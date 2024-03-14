Сійярто звинуватив Саллівана у брехні та заявив, що США нібито "виступають за війну"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. Раніше Салліван заявив, що США стурбовані наступом на демократичні інститути та корупцією в Угорщині.
Він заявив, що американський демократичний уряд, який "виступає за війну, гендерну рівність і міграцію, продовжив кампанію брехні проти Угорщини".
Сійярто зазначив, що висловлювання Саллівана показують, що "американським демократам важко змиритися з тим, що серед європейського прогресивного ліберального моря все ще існує острів, де ми з гордістю заявляємо: жодної війни, жодного ґендера, ніякої міграції".
"Ми продовжуємо твердо виступати за мир, захищати сім'ї від агресивної гендерної пропаганди і не допускаємо в'їзд нелегальних мігрантів. Подобається це американським демократам чи ні", - заявив Сійярто.
Раніше Салліван заявив, що США стурбовані наступом на демократичні інституції та корупцією в Угорщині.
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А я б просто на місяць відібрав всі права члена Євросоюза, пов'язані з безвізовим перетином кордонів. Через 5 днів сійярто сидів би з орбаном там, де їм і місце - на пляшці в центрі будапешта.
Але ж чомусь гнідам можна все. Чи випадково не тому, що західній цивілізації потрібне гальмо, яким зручненько пояснюються всі гальмівання незручних процесів? Лицемірство як воно є.
раз лаєт на слона" (С)
То щоб ви розуміли і не хейтили, цим хочу показати приклад нашій владі, яка зовсім пасивна і нічого не робить.
Ще раз, взагалі влада нічого доброго для України не робить, хоча повинна кричати і стукати у всі двері. Але зе дорівнює пу, навіть копіює його.
Може пора заставити працювати владу на Україну, на народ і захищати наших воїнів, а якщо не хоче то нах і щоб духом їхнім зеленим не бзділо.