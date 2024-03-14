Україна може отримати понад 10 млрд доларів у березні-квітні, - голова Нацбанку Пишний

У березні-квітні Національний банк України очікує на отримання траншу на суму 10 млрд євро, що дозволить суттєво наростити обсяг міжнародних резервів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Надання грошей Україні стане можливим після позитивного рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення 4-го траншу до 900 млн доларів за програмою EFF, яке очікується через тиждень", - наголосив Пишний.

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Він нагадав, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила початок інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, і в його рамках вже у березні Україна має отримати перехідне фінансування у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні – ще 1,5 млрд євро.

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