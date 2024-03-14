Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але з суттєвими відмінностями, - The Hill
Спікер Палати представників США Майк Джонсон згоден схвалити підтримку України, але Палата підготує свій проєкт, який буде суттєво відрізнятися від пакетного проєкта, схваленого Сенатом минулого місяця.
Про це Джонсон повідомив виданню The Hill, інформує Цензор.НЕТ.
Увечері в середу Джонсон поспілкувався з американськими репортерами та повідомив, що працюватиме над новим пакетом допомоги Україні і розуміє важливість такого рішення.
"Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні ... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – сказав Джонсон, але додав, що те, про що врешті домовиться Палата представників, може виглядати не так, як проєкт, ухвалений Сенатом.
На обговоренні з сенаторами-однопартіцями Джонсону довелось відповідати на велику кількість запитань, особливо про "глухий кут" у постачанні допомоги в Україну.
За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон сказав, що Палата представників підготує проєкт щодо підтримки України і спрямує його у Сенат, але з суттєвими відмінностями від того проєкту, який вже схвалив Сенат США у лютому – у вигляді кредиту або ленд-лізу, з міркувань захисту інтересів американських платників податків.
Джон Корнін – один із сенаторів, які раніше проголосували за підтримку України, повідомив, що після спілкування з Джонсоном він налаштований на позитивний результат для України та ЗСУ.
"Я почув, що спікер тепер казав: "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", – зазначив він.
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По факту на зброю в 2024 році - 7млрд
та 13.8млрд колись в майбутньому до 2030 року
Вистачить 7млрд, та можливо 3-4млрд прийде по USAI на 2024 рік?
От хто вам сказав, що на лендліз потрібні гроші?
Гроші на що саме, та від кого?
Наприклад на заході, кожен може взяти автомобіль в лізинг
Приходить, вибирає, підписує договір, та сплачує за користування.
В салоні окрім автомобілей, потрібні бути ще грощі на ціну автомобіля
інакше автомобіль в лізинг не дадуть
так?
в минулому не вистачало - якщо ціль перемога.
якщо буде навіть політична воля - та нададуть замість 30 танів, 100 танків
це щось вирішить?
Щоб зняти спікера Маккарті - всі підписались, та знайшли 8 республіканців, щоб отримати більшість
А також
Натомість Байден https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html запевнив , що угода була
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».
Тобто уклали угоду, і відразу підтримали 8х республіканців, щоб зняти за цю угоду
Урод Джонсон за высокопарными речами о жертве-Украине просто тянет время чтобы это жертву агрессор ещё больше размотал, и тогда после выборов придет папочка Трамп и все зарешает. А на жизни украинцев ему насрать с высокой колокольни, джаст элекшонс. Америки больше нет.
Хоча для нас ленд- ліз зараз набагато краще. Хочь не все розкрадуть Тай поставки можуть бути одразу зі складів а не замовлені через 10 років.
ніж цей пакет, де немає 60млрд на негайні поставки
В лендлізі можуть поставити всю номенклатуру зброї
В лендлизе, нет ограничения по бюджету
И участвуют две стороны, одна просит, другая дает или нет
Давши 31 танк абрамс, можно спросить почему нельзя дать 300 танков?
ответить будет сложно, особенно если в это время техника идет на утилизацию
уверенности нет, т.к. все зависит от президента
но с лендлизом шансов было больше
с бюджетом - всегда можна сказать деньги закончились, ошибка в бухгалтерии и т.п.
кому сложно? Захотят, вообще мимо ушей пропустят. Разве кто-то обязан отвечать на запросы Украины
тогда какой план Б?
- президент передает оружие в аренду со складов минобороны
- срок не более 5 лет
- получающая страна оплачивает ремонт и замену потерянного оружия
Т.е. получается, условно страна X получила 10 патриотов, 1 уничтожен, 1 сломан, через 5 лет возвращает 8 шт, платит за аренду, плюс за уничтоженную и за ремонт
Для США это ничего не стоит, заменяют технику более новой, и зарабатывают на аренде
Для Украины сделали исключение
- срок 50 лет. Возврат техники в 2072 году, по остаточной цене. Т.е. это будут "центы"
- Украина не платит за ремонт и уничтоженную технику
Лендлиз не бездонная бочка, но если теже Ф16 сейчас утилизируются, то их можно было бы передать по лендлизу, а по бюджету - просто денег не хватит
Вот и вся разница
Лендлиз формально придумали во вторую мировую, чтобы обойти ограничения по бюджету и другие законы, т.к. формально оружие остается по документам на балансе в США, просто временно пользуются другие.
Могли бы выделять бюджеты, в чем проблема?
Можете показать, где прочесть оплату сейчас?
Почему лендлиз для СССР во вторую мировую войну, оплачивался после войны, а не во время?
Танки: До мая 1944 года было произведено более 8000 «Шерманов», 2000 из них отправлены в Красную армию.
