За єВідновленням українці вже отримали на ремонт пошкодженого росіянами житла 4 млрд грн

Українці отримали у межах програми "єВідновлення" 4 млрд грн на термінові та капітальні ремонти пошкодженого через війну житла.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"Держава виплатила 4 млрд грн на ремонт пошкоджених внаслідок війни домівок. Понад 43 тисячі українців отримали ці кошти в рамках державної допомоги на ремонти - єВідновлення", - йдеться у повідомленні.

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Загалом по допомогу звернулося трохи більше 78,5 тисяч людей. Найбільше заяв надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Компенсацію за повністю знищене житло - житлові сертифікати - отримали 4 250 українців. 1 260 з них придбали нове житло.

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Середня сума одного житлового сертифікату - 1,8 млн грн. Найбільше за цим типом допомоги звернулося людей з Харківської, Київської, Миколаївською, Чернігівської та Донецької областей.