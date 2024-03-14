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Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але з суттєвими відмінностями, - The Hill

джонсон,майк

Спікер Палати представників США Майк Джонсон згоден схвалити підтримку України, але Палата підготує свій проєкт, який буде суттєво відрізнятися від пакетного проєкта, схваленого Сенатом минулого місяця.

Про це Джонсон повідомив виданню The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері в середу Джонсон поспілкувався з американськими репортерами та повідомив, що працюватиме над новим пакетом допомоги Україні і розуміє важливість такого рішення.

"Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні ... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – сказав Джонсон, але додав, що те, про що врешті домовиться Палата представників, може виглядати не так, як проєкт, ухвалений Сенатом.

На обговоренні з сенаторами-однопартіцями Джонсону довелось відповідати на велику кількість запитань, особливо про "глухий кут" у постачанні допомоги в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон несе особисту відповідальність за тисячі життів в Україні, - Туск про зволікання з допомогою від США

За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон сказав, що Палата представників підготує проєкт щодо підтримки України і спрямує його у Сенат, але з суттєвими відмінностями від того проєкту, який вже схвалив Сенат США у лютому – у вигляді кредиту або ленд-лізу, з міркувань захисту інтересів американських платників податків.

Джон Корнін – один із сенаторів, які раніше проголосували за підтримку України, повідомив, що після спілкування з Джонсоном він налаштований на позитивний результат для України та ЗСУ.

"Я почув, що спікер тепер казав: "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", – зазначив він.

Читайте: Поразка України у війні з РФ матиме "руйнівні наслідки" для США, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

допомога і підтримка (1165) Сенат США (606) Джонсон Майк (141)


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Топ коментарі
+42
Йо*бані політикани…. хвилини зволікання вартують життів…
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14.03.2024 13:52
+40
Піздить як сівий мєрін.
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14.03.2024 13:52
+27
60млрд долларов в год в кредит? 2-3 года войны и Украина даже проценты от таких кредитов не сможет выплатить.
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14.03.2024 13:52
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Ось https://youtu.be/149PhM9wujE?t=788 новий розбір пакета на 60млрд
По факту на зброю в 2024 році - 7млрд
та 13.8млрд колись в майбутньому до 2030 року

Вистачить 7млрд, та можливо 3-4млрд прийде по USAI на 2024 рік?
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22.03.2024 11:20 Відповісти
В минулих пакетах було так само, але цього вистачало на **********. про абрамси і атакамси- це була відсутність політичної волі, а не грошей. Найголовне, хто вам сказав, що по лендлізу нам би дали більше зброї?)
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22.03.2024 15:05 Відповісти
Більше тому що він не обмежений виділеним бюджетом

От хто вам сказав, що на лендліз потрібні гроші?
Гроші на що саме, та від кого?

Наприклад на заході, кожен може взяти автомобіль в лізинг
Приходить, вибирає, підписує договір, та сплачує за користування.
В салоні окрім автомобілей, потрібні бути ще грощі на ціну автомобіля
інакше автомобіль в лізинг не дадуть
так?

в минулому не вистачало - якщо ціль перемога.

якщо буде навіть політична воля - та нададуть замість 30 танів, 100 танків
це щось вирішить?
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22.03.2024 16:48 Відповісти
А что со сбором подписей, чтобы поставить уже принятый в Сенате законопроект на голосование в палате представителей? Может, этого п.. рекрасного человека всё-таки можно обойти? Он ведь так и будет тянуть до президентских, просто чтобы обломать демократов.
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14.03.2024 14:05 Відповісти
P. S. Вчерашняя новость: "В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера". Осталось ещё 58, причём, даже если подпишутся абсолютно все демократы, нужно 5 респов, которые не побоятся трампа.
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14.03.2024 14:07 Відповісти
В Сенаті підписало більше республіканців, тому 5 підписів республіканців у Палаті представників мають знайти. Думаю, що вони вже є.
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14.03.2024 14:15 Відповісти
Там десь під 190 вже голосів ,а решта туго йде, нажаль, навіть демократи..
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14.03.2024 16:12 Відповісти
А що таке з демократами сталось?
Щоб зняти спікера Маккарті - всі підписались, та знайшли 8 республіканців, щоб отримати більшість
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14.03.2024 17:06 Відповісти
Маккарті теж не бажав ставити пакет для України на голосування
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15.03.2024 16:42 Відповісти
Спочатку він ставив

А також
Натомість Байден https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html запевнив , що угода була
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».

