Пожежники 13 годин рятували село на Харківщині після того, як там підпалили траву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Пів сотні пожежників 13 годин гасили загоряння на околиці с. Слобідське. Там люди самі підпалили траву та сміття.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Пожежа сталася 13 березня близько 17 години. Вогнеборців викликали, лише коли полум’я підібралося до меж людських поселень.
На той момент вогонь вже охопив 7 га.
Понад 50 пожежників на 10 автоцистернах гасили полум’я більше 13 годин.
"Причиною такого лиха стала безвідповідальність людей, котрі самі ж спалюють сміття і торішній сухостій", - наголосили в ДСНС.
Там нагадали, що під час дії воєнного стану випалювання сухостою є злочином, що прирівнюється до диверсії та карається за ст. 113 Кримінального Кодесу.
"За підпал з тяжкими наслідками може загрожувати до 5 років в'язниці", - наголосили в ДСНС.
В разі, якщо ви помітили займання на великих територіях, рятувальники закликають сповістити про це за номером 101.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль