Підтримка України не "спровокує" Путіна, а припинить війну, - глави МЗС Чехії та Польщі
Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і Польщі Радослав Сікорський обговорили ситуацію в Україні та зауважили, що всебічна підтримка та допомога Україні не "спровокує" Путіна, а навпаки допоможе вирішити конфлікт.
Таку заяву дипломати зробили у статті, опублікованій "Європейською правдою", інформує Цензор.НЕТ.
За словами представників Чехії та Польщі, зараз українська армія змушена економити боєприпаси, у цьому питанні перевага окупантів 8 до 1.
"Але ми ще в змозі це змінити. Нам необхідні довгострокові інвестиції у безпеку, які створять настільки потужний інструмент стримування, що справить враження на Путіна та його посіпак. Ми здатні поглибити та розширити наші альянси, щоб забезпечити сталий мир з позиції сили", - наголошують Ліпавський і Сікорський.
Вони стверджують, що зараз можна створити світ, у якому буде безпечно жити, але для цього вже зараз необхідно підтримувати ЗСУ.
Для досягнення такої мети, за словами дипломатів, потрібно здійснити три кроки. Зокрема, по-перше, слід поповнити Європейський фонд миру на 5 мільярдів євро у 2024 році, а, по-друге, треба закупити артилерійські снаряди з джерел і країн, які знайшла чеська ініціатива. Крім того, по-третє, треба використати російські заморожені активи.
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Але це блокують, московські агенти по Світу!
Слава Україні!
Гены ,мабуть ,украинские ?
Нам бы такого президента ,как у Чехии сегодня
Меняемся?
Мы вам нашего маленького черчилленка
А вы нам - ГЕНЕРАЛА!
Или дурных в Чехии нема?
Что же делать в такой ситуации? Не допускать заморозки войны ни на фронте, ни в головах. Рассчитывать только на себя. Выжимать максимум из нестабильного партнерства и работать только на военных рельсах. Обрюзгшие элиты не станут сильно мешать Украине вести войну на чужой территории, как сейчас не сильно мешают московии воевать на территории Украины.
До нынешних "старых элит" не дозодит, что гитлер по сравнению спйлом - шалунишка в коротких штанишках.
Гитлеровские солдаты не творили таких зверств в оккупированных странах Европы, как творили и творят рашистские мутанты-нелюди.