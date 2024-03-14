Україна може отримати понад 10 млрд доларів у березні-квітні, - голова Нацбанку Пишний
У березні-квітні Національний банк України очікує на отримання траншу на суму 10 млрд євро, що дозволить суттєво наростити обсяг міжнародних резервів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.
"Надання грошей Україні стане можливим після позитивного рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення 4-го траншу до 900 млн доларів за програмою EFF, яке очікується через тиждень", - наголосив Пишний.
Він нагадав, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила початок інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, і в його рамках вже у березні Україна має отримати перехідне фінансування у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні – ще 1,5 млрд євро.
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Пишний - найбільш високооплачуваний голова НБУ. Наприклад, Валерія Гонтарева, згідно з її декларацією, заробляла близько 164 тис. грн. Яків Смолій щомісяця отримував 371,6 тис. грн. Андрій Пишний заробляє кожного місяця 628,9 тис. грн.
У своїй декларації голова НБУ також вказав дружину Людмилу Пишну. Подружжя має квартири в Києві площею 164 та 249 квадратів. Також є чотири земельні ділянки та недобудований будинок (а насправді маєток) площею 891,7 квадрата в Лебедівці недалеко від Києва. Пишний, зважаючи на його декларацію, любить годинники. Він задекларував Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Edward. Його дружина володіє Audemars Piguet Royal Oak, Cartier Panthere, а також ювелірними виробами.
4 листопада у мережі зв'явилися фото з київської квартири голови НБУ Андрія Пишного, де знайшли портрет, на якому він постав в образі англійського короля Генріха VIII. Відповідні світлини http://www.argumentum.info/2023/12/pyshniy.html?m=1 публікує видання "Аргументум".
http://www.argumentum.info/2023/12/pyshniy.html?m=1 Виявляється , він як і Пшонка - також любитель історії і не проти приміряти на себе несподівані ролі. Портрет, який знайшли в його квартирі писаний точнісінько з портрета короля Англії Генріха VIII 16 століття. На перший погляд, все враховано до дрібниць. Ось тільки в 21 столітті там уже не Генріх Тюдор, а Андрій Тюдор Пишний.
Дивно, що такі прості ркчі декому не зрозумілі.
Топ-10 гучних справ, фігурантам яких досі не винесли вирок.
А може і не отримати...
"Птіца счястья завтра шняга дня", блд.
Реально ведуть себе, як якісь срані утриманки.