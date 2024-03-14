У США готували розслідувальну команду щодо воєнних злочинів в Україні ще до початку повномасштабної війни, - ЗМІ

У США викладач Єльського університету Натаніел Реймонд ще до 24 лютого 2022 року вже збирав нову команду, яка пізніше отримала назву Conflict Observatory, щодо розслідування воєнних злочинів. Перший звіт був присвячений російським обстрілам українських лікарень, зокрема в Маріуполі, на основі аналізу супутникових знімків та відкритих даних. Наразі вони фіксують докази депортації українських дітей на територію Росії та Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Цієї неділі виповнюється рік із дня, коли Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей у Росії Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації українських дітей.

Серед подій, що передували цьому, був звіт команди з Єльського університету (США) про систематичне вивезення дітей з України до таборів відпочинку на підконтрольну Росії територію та про їх ідеологічну обробку там. Тільки за відкритими джерелами, без розмов з жертвами та виїздів в Україну, команда змогла зібрати цифри та дані, які розійшлися у всіх світових ЗМІ та правозахисних організаціях", - йдеться у матеріалі.

ВВС поговорила з головою розслідувальної команди Натаніелом Реймондом про методи їхньої роботи, оцінку кількості вивезених українських дітей та про те, чи вірить він у торжество правосуддя.

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Американська та британська розвідки на основі своїх даних попереджали про російські плани вторгнення в Україну з кінця 2021 року. Однак у більшості випадків цю інформацію зустрічали з недовірою - люди не могли повірити у можливість подібної війни у Європі у ХХІ столітті.

"Реймонд у юності працював волонтером у притулку в Гондурасі, пізніше займався гуманітарною роботою в організації OxFam та ООН. Значну частину свого життя він розслідував порушення міжнародного гуманітарного права за відкритими даними у складі різних НКО - зокрема, розслідував масове вбивство військовополонених в Афганістані та тортури під час допитів ЦРУ. До 2022 року він не вів розслідування вже кілька років, зосередившись на викладанні гуманітарного права в Єлі.

До 24 лютого 2022 Реймонд вже збирав нову команду, яка пізніше отримала назву Conflict Observatory. Перший звіт був присвячений російським обстрілам українських лікарень, зокрема в Маріуполі, на основі аналізу супутникових знімків та відкритих даних", - пишують журналісти.

"Я можу точно сказати, що це був найшвидший в історії аналіз збитків від бомбардувань, зроблений цивільними особами", - каже Реймонд.

Голова команди Conflict Observatory Натаніел Реймонд

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Серед наступних був звіт про російські пункти фільтрації в Донецькій області, також за супутниковими знімками та відкритими даними.

За словами Реймонда, результат, зібраний "купкою дослідників з Єля, зокрема студентами", виявився детальнішим, ніж доповідь Національної ради з розвідки США, що вийшла перед цим.

Влітку 2022 року команда Conflict Observatory отримала запит від Держдепартаменту США: сфокусуватися на розслідуванні вивезення дітей із окупованих територій України до Росії. За словами Реймонда, до цього моменту вони вже вели роботу над таким розслідуванням.

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Які методи розслідування використовують

Інформація про те, що дітей-сиріт з інтернатів та інших соціальних установ самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" організовано вивозять до Росії, з'явилася ще до початку повномасштабного вторгнення - про це говорила сама російська влада, називаючи це "евакуацією". У квітні 2022 року перших дітей з цієї групи передали під опіку до родин у Підмосков'ї.

МЗС України ще в березні 2022 року заявило про те, що це грубе порушення міжнародного права.

При цьому російські чиновники, і насамперед уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, розповідали про вивезення українських дітей-сиріт до Росії, влаштування їх у сім'ї та видачу їм громадянства з гордістю.

Пізніше Львова-Бєлова, коментуючи звинувачення Міжнародного кримінального суду, наполягала, що влада РФ не робить нічого протизаконного і завжди сприяє возз'єднанню сімей, а зміни в таборах відпочинку присвячені не перевихованню, а оздоровленню та освітнім заходам.

"Однак коли ми сіли і почали думати, як технічно це розслідувати, перші два чи три місяці ми не розуміли, як діяти - як шукати установи, де перебувають діти (під контролем Росії - ред.), як порахувати кількість дітей", - розповідає Реймонд.

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За словами голови розслідувальної команди, у серпні-вересні 2022 року Conflict Observatory вирішила аналізувати селфі та фотографії російських та окупаційних чиновників на тлі українських дітей - не як ілюстрації, а як цілісний корпус даних.

За словами розслідувача, їм винятково пощастило з моментом.

"Було очевидно, що тоді, наприкінці літа та на початку осені 2022 року, російську владу лихоманило після першого успішного українського контрнаступу. І публічні заяви про вивезення дітей тоді були на піку, бо Росія використовувала їх для пропагандистських завдань усередині країни", - посяснєю він.

Завдяки цьому у відкритому доступі в той період була безліч фотографій "буквально груп російських чиновників у вітровках біля автобусів з дітьми, що показують великі пальці вгору", а також безліч фото- та відеозвітів з таборів відпочинку, куди відвозили дітей.

Також команда почала аналізувати масиви таких селфі та фотографій та помічати всю інформацію на картах. Як результат - звіт Conflict Observatory "Систематична програма Росії з перевиховання та усиновлення дітей з України" - вийшов у лютому 2023 року.

