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Новини
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Україна може отримати понад 10 млрд доларів у березні-квітні, - голова Нацбанку Пишний

У березні-квітні Національний банк України очікує на отримання траншу на суму 10 млрд євро, що дозволить суттєво наростити обсяг міжнародних резервів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Надання грошей Україні стане можливим після позитивного рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення 4-го траншу до 900 млн доларів за програмою EFF, яке очікується через тиждень", - наголосив Пишний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлення, що українці знімають гроші з рахунків через законопроєкт про мобілізацію, - неправда, - голова НБУ Пишний

Він нагадав, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила початок інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, і в його рамках вже у березні Україна має отримати перехідне фінансування у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні – ще 1,5 млрд євро.

Також читайте: Очікуємо, що міжнародні партнери нададуть цьогоріч допомоги на $37 млрд, - голова НБУ Пишний

НБУ (10446) транш (467) Пишний Андрій (153) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+5
Портрет в образі англійського короля Генріха VIII в квартирі у голови НБУ Андрія Пишного

4 листопада у мережі зв'явилися фото з київської квартири голови НБУ Андрія Пишного, де знайшли портрет, на якому він постав в образі англійського короля Генріха VIII. Відповідні світлини http://www.argumentum.info/2023/12/pyshniy.html?m=1 публікує видання "Аргументум".


http://www.argumentum.info/2023/12/pyshniy.html?m=1 Виявляється , він як і Пшонка - також любитель історії і не проти приміряти на себе несподівані ролі. Портрет, який знайшли в його квартирі писаний точнісінько з портрета короля Англії Генріха VIII 16 століття. На перший погляд, все враховано до дрібниць. Ось тільки в 21 столітті там уже не Генріх Тюдор, а Андрій Тюдор Пишний.
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14.03.2024 16:02
+3
Упс! Валить бабло "людям"

Пишний - найбільш високооплачуваний голова НБУ. Наприклад, Валерія Гонтарева, згідно з її декларацією, заробляла близько 164 тис. грн. Яків Смолій щомісяця отримував 371,6 тис. грн. Андрій Пишний заробляє кожного місяця 628,9 тис. грн.


У своїй декларації голова НБУ також вказав дружину Людмилу Пишну. Подружжя має квартири в Києві площею 164 та 249 квадратів. Також є чотири земельні ділянки та недобудований будинок (а насправді маєток) площею 891,7 квадрата в Лебедівці недалеко від Києва. Пишний, зважаючи на його декларацію, любить годинники. Він задекларував Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Edward. Його дружина володіє Audemars Piguet Royal Oak, Cartier Panthere, а також ювелірними виробами.
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14.03.2024 15:57
+2
Влада в Україні - належить НАРОДУ!
https://www.youtube.com/watch?v=bOp2ZcF_TDk
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14.03.2024 15:56
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Влада в Україні - належить НАРОДУ!
https://www.youtube.com/watch?v=bOp2ZcF_TDk
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14.03.2024 15:56 Відповісти
це що надрукує ? давай більше, мільярд мільярдів ....
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14.03.2024 16:06 Відповісти
Упс! Валить бабло "людям"

Пишний - найбільш високооплачуваний голова НБУ. Наприклад, Валерія Гонтарева, згідно з її декларацією, заробляла близько 164 тис. грн. Яків Смолій щомісяця отримував 371,6 тис. грн. Андрій Пишний заробляє кожного місяця 628,9 тис. грн.


