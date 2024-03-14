Варто створити круглий стіл "Україна - Польща" з представниками урядів, бізнесів та роботодавців для уникнення проблем, які ми маємо на кордоні, - Романчук

Ситуація з блокуванням кордону суттєво вплинула на польсько-українські відносини.

Про це заявив голова правління асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук під час пресконференції "Як блокування кордону впливає на українських інвесторів у Польщі", передає Цензор.НЕТ.

У Польщі зареєстровано понад 103 тис. компаній, де кінцевими бенефіціарами є іноземці. А 27 662 компанії створено українцями. Тобто близько третини компаній з іноземним капіталом - це компанії з України, пояснив він. Також у 2022-2023 рр. українці в Польщі створили 44,5 тис. ФОПів.

"За 2022 рік Польща вийшла на перше місце як торговий партнер України, найбільший торговий партнер у ЄС. Ситуація, яка склалася з блокування кордону суттєво вплинула на імідж польсько-українських відносин, якщо можна так сказати", - зазначив він.

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"Які ж вигоди для українських виробників та компаній, якщо вони створюють свої компанії за кордоном. Перше - вони стають ближчими до своїх споживачів. Друге - для диверсифікації ризиків, які є в Україні. Я їх не називатиму, але всі ми більш-менш розуміємо їх. Третє - доступ до дешевих, довгих фінансових ресурсів та фінансових інструментів. Це відповідь, чому український бізнес іде в інші країни та просуває свою продукцію", - пояснив Романчук.

За його словами, комунікація з урядом України відсутня, за винятком комунікації з посольством України в Польщі.

"Але, на жаль, посольство не може вирішувати всі проблеми. В цілому, є добра комунікація з МЗС, яке нас підтримує. Є комунікація з Мінцифри через представництво "Дія.Бізнес" у Варшаві. А комунікація з урядом більше відсутня. ... 11 березня відбулося засідання польсько-української міжурядової економічної комісії. Вперше за багато років український бізнес не був присутній на цьому засіданні. Ми не отримали жодної відповіді на наші звернення як до посольства, так і до Мінекономіки. Польський бізнес був представлений як офлайн, так і онлайн. Ми такої можливості були позбавлені, хоч ми мали свої пропозиції та були готові надати інформацію. Ми готові бути містком між польським та українським бізнесом та урядами", - розповів він.

Асоціація українського бізнесу в Польщі та Міжнародне товариство польських підприємців звернулися до прем'єра Польщі Туска та глави уряду України Шмигаля з пропозицією створити платформу під робочою назвою "Польсько-українська рада інвестицій і торгівлі", яка б постійно діяла.

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"За столом повинні бути три представництва. Перше - уряд Польщі та України. Друге - представники роботодавців Польщі та України. Третє - польський та український бізнес. В рамках платформи доцільно було б створити секторальні комісії, щоб можна було уникати таких проблем, які ми маємо на кордоні. Ми готові бути партнерами уряду", - додав він.

Романчук заявив, представники польського уряду приїжджають до України та зустрічаються з польськими інвесторами в Україні.

"Перш у них запитання: "Які у вас проблеми?". Ідучи на зустріч з українськими урядовцями ці проблеми вони озвучують. Ми такого привілею від українського уряду не маємо. Щоб донести наші проблеми, які у нас є в наших інвесторів у Польщі. Друге. Коли українські урядовці приїжджають в Польщу, то їм знову кладуть на стіл проблеми польського бізнесу. Про український можливо урядовці і говорять, але нам не говорять. Наш посил публічний: ми готові до співпраці, бути партнерами уряду", - додав він.

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