Тобто уклали угоду, і відразу підтримали 8х республіканців, щоб зняти за цю угоду
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15.03.2024 16:50 Відповісти
Пока голосов нет. И неизвестно даже или все дерьмократы подпишутся, не говоря уже о необходимости иметь и часть респовских голосов, а там даже Виктория Спратц, такая вся прям патриотка Украины свою подпись еще не поставила, например.
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14.03.2024 15:57 Відповісти
А чего дерьмократы не хотят в Украину послать уполномоченого что бы следил за баблом?
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14.03.2024 16:06 Відповісти
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14.03.2024 14:05 Відповісти
Это хрен из МАГИ наложил в штаны, когда пытаются запустить голосование в обход его хотелкам.. Пусть идет лесом
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14.03.2024 14:06 Відповісти
Конин идиот, верить ублюдочному трамписты может только человек без мозгов. Они нарабатывать его будут полгода, потом голосовать до выборов Трампа, а потом вообще снимут с рассмотрения.
Урод Джонсон за высокопарными речами о жертве-Украине просто тянет время чтобы это жертву агрессор ещё больше размотал, и тогда после выборов придет папочка Трамп и все зарешает. А на жизни украинцев ему насрать с высокой колокольни, джаст элекшонс. Америки больше нет.
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14.03.2024 14:08 Відповісти
питор очкастый. сколько времени просрано, сколько людей погублено.
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14.03.2024 14:09 Відповісти
************* головне тягнути час
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14.03.2024 14:09 Відповісти
Этот очкарик думает, что умнее всех. Фсбшная бл..дь хочет просто затянуть опять процесс.
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14.03.2024 14:09 Відповісти
Мабуть Ізраїлю вони не пропонуватимуть кредит або ленд- ліз. Бо ті їх пошлють. Чому ж українським ізраільтянам( м'яко кажучи) вони пропонують?
Хоча для нас ленд- ліз зараз набагато краще. Хочь не все розкрадуть Тай поставки можуть бути одразу зі складів а не замовлені через 10 років.
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14.03.2024 14:14 Відповісти
Так, лендліз зараз був би кращий
ніж цей пакет, де немає 60млрд на негайні поставки

В лендлізі можуть поставити всю номенклатуру зброї
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14.03.2024 14:28 Відповісти
А откуда такая уверенность, что все поставят? Авианосец тоже дадут? Ленд-лиз это не про номенклатуру и количество, а про форму оплаты.
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14.03.2024 15:01 Відповісти
Бюджет не про номенклатуру и количество, это просто деньги

В лендлизе, нет ограничения по бюджету
И участвуют две стороны, одна просит, другая дает или нет
Давши 31 танк абрамс, можно спросить почему нельзя дать 300 танков?
ответить будет сложно, особенно если в это время техника идет на утилизацию

уверенности нет, т.к. все зависит от президента
но с лендлизом шансов было больше
с бюджетом - всегда можна сказать деньги закончились, ошибка в бухгалтерии и т.п.
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14.03.2024 15:33 Відповісти
'Ответить будет сложно '
кому сложно? Захотят, вообще мимо ушей пропустят. Разве кто-то обязан отвечать на запросы Украины
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14.03.2024 16:01 Відповісти
Могут "вообще мимо ушей пропустят."

