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Підтримка України не "спровокує" Путіна, а припинить війну, - глави МЗС Чехії та Польщі

боєприпаси

Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і Польщі Радослав Сікорський обговорили ситуацію в Україні та зауважили, що всебічна підтримка та допомога Україні не "спровокує" Путіна, а навпаки допоможе вирішити конфлікт.

Таку заяву дипломати зробили у статті, опублікованій "Європейською правдою", інформує Цензор.НЕТ.

За словами представників Чехії та Польщі, зараз українська армія змушена економити боєприпаси, у цьому питанні перевага окупантів 8 до 1.

"Але ми ще в змозі це змінити. Нам необхідні довгострокові інвестиції у безпеку, які створять настільки потужний інструмент стримування, що справить враження на Путіна та його посіпак. Ми здатні поглибити та розширити наші альянси, щоб забезпечити сталий мир з позиції сили", - наголошують Ліпавський і Сікорський.

Читайте також: МЗС Польщі закликало надати Україні ракети дальнього радіусу дії: Ми повинні відповісти на атаку РФ мовою, яку розуміє Путін

Вони стверджують, що зараз можна створити світ, у якому буде безпечно жити, але для цього вже зараз необхідно підтримувати ЗСУ.

Для досягнення такої мети, за словами дипломатів, потрібно здійснити три кроки. Зокрема, по-перше, слід поповнити Європейський фонд миру на 5 мільярдів євро у 2024 році, а, по-друге, треба закупити артилерійські снаряди з джерел і країн, які знайшла чеська ініціатива. Крім того, по-третє, треба використати російські заморожені активи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну в червні, - радник прем’єра Чехії Пояр

боєприпаси (2294) Чехія (1651) МЗС Польщі (217) ЗСУ (7648)


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Топ коментарі
+13
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14.03.2024 13:40
+7
когда ***** начинает лепетать за яо то дела у кацапги швах.думаю первыми по масквабаду именно бриты шмальнут яо потом америка на закуску плутониевыц круасан от макрона прилетит.
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14.03.2024 13:39
+7
Прямо моцкальську пропагаду транслюєте. Пуйло ніколи не застосує ядерну зброю. Це не так просто як ви думаєте. Не один він кнопку натискає. Тактична ядерна зброя військового ефекту не матиме. До того ж після цього вся расєська групіровка в Україні буде знищена Томагавками і f-35-ми. А стратегічну ядерну зброю застосувати йому ніхто не дасть. Ще раз - це не так просто як ви думаєте.
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14.03.2024 13:43
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За 10 років московської війни, це зрозуміло усім Розумним людям Світу!
Але це блокують, московські агенти по Світу!
Слава Україні!
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14.03.2024 13:27 Відповісти
когда ***** начинает лепетать за яо то дела у кацапги швах.думаю первыми по масквабаду именно бриты шмальнут яо потом америка на закуску плутониевыц круасан от макрона прилетит.
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14.03.2024 13:39 Відповісти
Бриты и Франки в отличии от янки физически себе не могут позволить ядерную войну с кацапами.
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14.03.2024 17:37 Відповісти
1000% ? ) і рф є що втрачати. себе. вони можуть забратися з Україні і тоді втрати будуть мінімальні. або будуть і далі упорото лізти в Україну і тоді їх чекає доля сирисири після війни з Афганістаном без застосування ядерної зброї.
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14.03.2024 13:41 Відповісти
Прямо моцкальську пропагаду транслюєте. Пуйло ніколи не застосує ядерну зброю. Це не так просто як ви думаєте. Не один він кнопку натискає. Тактична ядерна зброя військового ефекту не матиме. До того ж після цього вся расєська групіровка в Україні буде знищена Томагавками і f-35-ми. А стратегічну ядерну зброю застосувати йому ніхто не дасть. Ще раз - це не так просто як ви думаєте.
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14.03.2024 13:43 Відповісти
Що ти мелеш, дівчино? Їм як раз є що втрачати, їхні гроші, статки, майно що вони не вкрали за роки. У ***** нема ідейних, там всі лиша за бабло. Ніколи він яо не застосуе, Китай його вже попередив.
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14.03.2024 13:48 Відповісти
основне, щоб у Чехію не відправили сексицю, а польська влада, нарешті взяла під контроль те алкобидло, що веде ********** боротьбу із ворожими злаками (залишену попередніми пролетаріями сКачинського)...
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14.03.2024 13:35 Відповісти
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14.03.2024 13:40 Відповісти
У этого чешского министра
Гены ,мабуть ,украинские ?
Нам бы такого президента ,как у Чехии сегодня
Меняемся?
Мы вам нашего маленького черчилленка
А вы нам - ГЕНЕРАЛА!
Или дурных в Чехии нема?
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14.03.2024 13:41 Відповісти
не ображайте лідора нарідного виверження, підОПозеденту складно та не комфортно на 10см. підборах при 1.52 метра зросту, десь крім камер, що це приховують.
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14.03.2024 13:49 Відповісти
Мое мнение, Украину перестали поддерживать оружием, потому что не хотят передела мира. Бизнес уже налажен, зоны интересов расчерчены.. А если давать оружие Украине в нужном количестве, то это гарантированный проигрыш московии. А когда московия проигрывает в войне, там начинается гражданка. Следовательно пострадает налаженная торговля природными ресурсами. Старые элиты не хотят этой суеты, им нужна стабильность.
Что же делать в такой ситуации? Не допускать заморозки войны ни на фронте, ни в головах. Рассчитывать только на себя. Выжимать максимум из нестабильного партнерства и работать только на военных рельсах. Обрюзгшие элиты не станут сильно мешать Украине вести войну на чужой территории, как сейчас не сильно мешают московии воевать на территории Украины.
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14.03.2024 13:48 Відповісти
В своем идеальном сценарии вы пропускаете момент "что будет, когда московия начнет проигрывать" и сразу переходите к стадии гражданской войны. Вы так специально или просто по недальновидности игнорируете сценарии войны, когда кацы начнут терять контроль над лбс, как было в 23 под Харьковом. А ведь именно таких сценариев и боятся в США и западном ЕС. Вы как гномы из саус парка. Пункт А - продукция, пункт В - доход. На пункт Б вам насрать.
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14.03.2024 17:41 Відповісти
Чемберлен тоже привез старым элитам стабильность, а что было дальше - некоторые еще могут вспомнить.
До нынешних "старых элит" не дозодит, что гитлер по сравнению спйлом - шалунишка в коротких штанишках.
Гитлеровские солдаты не творили таких зверств в оккупированных странах Европы, как творили и творят рашистские мутанты-нелюди.
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14.03.2024 18:43 Відповісти
польща дуже потужно підтримує Україну... блокуючи кодон і наносячи шалені збитки українській економіці
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14.03.2024 14:09 Відповісти
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14.03.2024 14:29 Відповісти
 
 