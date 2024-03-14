Росіяни примушують мігрантів з Центральної Азії голосувати на "виборах" на ТОТ України, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники відправляють на "виборчі дільниці" мігрантів з Центральної Азії.

Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Вже з 15 березня на ТОТ стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих. Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на головування мігрантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мігрантів на захоплені землі звозять ще з кінця 2022 року, і їх чисельність вже становить понад 100 тис. Іноземцям обіцяють додатковий вихідний за похід на дільницю.

Центр національного спротиву зауважує, що всі, хто допомагає "легалізовувати" окупацію на ТОТ понесе за це відповідальність.

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