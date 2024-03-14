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Новини Війна
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Медведєв озвучив "м’яку російську формулу миру": Повна капітуляція України та її возз’єднання з РФ

медведєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував "м’яку російську формулу миру", яка передбачає капітуляцію України, виплати "компенсацій" Росії, а також "возз’єднання територій України з РФ".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, щоб досягти "консенсусу із міжнародною спільнотою" Україна має оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію", провести "демілітаризацію" та заборонити "створення воєнізованих формувань на її територіях у майбутньому",

Також він пропонує "відправити у відставку всі конституційні органи влади" та "негайно провести вибори до тимчасового парламенту". Медведєв вимагає, щоб ООН "констатувала втрату Україною міжнародної правосуб'єктності та неможливості вступу без згоди Росії будь-яких її правонаступників у військові альянси".

Заступник голови Радбезу РФ наполягає, щоб західні країни визнали "київський політичний режим нацистським" та провели "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН. 

Він вважає, що Україна має виплатити компенсації Росії, зокрема родичам військових РФ і офіційно "визнати, що вся територія України - це територія Російської Федерації".

"Такою може бути м'яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів - західних партнерів", - підсумував Медведєв.

Дивіться: Україна - це, безумовно, Росія, - Медведєв. ВIДЕО

Медведєв
Медведєв
Медведєв

Автор: 

Медведєв Дмитро (1915) росія (65925)


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Топ коментарі
+49
Діма ПНХ. Крапка.
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14.03.2024 14:41
+41
їбунько перепило.... ....
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14.03.2024 14:43
+37
********. Як же Україна може виплатити дохлим кацапам, якщо вона увійде до складу мордору?
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14.03.2024 14:43
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Сторінка 2 з 2
Це не мєдвєдєв писав, це його дупа нацарапала. Кажуть що мєдвєдєв в отключці вже декілька місяців.
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14.03.2024 15:12 Відповісти
якби був в отключці - то спав би в госпіталі. А так на тому тижні спав в першому ряду коли ***** речуху толкав.
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14.03.2024 15:17 Відповісти
Пьянь подзаборная.
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14.03.2024 15:13 Відповісти
У него что,печень из титана?
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14.03.2024 15:14 Відповісти
дімон з самого ранку сливу залив.
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14.03.2024 15:16 Відповісти
він ще не лягав
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14.03.2024 15:26 Відповісти
А що він взагалі приймає,що його так коробить,несе таке шо не к селу не к городу.
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14.03.2024 17:46 Відповісти
Нащо взагалі публікувати маразм цього кінченого алкаша? Він по суті-ніхто, для нього спеціально придумали посаду у радбезі рашки, щоб він зовсім не спився б з горя, після того, як перестав бути прем'єром!
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14.03.2024 15:19 Відповісти
10000% я теж так розумію. на хєра цього недомірка цитують.
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14.03.2024 15:35 Відповісти
Не скажіть, скоро буде 3-тя сторінка коментів...
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14.03.2024 19:45 Відповісти
Це спеціально для Папіка Римського, хай подивиться тезіси для перемовин від московщини!
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14.03.2024 23:46 Відповісти
Соси писю карлик.
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14.03.2024 15:29 Відповісти
Знову бояру пив, скотиняка
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14.03.2024 15:32 Відповісти
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14.03.2024 15:35 Відповісти
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14.03.2024 15:35 Відповісти
И повезло же человеку иметь такую крепкую печень.
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14.03.2024 15:43 Відповісти
Думаю алкогном денатурат не пьет,а финку минимум)
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14.03.2024 15:49 Відповісти
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14.03.2024 15:47 Відповісти
афтар, пля
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14.03.2024 16:19 Відповісти
У него лютый делирий
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14.03.2024 16:00 Відповісти

)(уйло і медвідь! Так болт вам величезний а не Україна!
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14.03.2024 16:01 Відповісти
Похоже этот выб.ядок вообще не просыхает. Или решил место жыриновскава занять.
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14.03.2024 16:06 Відповісти
Дімон допився вже до ручки
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14.03.2024 16:16 Відповісти
Діма 0'25
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14.03.2024 16:24 Відповісти
от *****
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14.03.2024 16:44 Відповісти
кацапський дегенерат розійшовся
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14.03.2024 17:06 Відповісти
Можна ржать звичайно але це не виключено його думка. Так думає 70% населення Московії.
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14.03.2024 17:10 Відповісти
в москалів є гидотний мультік "маша і мєдвєдь"

короче, про родітєлєй мєдвєдєва
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14.03.2024 17:10 Відповісти
Медвепут - пiшов ти ***** *******!
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14.03.2024 17:17 Відповісти
...рашистам ГААГА.
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14.03.2024 17:33 Відповісти
*уй в рота тобі
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14.03.2024 17:36 Відповісти
Оце і є справжня мета сивио та зовнішньої політики расєї.
Бо він є офіційною особою.
Якщо після цього до ШТольца та інших орбанів не дійде - раша дійсно може дійти до берегів Атлантики.
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14.03.2024 17:47 Відповісти
Та нікуди вона не дійде, вся їхня потужність без китайчиків сконцентрована на ЯЗ.... Але це палка з двома кінцями. Все інше абсурд, бо рашка і близько не стоїть з амбіціями Гітлерівської Німеччини!!! Навіть совок не сильно рипався, рашці як на мене потрібна їх міфічна інтерпретація холодної війни, де вони там з США змагаються, щоб їхній зброд з перепою не виходив.
Якщо чесно говорити про офіційних осіб, то у нас ситуація не краща.... Нашому боНевтіку би хтось кляп дав, не говорю вже про всіляких там інших жополизів.... Тож що в них що в нас, ідіоти при владі це спільна проблема, чи ви думаєте якби наше шобло не мало ЯЗ і аналогічних можливостей не випливало би брєд?
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15.03.2024 05:33 Відповісти
Як називається ця хвороба
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14.03.2024 18:02 Відповісти
Синдром городского дурачка.
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14.03.2024 19:10 Відповісти
Де там картинка з бабулькою, яка говорить : «Боже, яке воно кончене !» ???

у кого є, закиньте у форум
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14.03.2024 18:18 Відповісти
медведев выступает
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14.03.2024 18:19 Відповісти
Ух ты... и мне налейте того же что и медведеву... вот это прет мужичка
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14.03.2024 18:57 Відповісти
Страна победившего пролетариата ... Там разум не властен. С этой бедой надо кончать - резервация с целью оградить весь мир от них. И пусть там, в ней, перережутся-перестреляются все до последнего!
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14.03.2024 18:58 Відповісти
Врачи уже высказывались по этому поводу?
Есть надежда или уже полный пи#?
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14.03.2024 19:20 Відповісти
скільки б ми не хіхікали над Дімоном, але він не від себе це надумав., мета в них і була, і є--саме ТАКА
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14.03.2024 20:27 Відповісти
Та не потрібно стільки обговорювати висєр якогось алкаша.... Так як і жирік, це одоробло просто взяло його роль і тараторить для їхньої немитої маси про нациків, загниваючу Європу і гладких піндосів, щоб їхній плебс тримати в тонусі.
Ато представте що якось вони з запою повиходять а нацики зникнуть....
В них там планів стільки, що на їх виконання потрібно 10 життів такого дімона.....
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15.03.2024 05:26 Відповісти
10 ранку а то пропите чмо вже залите добрались до телеграму).... Хоч зеЛебобік з його формулою миру виглядає дійсно комічно, але дімон якого щось дуже поплавило на темі нацизму (напевне благородний Ганс позбавив його діда ваньку анальної цноти), це шедевральний чудік....
Доречі ніхто не бачить схожості між дімоном і його п'яним брєдом і нашим бубочкою з його потужними обнюханими меседжами?
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15.03.2024 05:22 Відповісти
Шут путлерский.
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12.06.2024 14:01 Відповісти
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