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Новини
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Пожежники 13 годин рятували село на Харківщині після того, як там підпалили траву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пів сотні пожежників 13 годин гасили загоряння на околиці с. Слобідське. Там люди самі підпалили траву та сміття.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася 13 березня близько 17 години. Вогнеборців викликали, лише коли полум’я підібралося до меж людських поселень.

На той момент вогонь вже охопив 7 га.

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Понад 50 пожежників на 10 автоцистернах гасили полум’я більше 13 годин.

"Причиною такого лиха стала безвідповідальність людей, котрі самі ж спалюють сміття і торішній сухостій", - наголосили в ДСНС.

Там нагадали, що під час дії воєнного стану випалювання сухостою є злочином, що прирівнюється до диверсії та карається за ст. 113 Кримінального Кодесу.

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"За підпал з тяжкими наслідками може загрожувати до 5 років в'язниці", - наголосили в ДСНС.

В разі, якщо ви помітили займання на великих територіях, рятувальники закликають сповістити про це за номером 101.

пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа

Автор: 

пожежа (4351) Харківщина (6054) ДСНС (5143)


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Топ коментарі
+5
Село не треба було гасити, краще пожежники зробили б ігровий навчально-популярний блокбастео "Харківські довбойопи"
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14.03.2024 13:41
+4
Кожен рік весною, одне й теж саме. Уявляєте скільки звірини там загинуло у тому сухостої? Тим харківським довбням мало що кацапи палять все навкруги.
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14.03.2024 13:55
+4
В одесской обл. то же самое - совковые дебилы сжигают мусор, листья, пакеты, баклажки возле домов. Каждый год пожары. Нет адекватного наказания для придурков, готовых палить всё вокруг
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14.03.2024 14:03
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Село не треба було гасити, краще пожежники зробили б ігровий навчально-популярний блокбастео "Харківські довбойопи"
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14.03.2024 13:41 Відповісти
Ситуація по белгородській та курсській області на зараз - https://t.me/pecheri_mordora
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14.03.2024 13:44 Відповісти
Кожен рік весною, одне й теж саме. Уявляєте скільки звірини там загинуло у тому сухостої? Тим харківським довбням мало що кацапи палять все навкруги.
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14.03.2024 13:55 Відповісти
Краще б згоріли ті, хто підпалював
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14.03.2024 14:00 Відповісти
В одесской обл. то же самое - совковые дебилы сжигают мусор, листья, пакеты, баклажки возле домов. Каждый год пожары. Нет адекватного наказания для придурков, готовых палить всё вокруг
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14.03.2024 14:03 Відповісти
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14.03.2024 14:17 Відповісти
..ці "любітєлі усього чистого-красівого, "як у всіх", як завжди "їх діди-прадіди робили", випалити усе живе навколо" задовбали і по всій Україні... трошки, ніби й поменшало - але ж дебіли розмножуються
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14.03.2024 14:33 Відповісти
кожен раз одне і теж саме...
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14.03.2024 15:09 Відповісти
Дебіли, бл... От навіщо пожежники приїхали? Самі палили - самі й гасить. Кацапи усе випалюють, а свої виродки допомагають.
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14.03.2024 15:14 Відповісти
а місцеві де? втикають як гасять??
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14.03.2024 16:55 Відповісти
 
 