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Новини
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Бундестаг вкотре провалив голосування щодо далекобійних ракет Taurus для України

бундестаг

Депутати Бундестагу не підтримали оновлену пропозицію демократичної опозиційної фракції ХДС/ХСС щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Die Welt.

Поіменно голосування проводилося не по поданню опозиції, а по рекомендації Комітету Бундестагу в закордонних справах, який рекомендував відхилити пропозицію. За це проголосували 495 депутати, проти - 190, утрималися - 5.

Зазначається, голосуванню передували півторагодинні дебати з подання консервативної опозиції "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus".

"Переломні часи не для політичних гравців. Потрібні розуміння, розсудливість і ясність. І канцлер робить це з огляду на те, що він є головою уряду", - зазначив лідер німецької СДПН Рольф Мютцених.

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Нагадаємо, що сьогодні у Бундестазі  обговорювали пункт порядку денного під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus".

Автор: 

Німеччина (7470) ракети (4057) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+8
Викреслюємо Німеччину із списку щирих друзів. Просто ситуативні.
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14.03.2024 14:12
+8
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14.03.2024 14:20
+6
Так цего не було і у самого Навального.
Він підтримував війну проти України.
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14.03.2024 14:25
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Викреслюємо Німеччину із списку щирих друзів. Просто ситуативні.
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14.03.2024 14:12 Відповісти
А хто залишився в списку?
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14.03.2024 14:26 Відповісти
А з цими що робити? --

Серед "щирих" я бачу тільки Велику Британію. І Чехію -- за президенства Павела
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14.03.2024 14:26 Відповісти
Свинопаси, кобасоїди, в нас теж таких дофіга і більше, он на ВР гляньте...
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14.03.2024 14:12 Відповісти
Дякуемо, муттер Меркель!

Підтримка ху&ла продовжуються.
Немецьким політика двойние стандартів Путин ферштейн живе та процвітае…

Ганьба!
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14.03.2024 14:13 Відповісти
це ні про шо. от щас випірне "валєнтіна бєзугла" і покаже всі направлєнія дебатів на карті! ))
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14.03.2024 14:15 Відповісти
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14.03.2024 14:20 Відповісти
Так цего не було і у самого Навального.
Він підтримував війну проти України.
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14.03.2024 14:25 Відповісти
Ні, він виступав у в'язниці за припинення війни і виплату Москвою репарацій Україні. За це і вбили
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14.03.2024 14:35 Відповісти
Неметчина сховалась за Україною та Польщею як страус у пустелі.

Вона наміряла собі 5 років до початку війни…

І як колаборант готовий на все тримтить від страху. Але «позиція страуса» не е захистом.

Якщо Путлер почне дії проти НАТО, то страус буде раздавлений кацапським танком.

Украіна добре запамьятае «допомогу Німетчини» на завжди.

У світі е тільки одна армія яка може знищити ху&ла та захістити світ- це ЗСУ.
Слава Україні!
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14.03.2024 14:22 Відповісти
Стара ***** мєркель до сих пір воду каламутить та держе
Шольца за яйоли
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14.03.2024 14:28 Відповісти
Странные вы. Партия Меркель хочет передать ракеты, а партии Шольца и Бербок против.
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14.03.2024 14:36 Відповісти
Ти мабуть кацап з запорєбріка під VPNом? Бо тільки кацапи не знають шо Шольц з меркельшею з однієї партії.
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14.03.2024 14:38 Відповісти
Та невже? Меркель христианский демократ, а Шольц социалист.
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14.03.2024 14:42 Відповісти
Я не правильно виразився. Признаю. Але він був віцеканцлер і міністр фінансів в уряді Меркель. От за ці яйоли вона його до сих пір і тримає. А, як відомо, ця стара ***** пАдруга ***** ще за часів НДР.
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14.03.2024 14:48 Відповісти
Треба розуміти, що це питання повністю підпорядковується коаліційній дисципліні трьох партій, що входять в уряд, а вся коаліція підпорядковується Шольцу. Тому як Шольц скаже, так коаліція і проголосує в Бундестазі. Плюс дві пропутінські партії - "ліві" і AfD = загалом 495 депутатів.
А сам Шольц підпорядковується Байдену і хуьлу, Шольц виконує волю цих двох.
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14.03.2024 14:33 Відповісти
Вы хотите сказать что в Германии депутаты тоже голосуют по команде, как "Слуги народа" или "Единая рабсия"?
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14.03.2024 14:39 Відповісти
Именно так
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14.03.2024 22:26 Відповісти
Понадкусуйте вже ті Тауруси та не є.ить усім мозкі
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14.03.2024 14:39 Відповісти
Одно говно кругом.
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14.03.2024 15:27 Відповісти
Свинобюргеры.
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14.03.2024 16:55 Відповісти
какие они ссыкливые все эти европейцы,я **** с них! и рыбку съесть хотят и ***** сесть!зажравшиеся с заплывшими мозгами имбециллы!кацапы **** их 40 лет в 20 веке но они на удивление всё быстро забыли!
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14.03.2024 18:21 Відповісти
 
 