МЗС закликало іноземні держави не надсилати міжнародних спостерігачів на "псевдовибори" у Росії

Міністерство закордонних справ звернулося до міжнародної спільноти у зв’язку з проведенням "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС.

У міністерстві наголосили, що попри засудження світовою спільнотою проведення РФ під виглядом "псевдореферендумів" та "виборів" юридично нікчемних заходів на тимчасово окупованих територіях України, керівництво Росії ігнорує заклики до припинення подібних дій.

"Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.

Примусове залучення до участі у так званих "виборах" мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним. Зазначене, у поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії в РФ загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів, усуненням опонентів російської влади ставить під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких результатів цих "псевдовиборів", - йдеться в повідомленні.

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МЗС закликає громадян України, які перебувають на окупованих територіях чи на території РФ не брати участі у "псевдовиборах".

"Задля власної безпеки та враховуючи схильність російської влади до провокацій, закликаємо у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу "виборчих дільниць", об’єктів військової інфраструктури окупаційних військ РФ.

Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори, організованому ним зокрема на суверенній території України, утриматися від визнання їхніх результатів, та попереджає про притягнення усіх порушників українського законодавства до правової відповідальності",- наголосили у Міністерстві закордонних справ.

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Водночас міжнародні медіа та публічних осіб МЗС закликає не допомагати Кремлю в створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс "виборами" використовуючи притаманну демократичним державам термінологію.

"Поки Володимир Путін продовжує свою особисту владу, ми закликаємо демократичний світ підтвердити свою повагу до людського життя, верховенства права та демократичних цінностей максимальною підтримкою України та українського народу в боротьбі проти російського терору, а також максимальною підтримкою цілей та принципів Статуту ООН через подальше незмінне невизнання російської окупації території нашої держави", - підсумували у міністерстві.

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