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Головні цифри лютневого звіту розійшлися у всіх світових ЗМІ та правозахисних організаціях.

Шість тисяч - щонайменше стільки дітей з України віком від чотирьох місяців до 17 років відвідали табори відпочинку та інші інституції в Росії та окупованому Криму. 43 - мінімальна кількість установ, в яких розміщували дітей.

Основним завданням таких табірних змін, вважали розслідувачі з Єля, була ідеологічна обробка дітей та переорієнтування їх на Росію. Згода батьків на такі поїздки часто була вимушеною (зокрема, життям під обстрілами в окупації).

Для підлітків з окупованих регіонів України російська влада проводить і короткострокові табірні зміни під назвою "Післязавтра"

У доповіді йшлося, що повернення дітей в Україну щонайменше у 10% таборів на той момент, ймовірно, припинили, а дітей з двох таборів помістили до прийомних родин у Росії.

"Це дуже важливо проговорити. Відповідно, ми припускаємо, що більшість змогли повернутися додому. Але оскільки ми не можемо це підтвердити, ми не стверджували це безпосередньо в нашій доповіді", - уточнює Реймонд.

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П'ять джерел роботи Conflict Observatory

Роботу Conflict Observatory фінансує Держдепартамент США. Реймонд не приховує, що перед публікацією чергової доповіді вони розсилають її американським чиновникам та українським правозахисникам, проте наполягає, що вони повністю незалежні у своїх висновках та документують порушення кожної зі сторін.

За словами Реймонда, кожен факт потрапляє в їхнє розслідування лише за умови, що він підтверджується п'ятьма джерелами.

Conflict Observatory керується системою Admiralty code, це стандарт оцінки джерел, що використовує НАТО, і протоколом Берклі з розслідування цифрових даних. Винятки - коли речі говорять самі за себе: або прямий супутниковий знімок подій, що відбуваються, або офіційна заява самих порушників.

"Найбільше я пишаюся у нашій командній роботі тим, що ми виключно обережні. Ми не публікуємо нічого, що ми не можемо підтвердити п'ятьма джерелами", - наголошує Реймонд.

Це особливо важливо у випадку 2442 дітей, депортованих до Білорусі, уточнює він.

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Наприкінці 2023 року Conflict Observatory опублікувала свій другий звіт, цього разу про відправлення дітей із щонайменше 17 окупованих міст Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до Білорусі, де вони зазнавали політичного перевиховання та проходили військову підготовку.

"Лукашенко стверджує, що всі вони повернулися звідти, але ми не можемо незалежно підтвердити повернення навіть десяти з них. Це не означає, що вони не повернулися - я говорю саме про неможливість підтвердити це відповідно до наших стандартів", - наголошує Реймонд.

Слова про крайню обережність розслідувач використовує, і коли йдеться про людей, які організовують ці переміщення дітей. В обох звітах називалися особи, відповідальні за переміщення - наприклад, уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова, губернатори російських регіонів, засновник благодійного фонду в Білорусі Олексій Талай.

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За оцінкою Реймонда, через рік, у лютому 2024 року, цифра з їхнього першого звіту збільшилася майже вдвічі:

"Зараз ми думаємо, що кількість українських дітей, які побували в [російських] таборах, наближається до 10-12 тисяч. Якщо додати до цього 19,5 тис. зі списку України, в основі якого, як ми вважаємо, — діти з установ, вивезені на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, ми з великою часткою впевненості можемо говорити про 31 тисячу депортованих дітей", - каже він.

Одна з ключових речей, про які Натаніел Реймонд, за його словами, говорив багато разів, у тому числі з владою України, - створення єдиної та чіткої системи обліку всіх імовірно депортованих дітей: "Поки вона не з'явиться, шанси на їхнє успішне повернення нижчі".

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"Ми свідомо не говоримо із очевидцями подій, це частина нашої методології - не інтерв'ювати свідків. Багатьом людям це здається дивним - начебто навіщо навмисно обмежувати себе в інформації? Але це, можливо, найважливіше, що я скажу в цьому інтерв'ю - наше завдання не в тому, щоб переказувати очевидців, а в тому, щоб створити об'єктивний аналіз фактів на основі відкритих даних, які можуть незалежно підкріпити свідчення свідків", - пояснює розслідувач.

За словами Реймонда, саме відсутність переказів слів свідків і опора тільки на дані робить їхню роботу максимально зручною для використання в судових процесах.

"Ми принципово від початку орієнтувалися на те, що наші розслідування будуть використовувати в судах", - пояснює Реймонд. Як у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, так і в Україні та в інших країнах за принципом універсальної юрисдикції.

Усі зібрані та проаналізовані командою дані з першого звіту, зокрема й ті, які не увійшли до опублікованого звіту з міркувань безпеки, вже передали до Міжнародного кримінального суду.

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"Правосуддя у разі лише одного злочину в одному місці, а не всіх злочинів, - це ще не правосуддя, і наше завдання - не упускати нічого з виду", - наголошує Реймонд.

Вихід нового, вже третього звіту Conflict Observatory на тему депортації українських дітей запланований на кінець весни 2024 року. Він буде присвячений передачі дітей з України до російських родин.