тогда какой план Б?
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14.03.2024 16:17 Відповісти
Ленд-лиз это про форму оплаты, а не про бюджет, количество и номенклатуру. Утверждать поставки будут те же люди. И дали бы все тоже самое, а возможно и меньше. Спросить то можно, только кто ж даст. Ленд-лиз не бездонная бочка, а всего лишь форма расчета.
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14.03.2024 16:04 Відповісти
Откройте действующий закон про лендлиз
- президент передает оружие в аренду со складов минобороны
- срок не более 5 лет
- получающая страна оплачивает ремонт и замену потерянного оружия

Т.е. получается, условно страна X получила 10 патриотов, 1 уничтожен, 1 сломан, через 5 лет возвращает 8 шт, платит за аренду, плюс за уничтоженную и за ремонт
Для США это ничего не стоит, заменяют технику более новой, и зарабатывают на аренде

Для Украины сделали исключение
- срок 50 лет. Возврат техники в 2072 году, по остаточной цене. Т.е. это будут "центы"
- Украина не платит за ремонт и уничтоженную технику

Лендлиз не бездонная бочка, но если теже Ф16 сейчас утилизируются, то их можно было бы передать по лендлизу, а по бюджету - просто денег не хватит
Вот и вся разница

Лендлиз формально придумали во вторую мировую, чтобы обойти ограничения по бюджету и другие законы, т.к. формально оружие остается по документам на балансе в США, просто временно пользуются другие.
Могли бы выделять бюджеты, в чем проблема?
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14.03.2024 16:13 Відповісти
А кто бы оплачивал банкет сейчас? Ведь оплата нужна сейчас, а не через 50 лет. Все тот же бюджет США. И каждую передачу вооружения рассматривали бы отдельно и утверждали на нее необходимую сумму. Что заняло еще большее время, чем передача в рамках уже утвержденной суммы. Никто по ленд-лизу ничего бесплатно передавать не будет. Все равно все должно быть оплачено сейчас.
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14.03.2024 17:30 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 Лендлиз для Украины и https://shorturl.at/gPRTV оригинальный закон для всех это не предусматривает
Можете показать, где прочесть оплату сейчас?

Почему лендлиз для СССР во вторую мировую войну, оплачивался после войны, а не во время?

Танки: До мая 1944 года было произведено более 8000 «Шерманов», 2000 из них отправлены в Красную армию.
против 31 абрамса, которым за 30 лет

https://www.forbes.ru/sobytiya-photogallery/ekonomika/288027-zabytyi-dolg-kakuyu-tekhniku-postavlyali-soyuzniki-v-sssr?image=142185 Всего за годы войны Советский Союз получил от союзников 22 195 самолетов
Сейчас обещают 6 штук, и попозже дойдет до 40-50шт

СССР получил оружия на $11,4 млрд, $148,6 млрд в ценах 2015 года
согласился отдать $9,4 млрд на 2015 год
т.е. в 15 раз меньше

Если взять этот коэффициент, то Украина могла бы оплатить 10млрд в 2072 году
чтобы сейчас получить оружия немедленно на 150млрд
вместо примерно 10млрд в год - зато "на халяву"

Если декларируемый результат может быть достигнут помощью в 10млрд в год
тогда да, "халява" лучше
главное чтобы это не затянулось на следующие 10 лет
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14.03.2024 17:52 Відповісти
Ленд-лиз для СССР и Британии оплачивался сразу из бюджета США. А вот получатели должны были оплатить потом, но от этого оружие бесплатным не станет. Тем более боеприпасы к вооружению, которые вообще не получится передать в аренду. Иначе получится как в Зеленом фургоне. Прошу выдать во временное пользование 2 литра самогона.
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14.03.2024 17:57 Відповісти
Савдепія за цю зброю від Лен Лізу розрахувалась частково і то вже у 80 - х на рівні 30 %
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15.03.2024 00:50 Відповісти
Ленд-лиз был всегда лучше, просто он не давал живых денег... " А ****... а столоваться как прикажете?
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14.03.2024 16:06 Відповісти
> у вигляді кредиту або ленд-лізу...

Ага, один вже підписав ленд-ліз.