У своїй декларації голова НБУ також вказав дружину Людмилу Пишну. Подружжя має квартири в Києві площею 164 та 249 квадратів. Також є чотири земельні ділянки та недобудований будинок (а насправді маєток) площею 891,7 квадрата в Лебедівці недалеко від Києва. Пишний, зважаючи на його декларацію, любить годинники. Він задекларував Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Edward. Його дружина володіє Audemars Piguet Royal Oak, Cartier Panthere, а також ювелірними виробами.
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14.03.2024 15:57 Відповісти
Портрет в образі англійського короля Генріха VIII в квартирі у голови НБУ Андрія Пишного

4 листопада у мережі зв'явилися фото з київської квартири голови НБУ Андрія Пишного, де знайшли портрет, на якому він постав в образі англійського короля Генріха VIII. Відповідні світлини http://www.argumentum.info/2023/12/pyshniy.html?m=1 публікує видання "Аргументум".


http://www.argumentum.info/2023/12/pyshniy.html?m=1 Виявляється , він як і Пшонка - також любитель історії і не проти приміряти на себе несподівані ролі. Портрет, який знайшли в його квартирі писаний точнісінько з портрета короля Англії Генріха VIII 16 століття. На перший погляд, все враховано до дрібниць. Ось тільки в 21 столітті там уже не Генріх Тюдор, а Андрій Тюдор Пишний.
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14.03.2024 16:02 Відповісти
Ну то й що, нехай хоч в образі Люські Янукович себе приміряє,вам то що з того?
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14.03.2024 16:08 Відповісти
Мені що з цього? Саме пряме відношення має до мене, бо золоті унітази, золоті батони, золотом писані картини та другі корупційні складові це КОРУПЦІЯ, котора вбиває моїх близьких, нищить мою країну. Корупція від всіляких "пишних" такий же ворог для українців, як і кацапська агресія.
Дивно, що такі прості ркчі декому не зрозумілі.
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14.03.2024 16:14 Відповісти
Зараз таку "картину" за 100 гривень можна замовити, так до чого тут корупція?
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14.03.2024 16:29 Відповісти
Бу-га-га-га!!!!😁😁 Вірю, вірю і ще раз вірю!!!!!
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14.03.2024 16:50 Відповісти
Хто чим славиться в світі - Франція винами, Голандія тюльпанами та травкою, Іспанія коридою, Україна - довбойобами, з манією величі,- вони наш стратегічний резерв, ба навіть наше все🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪 Пацаньонок не просто тормоз, навіть не гірський, відповідно до вимог часу, актуальною метафорою буде дульний тормоз
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14.03.2024 16:28 Відповісти
Там малюй, не малюй, зображай хоч в шатах римського цезаря, а всю цимус цієї картини маслом псує рило спадкового колгоспника, це пожиттєвий вирок, - гени шарікова не здатні до еволюціонування, лише до регресу, вони вічні як дурні та дороги на їх істарічєскай родінє 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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14.03.2024 16:44 Відповісти
Воно то так, але .... . Але коли пишний став кумом єрмака андрія борисовича, то даже з таким рилом, як ви описали, автоматично перелітає в лігу небожителів.
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14.03.2024 16:54 Відповісти
В кого не плюньзі слуг урода, то "аристократичне" рило.
Топ-10 гучних справ, фігурантам яких досі не винесли вирок.
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14.03.2024 16:58 Відповісти
Тому що то були часи піввареника,а зараз епоха бідності закінчилась,тому можемо собі дозволити.Вони можуть....
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14.03.2024 16:08 Відповісти
Може отримати...
А може і не отримати...
"Птіца счястья завтра шняга дня", блд.
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14.03.2024 16:06 Відповісти
Я думаю що дадуть грошей,в Європі почали потихеньку прокидатись,розуміють що Україна ледве дише.І якщо звалиться,то і вони дізнаються що таке війна
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14.03.2024 16:12 Відповісти
Так про це треба мовчати! Збільшаться резерви - тоді всі і побачать.
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14.03.2024 16:15 Відповісти
Які зелені успішно розпіляють.
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14.03.2024 16:30 Відповісти
Чуваки возбудилися, будуть дерибанити бабосики! Махлярі і шулери, крадії гуманітарки яких звільнено через суди відновлюються на посадах і потребують компенсацій. Їм треба бабки, а народу мобілізацію і могилізацію!
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14.03.2024 16:30 Відповісти
От хоч мовчали б вже...

Реально ведуть себе, як якісь срані утриманки.
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14.03.2024 16:49 Відповісти
 
 