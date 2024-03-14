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Сійярто звинуватив Саллівана у брехні та заявив, що США нібито "виступають за війну"

сійярто,салліван

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. Раніше Салліван заявив, що США стурбовані наступом на демократичні інститути та корупцією в Угорщині.

Він заявив, що американський демократичний уряд, який "виступає за війну, гендерну рівність і міграцію, продовжив кампанію брехні проти Угорщини".

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Сійярто зазначив, що висловлювання Саллівана показують, що "американським демократам важко змиритися з тим, що серед європейського прогресивного ліберального моря все ще існує острів, де ми з гордістю заявляємо: жодної війни, жодного ґендера, ніякої міграції".

"Ми продовжуємо твердо виступати за мир, захищати сім'ї від агресивної гендерної пропаганди і не допускаємо в'їзд нелегальних мігрантів. Подобається це американським демократам чи ні", - заявив Сійярто.

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Раніше Салліван заявив, що США стурбовані наступом на демократичні інституції та корупцією в Угорщині.

Автор: 

Угорщина (2336) США (23335) Сійярто Петер (362) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+35
Скасуйте всім ******* безвізовий стан з США. Хоч із цього почніть гайки їм закручувати. А то угорці занадто привельовані у західному світі. Тож і скурвились. Чи були такими завжди.
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14.03.2024 14:31
+24
Они были холуями гитлера, а теперь путина. Это их традиция. Мелкие клопы, но вонючие.
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14.03.2024 14:40
+16
блд, як заїб@ли ці мадяри... чому їх не нахер не викинуть з нато?
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14.03.2024 14:35
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Скасуйте всім ******* безвізовий стан з США. Хоч із цього почніть гайки їм закручувати. А то угорці занадто привельовані у західному світі. Тож і скурвились. Чи були такими завжди.
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14.03.2024 14:31 Відповісти
Они были холуями гитлера, а теперь путина. Это их традиция. Мелкие клопы, но вонючие.
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14.03.2024 14:40 Відповісти
Коли вже ціх мадьяр поставлять у стойло.
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14.03.2024 14:59 Відповісти
и это ж самое простое. И даже это за*ссут сделать....
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15.03.2024 01:25 Відповісти
Тобто немає управи на скажених ********,які вертяться на кацапському члені.
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14.03.2024 14:34 Відповісти
блд, як заїб@ли ці мадяри... чому їх не нахер не викинуть з нато?
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14.03.2024 14:35 Відповісти
Варто було б подумати, чого ******* можна робити все, що завгодно. І нічого не буде.
А я б просто на місяць відібрав всі права члена Євросоюза, пов'язані з безвізовим перетином кордонів. Через 5 днів сійярто сидів би з орбаном там, де їм і місце - на пляшці в центрі будапешта.
Але ж чомусь гнідам можна все. Чи випадково не тому, що західній цивілізації потрібне гальмо, яким зручненько пояснюються всі гальмівання незручних процесів? Лицемірство як воно є.
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14.03.2024 14:36 Відповісти
Сіярто! - ти на кого батон крошиш
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14.03.2024 14:38 Відповісти
"о Моська, знать она сільна
раз лаєт на слона" (С)
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14.03.2024 14:41 Відповісти
Цю циганську срань треба вже вгамувати!
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14.03.2024 14:43 Відповісти
шакали і гієни відчувають слабкість лева...
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14.03.2024 14:43 Відповісти
Ну і де? Де кримінальні провадження щодо *******, які усі такі миролюбиві, але є членами нати? Що за фігня, у орбанла не було часу вийти з нати за час правління? Де конкретні кроки?
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14.03.2024 15:01 Відповісти
Проти міграції, каже? Йес, оф корс! Зібрати всіх мадьярів,хто розбігся країнами Євросоюзу, та примусово повернути в кордони рідної мадьярії.
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14.03.2024 15:02 Відповісти
На південний Урал.
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14.03.2024 15:16 Відповісти
Сіярто погано знає американський діалект англійської мови. Бо не вчився .... у Стенфорді.
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14.03.2024 15:06 Відповісти
Гей,трампісти, ви ще досі будете лобіювати отаких мад'ярських виродків? Коли припините? З отим самим своїм трампом...
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14.03.2024 15:08 Відповісти
он же наоборот выслуживается пред ними. Типа я самого салливана уел.
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15.03.2024 01:26 Відповісти
виборча гонка у США в розпалі, а сійярто всього лише шістка , якій трамп сказав наїхати на демів
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14.03.2024 15:08 Відповісти
ХЗНА, чи Трамп, чи десь набагато східніше пролунав наказ.
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14.03.2024 15:11 Відповісти
Знаєте я зовсім не хочу захистити цих вилупків угорських, але оплодую їхній праці,хоча за проплачені гроші від росії.
То щоб ви розуміли і не хейтили, цим хочу показати приклад нашій владі, яка зовсім пасивна і нічого не робить.
Ще раз, взагалі влада нічого доброго для України не робить, хоча повинна кричати і стукати у всі двері. Але зе дорівнює пу, навіть копіює його.
Може пора заставити працювати владу на Україну, на народ і захищати наших воїнів, а якщо не хоче то нах і щоб духом їхнім зеленим не бзділо.
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14.03.2024 15:17 Відповісти
цю владу ви не примусите працювати на благо України. Бо вона власне своєю суттю покликана працювати сама на себе; і, як один елементів такої "роботи" - на власний рейтинг
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14.03.2024 15:50 Відповісти
Почему эти американские терпилы ещё не ввели санкции против говгомадяр.
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14.03.2024 15:25 Відповісти
***** - завжди *****, тобто довбой#бик!
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14.03.2024 15:35 Відповісти
кто еще не обк*кал сша??
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15.03.2024 01:27 Відповісти
 
 