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Варто створити круглий стіл "Україна - Польща" з представниками урядів, бізнесів та роботодавців для уникнення проблем, які ми маємо на кордоні, - Романчук

романчук

Ситуація з блокуванням кордону суттєво вплинула на польсько-українські відносини.

Про це заявив голова правління асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук під час пресконференції "Як блокування кордону впливає на українських інвесторів у Польщі", передає Цензор.НЕТ.

У Польщі зареєстровано понад 103 тис. компаній, де кінцевими бенефіціарами є іноземці. А 27 662 компанії створено українцями. Тобто близько третини компаній з іноземним капіталом - це компанії з України, пояснив він. Також у 2022-2023 рр. українці в Польщі створили 44,5 тис. ФОПів. 

"За 2022 рік Польща вийшла на перше місце як торговий партнер України, найбільший торговий партнер у ЄС. Ситуація, яка склалася з блокування кордону суттєво вплинула на імідж польсько-українських відносин, якщо можна так сказати", - зазначив він.

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"Які ж вигоди для українських виробників та компаній, якщо вони створюють свої компанії за кордоном. Перше - вони стають ближчими до своїх споживачів. Друге - для диверсифікації ризиків, які є в Україні. Я їх не називатиму, але всі ми більш-менш розуміємо їх. Третє - доступ до дешевих, довгих фінансових ресурсів та фінансових інструментів. Це відповідь, чому український бізнес іде в інші країни та просуває свою продукцію", - пояснив Романчук.

За його словами, комунікація з урядом України відсутня, за винятком комунікації з посольством України в Польщі.

"Але, на жаль, посольство не може вирішувати всі проблеми. В цілому, є добра комунікація з МЗС, яке нас підтримує. Є комунікація з Мінцифри через представництво "Дія.Бізнес" у Варшаві. А комунікація з урядом більше відсутня. ... 11 березня відбулося засідання польсько-української міжурядової економічної комісії. Вперше за багато років український бізнес не був присутній на цьому засіданні. Ми не отримали жодної відповіді на наші звернення як до посольства, так і до Мінекономіки. Польський бізнес був представлений як офлайн, так і онлайн. Ми такої можливості були позбавлені, хоч ми мали свої пропозиції та були готові надати інформацію. Ми готові бути містком між польським та українським бізнесом та урядами", - розповів він.

Асоціація українського бізнесу в Польщі та Міжнародне товариство польських підприємців звернулися до прем'єра Польщі Туска та глави уряду України Шмигаля з пропозицією створити платформу під робочою назвою "Польсько-українська рада інвестицій і торгівлі", яка б постійно діяла. 

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"За столом повинні бути три представництва. Перше - уряд Польщі та України. Друге - представники роботодавців Польщі та України. Третє - польський та український бізнес. В рамках платформи доцільно було б створити секторальні комісії, щоб можна було уникати таких проблем, які ми маємо на кордоні. Ми готові бути партнерами уряду", - додав він.

Романчук заявив, представники польського уряду приїжджають до України та зустрічаються з польськими інвесторами в Україні.

"Перш у них запитання: "Які у вас проблеми?". Ідучи на зустріч з українськими урядовцями ці проблеми вони озвучують. Ми такого привілею від українського уряду не маємо. Щоб донести наші проблеми, які у нас є в наших інвесторів у Польщі. Друге. Коли українські урядовці приїжджають в Польщу, то їм знову кладуть на стіл проблеми польського бізнесу. Про український можливо урядовці і говорять, але нам не говорять. Наш посил публічний: ми готові до співпраці, бути партнерами уряду", - додав він.

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Автор: 

Польща (8615) Романчук Ярослав (8)


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Топ коментарі
+4
Може скажуть правду? Об'єднаємо два питаня.
1 Чому блокують кордон саме з Україною,а не будь якою іншою країною?
2. Що вимагають фермери?
Отримаємо відповідь "знайшли " болючу точку ЄС" і давлять на неї,вимагаючи дотацій і прееренцій(банальних грошей) від ЄС.
Вони праві,чи ні?
А чим вони відрізняються від українських фермерів,яки не давали ЗСУ будувати фортіфікаційні споруди під час війни?
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14.03.2024 14:41
+2
До чого тут
«голова правління асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчу» ?

До чого тут « круглий стіл»???

Це виключно проблема Польщі та ЕС.

