді Росія захопила Авдіївку та декілька сіл на захід від міста, але відтоді просування сповільнилось.
"Ймовірно, у найближчі тижні загальна ситуація буде складною для Сил оборони України, оскільки Росія продовжує відновлювати сили та проводити штурми на пріоритетних напрямках", -- зазначається у звіті британської розвідки.
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що так добре не було 3 місяці
У нас єсть Маркіз *******, єво вєрний пьос Шура Творожок і павєлітєль бульдозєров Кірюшка, у каторих "сєйчас лутше, чем трі мєсяца назад"...
У нашого довбойоба в голові вітер і шашлики.Веде країну в прірву