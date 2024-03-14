Сійярто звинуватив Саллівана у брехні та заявив, що США нібито "виступають за війну"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. Раніше Салліван заявив, що США стурбовані наступом на демократичні інститути та корупцією в Угорщині.

Він заявив, що американський демократичний уряд, який "виступає за війну, гендерну рівність і міграцію, продовжив кампанію брехні проти Угорщини".

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Сійярто зазначив, що висловлювання Саллівана показують, що "американським демократам важко змиритися з тим, що серед європейського прогресивного ліберального моря все ще існує острів, де ми з гордістю заявляємо: жодної війни, жодного ґендера, ніякої міграції".

"Ми продовжуємо твердо виступати за мир, захищати сім'ї від агресивної гендерної пропаганди і не допускаємо в'їзд нелегальних мігрантів. Подобається це американським демократам чи ні", - заявив Сійярто.

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Раніше Салліван заявив, що США стурбовані наступом на демократичні інституції та корупцією в Угорщині.