P.S. Й&&&&&і нікчеми.
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14.03.2024 14:14 Відповісти
Молодець, знатно палить пердаки.
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14.03.2024 14:14 Відповісти
тобто, чекаємо поки законопроект розроблять, потім деми його банять, а там і вибори не за горами .
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14.03.2024 14:17 Відповісти
Краще щоб був ленд-ліз і прийнятий з терміном до кінця війни, тоді Україна досить швидко зможе відновити свої територіальні кордони та знищити більшість кацапської армії, після чого вони вже не зможуть наступати.
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14.03.2024 14:20 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 це вже було в січні 2022 від республіканців

були дві умови, закінчення конфлікта 2014 та вивід військ
ці умови зникли, коли підтримали демократи - встановивши чітку дату до 1 жовтня 2023

(b) Expiration Of Authority.
(1) IN GENERAL.-The enhanced authority described in subsection (a) shall expire on the date on which each of the following conditions is met:
(A) The conflict described in paragraph (2)(A) has ceased.
(B) The Russian Federation has reduced its military force on the eastern border of Ukraine to levels commensurate with the levels maintained prior to March 1, 2021.
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14.03.2024 14:32 Відповісти
А кто вообще в США главный президент? Почему Трамп из за угла руководит страной, а какой то вшивый спикер решает можно или нельзя голосовать сотням конгресменам?
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14.03.2024 14:21 Відповісти
Демократія. Чи "демократія". Скоріше - одна з її гримас.
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14.03.2024 18:38 Відповісти
пошли фсб консервы. "ленд-лиз не нужон", "ленд-лиз первого октября".
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14.03.2024 18:55 Відповісти
..компра сработала,бабки от болот мацковии,белый и пуфыстый
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14.03.2024 14:22 Відповісти
Але той іще клоун.
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14.03.2024 14:23 Відповісти
"Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту"
Тобто те що уже більше пів року не "розродяться" це ТАК тепер називається?
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14.03.2024 14:24 Відповісти
..ця бліда моль нічого не вирішує - її рухають за шворки старі-дебільні "дяді з волохатими руками" і це - трампо-хуйловці, піонери Кремля
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14.03.2024 14:26 Відповісти
Цей джонсон лише виконавець побажань трампа, а трамп рашистський агент
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15.03.2024 08:17 Відповісти
> "Ми не покинемо Україну з порожніми руками"

Сказав джонсон.
і додав: "як мінімум ваші руки будуть повні обіцянок та найглибших занепокоєнь"
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14.03.2024 14:30 Відповісти
наша пісня гарна й нова заспіваєм пісню знову. Це пісенька на наступні пів року. А далі щось нове вигадають
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14.03.2024 14:31 Відповісти
світ був такий, чи це зараз з`їхав з глузду? якщо ще додати поведінку великоповажных ООН, ОБСЕ, та червоного хреста, то виходить картина Босха в реальності
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14.03.2024 14:32 Відповісти
Був.

Але тіктоки, "лівацтво", блм і всяке подібне тільки стали все усугублять.

