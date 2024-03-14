Пожежники 13 годин рятували село на Харківщині після того, як там підпалили траву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пів сотні пожежників 13 годин гасили загоряння на околиці с. Слобідське. Там люди самі підпалили траву та сміття.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася 13 березня близько 17 години. Вогнеборців викликали, лише коли полум’я підібралося до меж людських поселень.

На той момент вогонь вже охопив 7 га.

Читайте: Для розмінування на Харківщині використовують вітчизняну машину з дистанційним управлінням, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Понад 50 пожежників на 10 автоцистернах гасили полум’я більше 13 годин.

"Причиною такого лиха стала безвідповідальність людей, котрі самі ж спалюють сміття і торішній сухостій", - наголосили в ДСНС.

Там нагадали, що під час дії воєнного стану випалювання сухостою є злочином, що прирівнюється до диверсії та карається за ст. 113 Кримінального Кодесу.

Дивіться: Пожежа в аеропорту російського Сочі. ВIДЕО

"За підпал з тяжкими наслідками може загрожувати до 5 років в'язниці", - наголосили в ДСНС.

В разі, якщо ви помітили займання на великих територіях, рятувальники закликають сповістити про це за номером 101.



























