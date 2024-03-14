Бундестаг вкотре провалив голосування щодо далекобійних ракет Taurus для України
Депутати Бундестагу не підтримали оновлену пропозицію демократичної опозиційної фракції ХДС/ХСС щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Die Welt.
Поіменно голосування проводилося не по поданню опозиції, а по рекомендації Комітету Бундестагу в закордонних справах, який рекомендував відхилити пропозицію. За це проголосували 495 депутати, проти - 190, утрималися - 5.
Зазначається, голосуванню передували півторагодинні дебати з подання консервативної опозиції "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus".
"Переломні часи не для політичних гравців. Потрібні розуміння, розсудливість і ясність. І канцлер робить це з огляду на те, що він є головою уряду", - зазначив лідер німецької СДПН Рольф Мютцених.
Нагадаємо, що сьогодні у Бундестазі обговорювали пункт порядку денного під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus".
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Серед "щирих" я бачу тільки Велику Британію. І Чехію -- за президенства Павела
Підтримка ху&ла продовжуються.
Немецьким політика двойние стандартів Путин ферштейн живе та процвітае…
Ганьба!
Він підтримував війну проти України.
Вона наміряла собі 5 років до початку війни…
І як колаборант готовий на все тримтить від страху. Але «позиція страуса» не е захистом.
Якщо Путлер почне дії проти НАТО, то страус буде раздавлений кацапським танком.
Украіна добре запамьятае «допомогу Німетчини» на завжди.
У світі е тільки одна армія яка може знищити ху&ла та захістити світ- це ЗСУ.
Слава Україні!
Шольца за яйоли
А сам Шольц підпорядковується Байдену і хуьлу, Шольц виконує волю цих двох.