против 31 абрамса, которым за 30 лет
https://www.forbes.ru/sobytiya-photogallery/ekonomika/288027-zabytyi-dolg-kakuyu-tekhniku-postavlyali-soyuzniki-v-sssr?image=142185 Всего за годы войны Советский Союз получил от союзников 22 195 самолетов
Сейчас обещают 6 штук, и попозже дойдет до 40-50шт
СССР получил оружия на $11,4 млрд, $148,6 млрд в ценах 2015 года
согласился отдать $9,4 млрд на 2015 год
т.е. в 15 раз меньше
Если взять этот коэффициент, то Украина могла бы оплатить 10млрд в 2072 году
чтобы сейчас получить оружия немедленно на 150млрд
вместо примерно 10млрд в год - зато "на халяву"
Если декларируемый результат может быть достигнут помощью в 10млрд в год
тогда да, "халява" лучше
главное чтобы это не затянулось на следующие 10 лет
Ага, один вже підписав ленд-ліз.
P.S. Й&&&&&і нікчеми.
були дві умови, закінчення конфлікта 2014 та вивід військ
ці умови зникли, коли підтримали демократи - встановивши чітку дату до 1 жовтня 2023
(b) Expiration Of Authority.
(1) IN GENERAL.-The enhanced authority described in subsection (a) shall expire on the date on which each of the following conditions is met:
(A) The conflict described in paragraph (2)(A) has ceased.
(B) The Russian Federation has reduced its military force on the eastern border of Ukraine to levels commensurate with the levels maintained prior to March 1, 2021.
Тобто те що уже більше пів року не "розродяться" це ТАК тепер називається?
Сказав джонсон.
і додав: "як мінімум ваші руки будуть повні обіцянок та найглибших занепокоєнь"
Але тіктоки, "лівацтво", блм і всяке подібне тільки стали все усугублять.
Ну й газпромівські гроші, звісно.
Это тоже самое, что верить Путину.
всього один річний бюджет Пентагона
за два роки, Конгрес дозволив 80млрд на зброю та бюджет
проте офіційно надали значно менше на зброю
плюс USAI розтягнутий по 3-4млрд до 2028 року
А де V ? Ви с Тамарой завжди парой.
Как известно, Конгресс еще в прошлом году выделил Украине по этой программе 14 млрд. долларов. До конца года было использовано около 10 млрд. Остаток в 4,2 млрд. так и лежал неизрасходованным.
Белый Дом делал вид, что его нет и постоянно кивал на Конгресс, когда речь заходила о продолжении помощи Украине. Теперь эта игра закончена и Байден возобновил расходование средств из программы PDA.
Этим, кстати, объясняется и поразительное хладнокровие спикера Джонсона. Он стоически сносил все упреки демократов и их прессы, которые обвиняли его в потворствовали Путину и бесчеловечности по отношению к Украине.
Он прекрасно знал, что Байден и его команда ломают ваньку и деньги для поддержки Украины у них есть по меньше мере до начала лета. И что все их драматические заламывания рук и грозный баритон - не более, чем плохой спектакль и попытка выдать свое собственное нежелание помогать Украине за козни республиканцев в Конгрессе.
Теперь все встало на свои места и фактически Белый Дом признал, что по собственной инициативе держал три месяца Украину на строгой оружейной диете. То есть он мог с января каждый месяц выделять Украине пакеты по 800 млн. долларов и даже в этом случае деньги кончились бы только у июню.
Надеюсь, что нынешний пакет в 300 млн. - это лишь только начало и дальше помощь будет только увеличиваться. На сайте Пентагона сказано, что в рамках нового пакета Украина получит:
Противовоздушные ракеты "Стингер";
Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в том числе фугасные и кластерные;
105-миллиметровые снаряды;
Противотанковые гранатометы AT-4;
Патроны для огнестрельного оружия;
Взрывные заряды для устранения препятствий;
Запчасти и другое дополнительное оборудование.
В этом списке прямо не упоминаются баллистические ракеты ATACMS (о том, что они могут быть частью нового пакета, ранее писало издание Politico). Однако эти ракеты запускаются при помощи установок HIMARS и, возможно, именно они имелись в виду под "боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS".
Вас може зацікавити:https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/spiker-dzhonson-poobitsyav-rozblokuvati-dopomogu-ukraini-ale-e-nyuans-chogo-chekati.htm Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але є нюанс: чого чекати
Я, кстати, удивился, что в пакете не было ракет для ЗРК Patriot, но потом мне объяснили, что скорее всего они поставляются по другой программе - USAI. Эта программа, для которой в прошлом году Конгресс выделил больше 18 млрд. долларов, предполагала, в отличие от программы PDA, не поставку Украине оружия со складов Пентагона, а размещение заказов на поставку такого оружия на частных оружейных компаниях Америки. Так, например, в прошлом году у корпорации Boeing были заказаны управляемые бомбы GLSDB, которые были поставлены Украине только уже в этом году.