Ну й газпромівські гроші, звісно.
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14.03.2024 15:31 Відповісти
Наприклад, поцікавтесь, яким був популярним в Европі вбивця і садист Че Гевара в 60-х роках. Або поцікавтесь, як було зраджене християнське населення Лівану в 80-х. А таких прикладів з минулого дуже багато
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14.03.2024 17:47 Відповісти
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14.03.2024 14:33 Відповісти
Нічого в його голові не змінилося, черговий раунд виляння і затягування рішення про допомогу. Вже давно стало очевидним, що трамп (через підконтрольного джонсона) впринципі не збирається приймати допомогу Україні. Для них ідеальний варіант, як вони вважають, заговорити до неприйняття, до того часу, коли вона вже стане неактуальна.
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14.03.2024 14:33 Відповісти
Наверное надо обратить внимание на формулировку : ....."Мы не покинем Украину с пустыми руками"....???
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14.03.2024 14:37 Відповісти
то переклад чер ез Гугла робили.
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15.03.2024 09:52 Відповісти
Проти лом нєт прийома, окрім другого лома))
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14.03.2024 14:38 Відповісти
Бла бла бла бла…..
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14.03.2024 14:48 Відповісти
Задача стоит - затянуть выделение помощи по максимуму. Желательно, до победы Трампа.
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14.03.2024 14:56 Відповісти
Щоб потім нічого не дати взагалі, вже офіційно.
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14.03.2024 18:50 Відповісти
МД - грёбаный наперсточник, ни кто ничего голосовать и не собирается до выборов 🤬
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14.03.2024 15:01 Відповісти
Оно брешет. Рыжий против.
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14.03.2024 15:19 Відповісти
Як цей джонсон зі своїм " але" задовбав!!! Таке враження у цього непорозуміння що у нас не війна а якісь спори з монголоїдами!!!
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14.03.2024 15:40 Відповісти
Неужели кто-то верит обещаниям этого подонка?

Это тоже самое, что верить Путину.
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14.03.2024 16:15 Відповісти
Чому українська влада не поясьняє американському народу?, особливо перед виборами, що український нарід надав Америці неоцінену послугу в сфері безпеки , знищивши в 1996 р -1,4 тис. ядерних боєголовок разом з ракетами і шахтами, бувшого СРСР, націлених на США і пройшов вже давно час віддавати борги в повному обсязі і в часно , а не як кажуть в день в чайній ложці, наприклат таж Польща , Угорщина і Словакія в НАТО вже 25 років не заплативши на відміну від України ні копійки як говорить Орбан, а то Україна втрачає найдорожче - життя захисників, які до речі захищають і ЕС і ТАйвань з американськими трильйонними інветиціями . Як кажуть питання риторичне - тому що українська влада і повязані олігархи займається більш тим як зберегти награбоване в Україні та і далі грабувати до останього гелекоптера, поки остаточно не здадуть країну.
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14.03.2024 16:18 Відповісти
Скільки там тих грошей, 30млрд в рік на стримування на 30 років = 900млрд
всього один річний бюджет Пентагона

за два роки, Конгрес дозволив 80млрд на зброю та бюджет
проте офіційно надали значно менше на зброю
плюс USAI розтягнутий по 3-4млрд до 2028 року
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14.03.2024 17:15 Відповісти
Кремлівська методичка.

А де V ? Ви с Тамарой завжди парой.
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14.03.2024 21:45 Відповісти
Джонсон враг Украины. что бы он не говорил, реальная его задача это не дать помощь Украине. Он пудель Трампа, а трамп проститутка путина. То, что предлагает Джонсон это специальное затягивание решения вопроса о помощи Украине. Закон о помощи вместе с учетом реформ по границе США был разработан и согласован конгресом на двухпартийной основе. Собственно и был разработан двумя партиями. По рпспоряжению Трампа Джонсон откинул этот закон, сказав, что закон плохой( полность созданный специалистами обеих партий и плохой!). А трамп сказал, что я буду президентом и разрулю вопрос о границе. Теперь Джонсон снова говорит о законе с учетом границы. Если закон подает нижняя палата парламента, это предполагает долгую процедуру согласования. По опыту согласования таких законов это пять месяцев. Джонсон враг Украины, хотящий ее поражения.
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14.03.2024 16:30 Відповісти
Цей поц в черговий раз клеє дурня, тупо тягне час, по указівці рудого поца. Добре, щоб набралося 218 голосів конгресменів в обхід цього нужника трампа для постановки на голосування без нього. На ранок було 168, тому воно почало задом крутити.
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14.03.2024 16:38 Відповісти
Тягне час.
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14.03.2024 16:58 Відповісти
Случилось чудо: Байден предоставил таки Украине новый пакет америиканской помощи на 300 млн. долларов. Как и предполагалось, для этого он и пользовал остаток средств из программы PDA.

