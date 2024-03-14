Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але з суттєвими відмінностями, - The Hill

Спікер Палати представників США Майк Джонсон згоден схвалити підтримку України, але Палата підготує свій проєкт, який буде суттєво відрізнятися від пакетного проєкта, схваленого Сенатом минулого місяця.

Про це Джонсон повідомив виданню The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері в середу Джонсон поспілкувався з американськими репортерами та повідомив, що працюватиме над новим пакетом допомоги Україні і розуміє важливість такого рішення.

"Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні ... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – сказав Джонсон, але додав, що те, про що врешті домовиться Палата представників, може виглядати не так, як проєкт, ухвалений Сенатом.

На обговоренні з сенаторами-однопартіцями Джонсону довелось відповідати на велику кількість запитань, особливо про "глухий кут" у постачанні допомоги в Україну.

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За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон сказав, що Палата представників підготує проєкт щодо підтримки України і спрямує його у Сенат, але з суттєвими відмінностями від того проєкту, який вже схвалив Сенат США у лютому – у вигляді кредиту або ленд-лізу, з міркувань захисту інтересів американських платників податків.

Джон Корнін – один із сенаторів, які раніше проголосували за підтримку України, повідомив, що після спілкування з Джонсоном він налаштований на позитивний результат для України та ЗСУ.

"Я почув, що спікер тепер казав: "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", – зазначив він.

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