Специалисты прекрасно знали о наличии программ PDA и USAI и, поэтому, недоумевали, зачем Байден почти три месяца морочил Украине и мировой общественности голову и валял дурака, пытаясь свалить всю вину за непоставки оружия Украине на Конгресс.
Выделение 300 миллионов американской помощи было обставлено так помпезно и торжественно, что в громе аплодисментов как-то оказался отодвинутым на второй план вчерашний пакет помощи Украине в 336 млн. долларов, который выделила Дания. Это тоже будут снаряды и артиллерийские системы.
Э-хе-хе… Все таки не научилась еще Европа себя правильно подать. Но вы, дорогие украинцы, ей это уж как-нибудь простите. И имейте это в виду.
В любом случае помощь Украине идет и ситуация медленно, но меняется к лучшему. Думаю через пару недель тренденция на улучшение ситуации с военной помощью для Украины станет видна уже всем. И это неизбежно скажется на поле боя.
Странно, что сейчас вдруг нашлось https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ 300млн , на 55 пакет помощи PDA
а по другим данным нашлось 400млн + Атакамсы
но в конце концов, гдето потеряли 100млн и Атакасы
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Здесь можно посмотреть когда были контракты на USAI программу
Большинство это сентябрь-ноябрь 2022 года
Еще пододать "немного", и начнут передавать
а потеря "лица" на международной арене
т.к. другие страны, начинают передавать суммарно соизмеримые суммы
Ви самі навели цей приклад
Добавте подібні випадки
Жирновський відкриває шампанське за перемогу Трампа - пізніше в інтерв'ю пояснив, що пив не за перемогу, а за те що зумів це передбачити
Через 3-4 місяці, він вже відкриває шампанське за імпічмент Трампа.
Володін перед голосуванням лендлізу в Конгресі - заявив що це буде "рабство" для України.
дивні підходи, на одних хоч би що сказати, а на інших - все замовчати.
щоб дойти хоч до якоїсь істини, то потрібно все казати - хай кожен сам вирішує
вас же ніхто не ображає, не записує до прихильників - на відміну від ваших бездоказових висловлювань
навіть думку сформулювати для вас тяжко
з цього набіру слів, зовсім не зрозуміло: про які саме слова, чиї слова, та про якого заступника
П.с. що в Європі що в Америці одні лицеміри, які прикриваються опікою про когось. А насправді маленькі боягузливі лицеміри.
Те що ця кдб шна повія виграє вибори мало хто сумнівається - його обіцянки такі ж жаданні для багатьох американців які і казки Вови зеленського у 2018 - 2019 роках для багатьох українців.
Я думаю, що після війни ці кредити будуть прощені.
Але затягування допомоги виправдати не можна.
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/03/14/7446452/
Майк Джонсон, спікер Палати представників, розмовляв із сенаторами-республіканцями в середу, заявивши, що Палата підготує свій проект для підтримки України, але в суттєво іншій формі, ніж та, яку вже схвалив Сенат.
Джерело: Європейська правда; The Hill
Деталі: Виступаючи перед журналістами в середу ввечері, Джонсон сказав, що "працюватиме з волі Палати представників над пакетом", щоб допомогти Україні, і розуміє важливість цього.
«Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін переміг. Я вважаю, що він не зупиниться на Україні… і не пройде весь шлях через Європу. Там є право і зло, добро і зло, на мій погляд, і Україна є жертвою", - сказав Джонсон.
Водночас він додав, що те, про що остаточно домовиться Палата представників, може не виглядати як прийнятий Сенатом проект. За словами присутніх на обговоренні сенаторів, Джонсон сказав, що проект Палати представників може запропонувати підтримку у вигляді позики або ленд-лізу для захисту інтересів американських платників податків.
Це означає, що потенційний новий проект має отримати достатню кількість голосів у Палаті представників і Сенаті.
Крім того, Джонсон говорив про створення інструменту, подібного до того, який уже запропонував республіканець Майк МакКол, який би дозволив конфіскувати російські суверенні активи та перевести кошти з ліквідованого майна до фонду підтримки України.
При цьому Джонсон не зазначив, чи має намір включити в цей проект якісь норми щодо південного кордону США, що знову може стати «червоною лінією» для демократів.
Сенатор Джон Корнін, один із тих республіканців, які в лютому проголосували за схвалений Сенатом пакет коштів на підтримку України, каже, що після цієї дискусії з Джонсоном він оптимістично налаштований, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення щодо допомоги Україні.
«Я чув, як зараз спікер сказав: «Ми не підемо з України з порожніми руками» або слова в цьому відношенні», - сказав Джон Корнін.
Сенатор Кевін Крамер також зазначив, що Майк Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні.
"Він досить чітко про це говорив", - прокоментував Крамер слова Джонсона про потенційний проект з ленд-лізом і законодавством про конфіскацію російських активів для наповнення Фонду підтримки України.
Республіканець Ліндсі Грем після зустрічі також заявив, що налаштований дуже оптимістично.
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