Как известно, Конгресс еще в прошлом году выделил Украине по этой программе 14 млрд. долларов. До конца года было использовано около 10 млрд. Остаток в 4,2 млрд. так и лежал неизрасходованным.

Белый Дом делал вид, что его нет и постоянно кивал на Конгресс, когда речь заходила о продолжении помощи Украине. Теперь эта игра закончена и Байден возобновил расходование средств из программы PDA.

Этим, кстати, объясняется и поразительное хладнокровие спикера Джонсона. Он стоически сносил все упреки демократов и их прессы, которые обвиняли его в потворствовали Путину и бесчеловечности по отношению к Украине.

Он прекрасно знал, что Байден и его команда ломают ваньку и деньги для поддержки Украины у них есть по меньше мере до начала лета. И что все их драматические заламывания рук и грозный баритон - не более, чем плохой спектакль и попытка выдать свое собственное нежелание помогать Украине за козни республиканцев в Конгрессе.

Теперь все встало на свои места и фактически Белый Дом признал, что по собственной инициативе держал три месяца Украину на строгой оружейной диете. То есть он мог с января каждый месяц выделять Украине пакеты по 800 млн. долларов и даже в этом случае деньги кончились бы только у июню.

Надеюсь, что нынешний пакет в 300 млн. - это лишь только начало и дальше помощь будет только увеличиваться. На сайте Пентагона сказано, что в рамках нового пакета Украина получит:

Противовоздушные ракеты "Стингер";

Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в том числе фугасные и кластерные;

105-миллиметровые снаряды;

Противотанковые гранатометы AT-4;

Патроны для огнестрельного оружия;

Взрывные заряды для устранения препятствий;

Запчасти и другое дополнительное оборудование.

В этом списке прямо не упоминаются баллистические ракеты ATACMS (о том, что они могут быть частью нового пакета, ранее писало издание Politico). Однако эти ракеты запускаются при помощи установок HIMARS и, возможно, именно они имелись в виду под "боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS".

Вас може зацікавити:https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/spiker-dzhonson-poobitsyav-rozblokuvati-dopomogu-ukraini-ale-e-nyuans-chogo-chekati.htm Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але є нюанс: чого чекати


Я, кстати, удивился, что в пакете не было ракет для ЗРК Patriot, но потом мне объяснили, что скорее всего они поставляются по другой программе - USAI. Эта программа, для которой в прошлом году Конгресс выделил больше 18 млрд. долларов, предполагала, в отличие от программы PDA, не поставку Украине оружия со складов Пентагона, а размещение заказов на поставку такого оружия на частных оружейных компаниях Америки. Так, например, в прошлом году у корпорации Boeing были заказаны управляемые бомбы GLSDB, которые были поставлены Украине только уже в этом году.

Специалисты прекрасно знали о наличии программ PDA и USAI и, поэтому, недоумевали, зачем Байден почти три месяца морочил Украине и мировой общественности голову и валял дурака, пытаясь свалить всю вину за непоставки оружия Украине на Конгресс.

Выделение 300 миллионов американской помощи было обставлено так помпезно и торжественно, что в громе аплодисментов как-то оказался отодвинутым на второй план вчерашний пакет помощи Украине в 336 млн. долларов, который выделила Дания. Это тоже будут снаряды и артиллерийские системы.

Э-хе-хе… Все таки не научилась еще Европа себя правильно подать. Но вы, дорогие украинцы, ей это уж как-нибудь простите. И имейте это в виду.

