Армія РФ намагається просунутись на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, найближчі тижні для ЗСУ можуть стати складними, - британська розвідка

Російські сили продовжують зосереджувати свої операції на захід від Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. І хоча інтенсивність наземних атак Росії зменшилася, але вона поступово відновлює сили та збільшує кількість штурмів на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

На Авдіївський та Мар'їнський напрямки припадає 60% зареєстрованих російських атак за останні чотири тижні.

Водночас аналітики зауважили, що середня кількість російських штурмів за тиждень значно скоротилась у порівнянні з лютим, цього року, коли середня кількість атак зросла до 600.

Зазначається, що тоді Росія захопила Авдіївку та декілька сіл на захід від міста, але відтоді просування сповільнилось.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку знищено склад боєприпасів окупантів, рашисти втратили 408 осіб убитими й пораненими, - Тарнавський

"Ймовірно, у найближчі тижні загальна ситуація буде складною для Сил оборони України, оскільки Росія продовжує відновлювати сили та проводити штурми на пріоритетних напрямках", -- зазначається у звіті британської розвідки.