Украіна нічого не порушувала.

«Блокувальники « це переважно найманці ху& ла.
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14.03.2024 14:52
+2
В червні це питання було вирішено у варшаві. Однак хтось вважає себе хитровиєпаним і може домовленностями підтирати сраку заради голосів на виборах.
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14.03.2024 15:54
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У чому проблема квадратного столу?
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14.03.2024 14:34 Відповісти
Мабудь це ще з часів короля Артура та лицарів круглого столу - вираз. Що означає - за цим столом всі рівні. А фізично, сам стіл може бути будь якої форми.

Інше питання, чому раніше, на самому початку такого не зробили?
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14.03.2024 14:41 Відповісти
Вот это и есть хороший вопрос. Это все можно было решить еще в зародыше, а не быковать по тупому в стиле сявок из 90х.
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14.03.2024 15:04 Відповісти
В червні це питання було вирішено у варшаві. Однак хтось вважає себе хитровиєпаним і може домовленностями підтирати сраку заради голосів на виборах.
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14.03.2024 15:54 Відповісти
Може скажуть правду? Об'єднаємо два питаня.
1 Чому блокують кордон саме з Україною,а не будь якою іншою країною?
2. Що вимагають фермери?
Отримаємо відповідь "знайшли " болючу точку ЄС" і давлять на неї,вимагаючи дотацій і прееренцій(банальних грошей) від ЄС.
Вони праві,чи ні?
А чим вони відрізняються від українських фермерів,яки не давали ЗСУ будувати фортіфікаційні споруди під час війни?
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14.03.2024 14:41 Відповісти
Вообще-то они блокируют и порты и все границы. Просто это не на слуху.

https://zn.ua/ECONOMICS/fermery-zablokirovali-porty-v-belhii-na-aktsijakh-protesta-ispolzujut-traktora.html
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14.03.2024 15:07 Відповісти
Заісно, заблокували всі кордони України, а білоруські кордони ніхто не блокує.
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14.03.2024 15:49 Відповісти
То ми говоримо за польських на кордонах РП,чи за всіх фермерів ЄС незадоволених "зеленими(екологічними) реформами" у с/г?!
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14.03.2024 19:19 Відповісти
И поляки в том числе.

https://www.dw.com/ru/polskie-fermery-zablokirovali-glavnuu-magistral-v-germaniu/a-68367946
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14.03.2024 19:40 Відповісти
Але тільки поляки заважають військовій допомоги свту Україні,тому що це - болюча точка ЄС!
А всі інші повсякдені будені події в ЄС. Нагадаю за молочні,овочеві та алкогольні війни в ЄС.
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14.03.2024 19:48 Відповісти
А словаки, а венгры? Так и румыны начинали, и болгары, только там наша власть вполне оперативно заключила договора. А с Польшей что-то иррациональное. Все пошло с упавшей ракеты С-300 и с зерна, а теперь, очень похоже, это уже что-то личное. Просто это на слуху, т.к. Польша наш самый большой и самый удобный транзитный коридор с Западом. И другой географии у нас нет.
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14.03.2024 20:14 Відповісти
Один насмілився щось сказати. Бо з літа Найвеличніший стратег все чекає коли "само рассасьотся", і "протести в Польщі. То їхні проблеми. Хай самі вирішують".
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14.03.2024 14:42 Відповісти
Тобто, поляки не задоволені також тим, що українці створюють у Польщі свої компанії та відкривають ФОПи? Хочуть, щоб їм взагалі ніде ніякої конкуренції не було?
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14.03.2024 14:47 Відповісти
До чого тут
«голова правління асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчу» ?

До чого тут « круглий стіл»???

Це виключно проблема Польщі та ЕС.

Украіна нічого не порушувала.

«Блокувальники « це переважно найманці ху& ла.
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14.03.2024 14:52 Відповісти
Там проблема не в столі!
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14.03.2024 15:14 Відповісти
Просто укр владі потрібно було зупинити ввезення в Україну будь-яких товарів вироблених у польщі, то розблокування кордону відбулося у лічені години. А всі ці круглі столи - шлях в нікуди. Коли є договір про вільну торгівлю України та ЄС
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14.03.2024 15:52 Відповісти
А якщо в уряді невігласи, дилетанти, або диверсанти, то все виглядає саме так як є зараз
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14.03.2024 17:31 Відповісти
 
 