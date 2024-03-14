Це буде історичною помилкою, якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу повинні швидко надати Україні додаткову військову допомогу, щоб уникнути "серйозної історичної помилки" у війні, в якій перемагає Росія. Зволікання з підтримкою призведе до реальних наслідків на полі бою.
Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Столтенберг наголосив, що українцям "вистачає мужності, їм не вистачає боєприпасів".
"Разом ми здатні забезпечити Україну всім необхідним. Нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це", - заявив він.
За його словами, країни НАТО повинні "копати глибоко і швидко", оскільки зволікання призведе до "реальних наслідків на полі бою".
"Це критичний момент. Буде серйозною історичною помилкою дозволити (російському диктатору Володимиру) Путіну перемогти", - додав генсек НАТО.
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Але.
янукович "помилився",
путін "помилився",
Байден "помилився",
Зеленський "помилився",
Меркель "помилилася"... і так далі... Вони "помиляються" і живуть далі приспівуючі.
А сотні тисяч звичайних людей - гинуть.
путіну***** перемогти в Україні. А якою ви бачите поразку *****? Ну не мирні ж перемовини в решті решт! Чи шо?
треба казати чітко та зрозуміло
наприклад як шольц...
куйвам а не таурус