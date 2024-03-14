Особи, які отримали притулок у Литві, можуть бути мішенями для РФ, - глава МЗС Ландсбергіс

Громадяни, які отримали притулок у Литві, є потенційними мішенями для кремлівського режиму, і потрібно пристосуватися до цієї нової реальності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи напад на російського опозиціонера Леоніда Волкова у Вільнюсі.

Ландсбергіс запевнив, що литовські відомства дуже відповідально готуються до можливих провокацій з боку Кремля.

"Литва, і ті, хто проживають у Литві і знайшли притулок, є потенційною мішенню. І ми маємо пристосуватися до цієї нової реальності, що вона є такою", - заявив литовський міністр.

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Він пов’язав напад на Волкова з президентськими "виборами" в Росії: "Ми перебуваємо в чутливому регіоні і маємо бути готові до того, що живемо в іншій реальності".

Водночас міністр каже, що поки що питання про запровадження додаткових санкцій проти Росії через напад на Волкова не розглядається.

"Ми поки що про це не думаємо. Більше, напевно, обговорюється, яких заходів необхідно вжити в плані посилення охорони та іншого", – додав він.

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Раніше повідомлялося, що ввечері 12 березня у Вільнюсі скоєно напад на соратника померлого Олексія Навального Леоніда Волкова біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього зламана рука.