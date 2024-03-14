Бундестаг вкотре провалив голосування щодо далекобійних ракет Taurus для України

Депутати Бундестагу не підтримали оновлену пропозицію демократичної опозиційної фракції ХДС/ХСС щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Die Welt.

Поіменно голосування проводилося не по поданню опозиції, а по рекомендації Комітету Бундестагу в закордонних справах, який рекомендував відхилити пропозицію. За це проголосували 495 депутати, проти - 190, утрималися - 5.

Зазначається, голосуванню передували півторагодинні дебати з подання консервативної опозиції "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus".

"Переломні часи не для політичних гравців. Потрібні розуміння, розсудливість і ясність. І канцлер робить це з огляду на те, що він є головою уряду", - зазначив лідер німецької СДПН Рольф Мютцених.

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Нагадаємо, що сьогодні у Бундестазі обговорювали пункт порядку денного під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus".