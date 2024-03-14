Медведєв озвучив "м’яку російську формулу миру": Повна капітуляція України та її возз’єднання з РФ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував "м’яку російську формулу миру", яка передбачає капітуляцію України, виплати "компенсацій" Росії, а також "возз’єднання територій України з РФ".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, щоб досягти "консенсусу із міжнародною спільнотою" Україна має оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію", провести "демілітаризацію" та заборонити "створення воєнізованих формувань на її територіях у майбутньому",

Також він пропонує "відправити у відставку всі конституційні органи влади" та "негайно провести вибори до тимчасового парламенту". Медведєв вимагає, щоб ООН "констатувала втрату Україною міжнародної правосуб'єктності та неможливості вступу без згоди Росії будь-яких її правонаступників у військові альянси".

Заступник голови Радбезу РФ наполягає, щоб західні країни визнали "київський політичний режим нацистським" та провели "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН.

Він вважає, що Україна має виплатити компенсації Росії, зокрема родичам військових РФ і офіційно "визнати, що вся територія України - це територія Російської Федерації".

"Такою може бути м'яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів - західних партнерів", - підсумував Медведєв.

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