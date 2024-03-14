Медведєв озвучив "м’яку російську формулу миру": Повна капітуляція України та її возз’єднання з РФ
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував "м’яку російську формулу миру", яка передбачає капітуляцію України, виплати "компенсацій" Росії, а також "возз’єднання територій України з РФ".
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Так, за його словами, щоб досягти "консенсусу із міжнародною спільнотою" Україна має оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію", провести "демілітаризацію" та заборонити "створення воєнізованих формувань на її територіях у майбутньому",
Також він пропонує "відправити у відставку всі конституційні органи влади" та "негайно провести вибори до тимчасового парламенту". Медведєв вимагає, щоб ООН "констатувала втрату Україною міжнародної правосуб'єктності та неможливості вступу без згоди Росії будь-яких її правонаступників у військові альянси".
Заступник голови Радбезу РФ наполягає, щоб західні країни визнали "київський політичний режим нацистським" та провели "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН.
Він вважає, що Україна має виплатити компенсації Росії, зокрема родичам військових РФ і офіційно "визнати, що вся територія України - це територія Російської Федерації".
"Такою може бути м'яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів - західних партнерів", - підсумував Медведєв.
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)(уйло і медвідь! Так болт вам величезний а не Україна!
короче, про родітєлєй мєдвєдєва
Бо він є офіційною особою.
Якщо після цього до ШТольца та інших орбанів не дійде - раша дійсно може дійти до берегів Атлантики.
Якщо чесно говорити про офіційних осіб, то у нас ситуація не краща.... Нашому боНевтіку би хтось кляп дав, не говорю вже про всіляких там інших жополизів.... Тож що в них що в нас, ідіоти при владі це спільна проблема, чи ви думаєте якби наше шобло не мало ЯЗ і аналогічних можливостей не випливало би брєд?
у кого є, закиньте у форум
Есть надежда или уже полный пи#?
Ато представте що якось вони з запою повиходять а нацики зникнуть....
В них там планів стільки, що на їх виконання потрібно 10 життів такого дімона.....
Доречі ніхто не бачить схожості між дімоном і його п'яним брєдом і нашим бубочкою з його потужними обнюханими меседжами?