В любом случае помощь Украине идет и ситуация медленно, но меняется к лучшему. Думаю через пару недель тренденция на улучшение ситуации с военной помощью для Украины станет видна уже всем. И это неизбежно скажется на поле боя.
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14.03.2024 17:00 Відповісти
Последние 7 пакетов, были на меншие суммы, чем 300млн
Странно, что сейчас вдруг нашлось https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ 300млн , на 55 пакет помощи PDA
а по другим данным нашлось 400млн + Атакамсы

но в конце концов, гдето потеряли 100млн и Атакасы

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Здесь можно посмотреть когда были контракты на USAI программу
Большинство это сентябрь-ноябрь 2022 года

Еще пододать "немного", и начнут передавать
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14.03.2024 17:24 Відповісти
Помощь это скорее не экономия
а потеря "лица" на международной арене
т.к. другие страны, начинают передавать суммарно соизмеримые суммы
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14.03.2024 17:26 Відповісти
ви обидва трампісти ще би в якості зради від Байдена навели би ще ***** з його "визнанням" - що, мовляв, йому Байден більше імпонує. Або щось подібне від угашеного дімона медведа.
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14.03.2024 17:55 Відповісти
Так він це сказав.
Ви самі навели цей приклад

Добавте подібні випадки
Жирновський відкриває шампанське за перемогу Трампа - пізніше в інтерв'ю пояснив, що пив не за перемогу, а за те що зумів це передбачити
Через 3-4 місяці, він вже відкриває шампанське за імпічмент Трампа.
Володін перед голосуванням лендлізу в Конгресі - заявив що це буде "рабство" для України.

дивні підходи, на одних хоч би що сказати, а на інших - все замовчати.

щоб дойти хоч до якоїсь істини, то потрібно все казати - хай кожен сам вирішує

вас же ніхто не ображає, не записує до прихильників - на відміну від ваших бездоказових висловлювань
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14.03.2024 19:11 Відповісти
дебіл, ти би спочатку встановив, чиї то слова... колишнього прихуйлового заступника Міллера, гендиректора НТВ-грязьпром... одного з тих, який привів ***** до влади...
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14.03.2024 19:54 Відповісти
здається без образ ви не вмієте спілкуватись...

навіть думку сформулювати для вас тяжко
з цього набіру слів, зовсім не зрозуміло: про які саме слова, чиї слова, та про якого заступника
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14.03.2024 20:27 Відповісти
Попрошу висловлюватися матом, бо я вас не розумію.
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15.03.2024 08:36 Відповісти
Джонсон, все дуже просто, як два пальця : якщо США не допоможе Європі з Україною, то Європа не допоможе США з Тайванєм (де виробляються всі GPU для AI).
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14.03.2024 17:13 Відповісти
Все правильно! Ніяких грантів, бо все ******** і пустять кача по тисині в вишиванках"
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14.03.2024 18:02 Відповісти
Хай тобі ,джонсоне чорний ,кажну твою ніч ,янголята наші безвинні у вуха плачуть,, скільки ж ти вже порішив їх, царапки свої не мараючи.... Їсьтся-п'ється тобі смачно? Дивись кісточкою дитячою не подавись, вони тепер в кожнім твоїм броколлі , паскуда.
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14.03.2024 19:32 Відповісти
От ******* очкастий. Кілька місяців трахав всім мізки з цим законопроектом, а тепер давайте починати все з початку, та ще й найгіршому варіанті. Вочевидь що ця тварюка працює на рашу.
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14.03.2024 21:19 Відповісти
"з міркувань захисту інтересів американських платників податків.". А коли сини американських платників податків будуть повертатись в гробах з Європи, це буде відповідати їхнім інтересам?
П.с. що в Європі що в Америці одні лицеміри, які прикриваються опікою про когось. А насправді маленькі боягузливі лицеміри.
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14.03.2024 22:52 Відповісти
Если, не дай Бог, фронт рухнет, путин усилится не только за счет населения Украины (как это было на захваченных территориях), но и за счет ресурсов, технологий и предприятий (например, Южный машиностроительный завод, который известен производством межконтинентальных ракет "Сатана"). Я даже не упоминаю захваченное западное оборудование и технологии. После этого он двинется дальше на западные страны. И тогда, согласно договору НАТО, США придется отправлять своих детей на войну. Не понимаю, почему об этом наши политики не говорят в обращениях к США и западным союзникам
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14.03.2024 23:58 Відповісти
ЗНОВУ ТЯГНУТь СПЕКТАКЛЬ ДО САМОЇ ІНАГУРАЦІЇ ТРАМПА
Те що ця кдб шна повія виграє вибори мало хто сумнівається - його обіцянки такі ж жаданні для багатьох американців які і казки Вови зеленського у 2018 - 2019 роках для багатьох українців.
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15.03.2024 00:53 Відповісти
Головне, що потрібно знати про джонсона - він нацюцюрник трампа. Ніякої допомоги Україні він не допустить. Тому неважливо, що він там пообіцяв, сказав, відригнув...
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15.03.2024 06:35 Відповісти
Смерть паРашистам!!!слава Україні!!!
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15.03.2024 07:25 Відповісти
Тут є раціональне зерно. Бо те що приходить задаром, легше розкрадається.
Я думаю, що після війни ці кредити будуть прощені.
Але затягування допомоги виправдати не можна.
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15.03.2024 07:25 Відповісти
Ленд-ліз це нормальне рішення, його можно сплачувати десятиріччями, так само як під час 2-ї світової СРСР отримав величезну допомогу від США, а сплачував 50 років і то не все сплатив. Ленд ліз н=більш надійний, ніж звичайна допомога.
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15.03.2024 08:14 Відповісти
Не думаю, що пакет схвалять республіканці, якщо в ньому не буде положення про кордон. Для американців - це питання життя та смерті.
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15.03.2024 08:28 Відповісти
Тут більш повний текст статті:

