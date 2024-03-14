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Новини Війна
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Це буде історичною помилкою, якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу повинні швидко надати Україні додаткову військову допомогу, щоб уникнути "серйозної історичної помилки" у війні, в якій перемагає Росія. Зволікання з підтримкою призведе до реальних наслідків на полі бою.

Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Столтенберг наголосив, що українцям "вистачає мужності, їм не вистачає боєприпасів".

"Разом ми здатні забезпечити Україну всім необхідним. Нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про заяву Макрона щодо західних військ в Україні: Члени Альянсу мають консультуватися і мати спільний підхід до таких вагомих тем

За його словами, країни НАТО повинні "копати глибоко і швидко", оскільки зволікання призведе до "реальних наслідків на полі бою".

"Це критичний момент. Буде серйозною історичною помилкою дозволити (російському диктатору Володимиру) Путіну перемогти", - додав генсек НАТО.

Читайте також: Маємо зміцнювати Україну та показати Путіну, що він не досягне свого, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6516) Столтенберг Єнс (1596) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+9
C*ка два рокі з пустого в порожне
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14.03.2024 14:18
+4
від "Ніколи не дозволимо" до "якщо дозволимо" , падли ви блд
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14.03.2024 14:28
+3
Таких історичних "помилок" була купа. Ця буде не першою. І не останньою.

Але.
янукович "помилився",
путін "помилився",
Байден "помилився",
Зеленський "помилився",
Меркель "помилилася"... і так далі... Вони "помиляються" і живуть далі приспівуючі.

А сотні тисяч звичайних людей - гинуть.
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14.03.2024 14:18
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C*ка два рокі з пустого в порожне
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14.03.2024 14:18 Відповісти
Таких історичних "помилок" була купа. Ця буде не першою. І не останньою.

Але.
янукович "помилився",
путін "помилився",
Байден "помилився",
Зеленський "помилився",
Меркель "помилилася"... і так далі... Вони "помиляються" і живуть далі приспівуючі.

А сотні тисяч звичайних людей - гинуть.
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14.03.2024 14:18 Відповісти
Так. Ви намагаєтесь не дати путіну ***** перемогти в Україні. А якою ви бачите поразку *****? Ну не мирні ж перемовини в решті решт! Чи шо?
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14.03.2024 14:19 Відповісти
українцям вже надоїло слухати узагальнені лозунги та обіцянки
треба казати чітко та зрозуміло
наприклад як шольц...
куйвам а не таурус
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14.03.2024 14:21 Відповісти
Поки ви будете резюмувати яких *********** не хватає в Україні і що з цим робити, не буде і самих українців. Зате з'являться мільйон мотивованих бійців вже в російській армії, які нагадають співвітчизникам різних Шольців як погано давати комусь надію, а потім її відбирати. Нагадуватимуть на європейських вулицях. До усрачки аборигенів.
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14.03.2024 14:22 Відповісти
Спочатку було слово Клінтона про роззброєння України.
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14.03.2024 14:22 Відповісти
Ліпше б він у футбол грав, п..добол.
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14.03.2024 14:28 Відповісти
від "Ніколи не дозволимо" до "якщо дозволимо" , падли ви блд
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14.03.2024 14:28 Відповісти
Для когось історичною, а для нашого народу трагічною.
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14.03.2024 14:44 Відповісти
Ніяке ***** не переможе, Україна уже виграла цю війну, потрібно тільки трохи більше зброї щоб швидше її закінчити та вийти на кордони станом на 1991 рік.
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14.03.2024 14:50 Відповісти
Вся європейська історія - історія суцільних помилок...
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14.03.2024 15:01 Відповісти
Дайте багато зброї. Мовчки дайте, або йдіть в дупу з дурними зауваженнями.
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14.03.2024 15:14 Відповісти
.... языком не мешки таскать. Хорошая работа у чувака.
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14.03.2024 15:22 Відповісти
 
 