Питання фортифікацій для нас - це питання життя і смерті. Рада має нарешті проголосувати за ТСК щодо фортифікацій та мінних полів, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко у Раді закликав парламентарів проголосувати за створення ТСК щодо фортифікацій та мінних полів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Парламент – це не лише для заяв. Не лише трибуна для виступів спікерів і представників наших партнерів. Парламент має свою законодавчу, контрольну і дипломатичну функцію", – нагадав Порошенко.
Він також звернув увагу на сьогоднішнє повідомлення авторитетної міжнародної організації Інституту вивчення війни про ризики раптового прориву росіян на тлі дефіциту боєприпасів у ЗСУ.
"Отже, питання фортифікацій для нас - це питання життя і смерті. ... Декілька місяців керівництво Верховної Ради не ставить на голосування Тимчасову слідчу комісію по фортифікаційним спорудам і мінним полям. Всі фракції парламенту, крім монобільшості, дали своїх представників у комісію. І мені це дуже нагадує ситуацію за 4-5 місяців до повномасштабного вторгнення, коли з такими ж ухмилками ви не ставили на голосування зміни до бюджету для посилення фінансування Збройних Сил", - зауважив він.
Лідер "ЄС" закликав Раду проголосувати ТСК, закон про церкву, закон про захист бізнес-клімату.
"Поставте на голосування закон про мобілізацію з нашими поправками – силовики замість того, щоб тиснути на бізнес, мають йти на фронт", - наголосив п'ятий президент.
Він також нагадав президії ВР про Резолюцію Європейського парламенту від 29 лютого, яка вимагає від Верховної Ради дотримуватися правил політичного плюралізму і прав опозиції.
"Верховна Рада не має права нехтувати постановою Європарламенту, так само як і спікер. Не прапором в президії і не наліпками на рукаві опрацьовується перспектива євроінтеграції для українського парламенту", - підсумував Порошенко.
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Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.
Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.
бо дебіли тупо наголосували-прикололися, а результат - Зєля, замість п"яти років хоче вже довічного сцарювання, бо, як завжди, - нпзділо свому лохторату
Без образ,бо по-суті написали все правильно. Підтримую.
вибачайте, чомусь подумав, що це багатьом давно вже відомо, навіть в Українському Донбасі, який маю (чи НЕ маю) честь представляти.. та вже як є, якщо вже там, серед ОТИХ, вилупився - то це вже назавжди..
ще раз вибачаюся, бо це не важко, особливо перед притомними Людьми (усього, однаково, ніхто не знає і не може знати), - ми ж не кацапи-окупанти-загарбники, які "всьО знают і всєх всєму учат"
Ми готові надавати екскаватори для потреб наших Сил оборони.
Щоб далі будувати лінію оборони. Наша команда започаткувала цей проєкт ще торік. Ми не чекаємо вирішення бюрократичної тяганини.
В українського виробника ми закупили 5 нових крутих копачів, які працюватимуть довго і надійно. Ще 15 - знайшли та викупили всередині країни та за кордоном. Зробили якісне обслуговування, інспекцію, ремонт.
Наразі на цей проєкт витрачено 1 000 000 доларів. Половина - це наші з Мариною кошти, решта - ГО «Справа Громад».
Звертаюся до Сил підтримки: 20 одиниць техніки вже зараз готові будувати лінію оборони! Давайте ділянку фронту - і будемо забезпечувати виготовлення фортифікацій. Це не тільки землерийна техніка, а й велетні Фоден, що возитимуть залізобетонні конструкції.
Фортифікаційні споруди мають захищати життя українських воїнів - нічого важливішого немає. Це в наших із вами силах!
Розраховую тут на керівництво Збройних Сил, на Головнокомандувача, на керівництво Генштабу, на командувача Cил підтримки.
Разом переможемо!
асвальтовим дорогам - да! да! да!
мудрий український наріде, ти наібав сам себе .... сумно панове !
31 СІЧНЯ 2022
Федір Веніславський: Заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм
Г+Г 2024
Порошенко очолив рейтинг найбільш шкідливих для України політиків
Йозеф Кнехт:
2000 FPV-дронів. І це за версією 70%
українцівнайбільш шкідлива для України людина. Критичне мислення зараз не в тренді.
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1768270034973897202 2 ч
вся робота Зеленського та його "п'яти менеджерів" з Єрмаком та Татаровим на чоли складається у підсумку з трех пунктів: 1. що вкрадемо 2. що відіжмемо 3. кого звинуватимо у цьому. Україна... українці... війна... - це все другорядне.
ну давайте вже блокуйте..)))
"Перше: ми маємо зробити і облаштувати фортифікаційні споруди. Причому я знаю, як облаштовувати їх, скільки часу для цього потрібно, скільки грошей для цього потрібно, бо ми це облаштували в 2014-2015 роках за три місяці. Кожен голова ОДА мав свою ділянку фронту, де він мав облаштувати і особисто відповідав. Військові намалювали нам на мапі за два дні рубежі, ешелони. Йшлося не тільки про бетонні споруди, не тільки про малопомітні чи протитанкові перешкоди, траншеї. Там, де були побудовані фортифікаційні споруди, і зараз, вже через 9,5роки, ми тримали і утримуємо оборону. Це і Авдіївка, і Мар'їнка, це і Часів Яр, й інші.
Фортифікаційні споруди досі не побудовані, бо нібито вважали, що це може збити дух контрнаступу", - .
Хочу показати вам приклад того, як швидко застаріває інформація.
У Києві позавчора густо йшов сніг - ось на фото видно. Перший новий копач прибув на базу, "парадна фотосесія" та запис коментаря Петро Порошенко! Він сказав, що придбано 5 нових копачів та ще 15 вживаних знайшли в Європі. Пройшло дві доби та інформація вже застаріла - у контрактах вже 8 нових машин, за дві доби підписано контракти на додаткові 3 копачі.
І ще один момент, більш філософський.
30 листопада минулого року Зеленський повідомив, що наказав будувати фортифікаційні лінії оборони. Легко можна через Google знайти підтвердження - саме в цей день і саме це розпорядження. І за два тижні після цього почалися наші закупівлі будівельної техніки. Просто ми не підсвітлювали цей проєкт до початку отримання техніки.
Ми знали, що фортифікаційні лінії будуватимуть.
Ми знали, що "слуги" всіх калібрів надуватимуть щоки.
Ми знали, що ніхто з них не допоможе військовим із технікою.
Ми знали, що як завжди...
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