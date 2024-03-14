Підтримка України не "спровокує" Путіна, а припинить війну, - глави МЗС Чехії та Польщі

Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і Польщі Радослав Сікорський обговорили ситуацію в Україні та зауважили, що всебічна підтримка та допомога Україні не "спровокує" Путіна, а навпаки допоможе вирішити конфлікт.

Таку заяву дипломати зробили у статті, опублікованій "Європейською правдою", інформує Цензор.НЕТ.

За словами представників Чехії та Польщі, зараз українська армія змушена економити боєприпаси, у цьому питанні перевага окупантів 8 до 1.

"Але ми ще в змозі це змінити. Нам необхідні довгострокові інвестиції у безпеку, які створять настільки потужний інструмент стримування, що справить враження на Путіна та його посіпак. Ми здатні поглибити та розширити наші альянси, щоб забезпечити сталий мир з позиції сили", - наголошують Ліпавський і Сікорський.

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Вони стверджують, що зараз можна створити світ, у якому буде безпечно жити, але для цього вже зараз необхідно підтримувати ЗСУ.

Для досягнення такої мети, за словами дипломатів, потрібно здійснити три кроки. Зокрема, по-перше, слід поповнити Європейський фонд миру на 5 мільярдів євро у 2024 році, а, по-друге, треба закупити артилерійські снаряди з джерел і країн, які знайшла чеська ініціатива. Крім того, по-третє, треба використати російські заморожені активи.

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