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/03/14/7446452/

Майк Джонсон, спікер Палати представників, розмовляв із сенаторами-республіканцями в середу, заявивши, що Палата підготує свій проект для підтримки України, але в суттєво іншій формі, ніж та, яку вже схвалив Сенат.

Джерело: Європейська правда; The Hill

Деталі: Виступаючи перед журналістами в середу ввечері, Джонсон сказав, що "працюватиме з волі Палати представників над пакетом", щоб допомогти Україні, і розуміє важливість цього.

«Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін переміг. Я вважаю, що він не зупиниться на Україні… і не пройде весь шлях через Європу. Там є право і зло, добро і зло, на мій погляд, і Україна є жертвою", - сказав Джонсон.

Водночас він додав, що те, про що остаточно домовиться Палата представників, може не виглядати як прийнятий Сенатом проект. За словами присутніх на обговоренні сенаторів, Джонсон сказав, що проект Палати представників може запропонувати підтримку у вигляді позики або ленд-лізу для захисту інтересів американських платників податків.

Це означає, що потенційний новий проект має отримати достатню кількість голосів у Палаті представників і Сенаті.

Крім того, Джонсон говорив про створення інструменту, подібного до того, який уже запропонував республіканець Майк МакКол, який би дозволив конфіскувати російські суверенні активи та перевести кошти з ліквідованого майна до фонду підтримки України.

При цьому Джонсон не зазначив, чи має намір включити в цей проект якісь норми щодо південного кордону США, що знову може стати «червоною лінією» для демократів.

Сенатор Джон Корнін, один із тих республіканців, які в лютому проголосували за схвалений Сенатом пакет коштів на підтримку України, каже, що після цієї дискусії з Джонсоном він оптимістично налаштований, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення щодо допомоги Україні.

«Я чув, як зараз спікер сказав: «Ми не підемо з України з порожніми руками» або слова в цьому відношенні», - сказав Джон Корнін.

Сенатор Кевін Крамер також зазначив, що Майк Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні.

"Він досить чітко про це говорив", - прокоментував Крамер слова Джонсона про потенційний проект з ленд-лізом і законодавством про конфіскацію російських активів для наповнення Фонду підтримки України.

Республіканець Ліндсі Грем після зустрічі також заявив, що налаштований дуже оптимістично.
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15.03.2024 08:26 Відповісти
Треба було своє робити озброєння а не «шашлики».
То нє хєр тепер на інших провину перекладати!
зєльоні ушльопки свої 30 срібняків відпрацьовують сумлінно
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15.03.2024 11:50 Відповісти
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