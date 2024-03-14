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Новини Війна
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Питання фортифікацій для нас - це питання життя і смерті. Рада має нарешті проголосувати за ТСК щодо фортифікацій та мінних полів, - Порошенко

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко у Раді закликав парламентарів проголосувати за створення ТСК щодо фортифікацій та мінних полів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Парламент – це не лише для заяв. Не лише трибуна для виступів спікерів і представників наших партнерів. Парламент має свою законодавчу, контрольну і дипломатичну функцію", – нагадав Порошенко.

Він також звернув увагу на сьогоднішнє повідомлення авторитетної міжнародної організації Інституту вивчення війни про ризики раптового прориву росіян на тлі дефіциту боєприпасів у ЗСУ.

Також читайте: Росіяни оточили Токмак сильним кільцем оборони, фортифікацій ЗСУ навколо Оріхова значно менше, - Der Spiegel

"Отже, питання фортифікацій для нас - це питання життя і смерті. ... Декілька місяців керівництво Верховної Ради не ставить на голосування Тимчасову слідчу комісію по фортифікаційним спорудам і мінним полям. Всі фракції парламенту, крім монобільшості, дали своїх представників у комісію. І мені це дуже нагадує ситуацію за 4-5 місяців до повномасштабного вторгнення, коли з такими ж ухмилками ви не ставили на голосування зміни до бюджету для посилення фінансування Збройних Сил", - зауважив він.

Лідер "ЄС" закликав Раду проголосувати ТСК, закон про церкву, закон про захист бізнес-клімату.

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"Поставте на голосування закон про мобілізацію з нашими поправками – силовики замість того, щоб тиснути на бізнес, мають йти на фронт", - наголосив п'ятий президент.

Він також нагадав президії ВР про Резолюцію Європейського парламенту від 29 лютого, яка вимагає від Верховної Ради дотримуватися правил політичного плюралізму і прав опозиції.

"Верховна Рада не має права нехтувати постановою Європарламенту, так само як і спікер. Не прапором в президії і не наліпками на рукаві опрацьовується перспектива євроінтеграції для українського парламенту", - підсумував Порошенко.

Читайте: Для перемоги Україні потрібні боєприпаси, далекобійні ракети, винищувачі та посилення санкцій проти РФ, - Порошенко на Конгресі ЄНП

Автор: 

ВР (15027) Порошенко Петро (15191) фортифікації (146)


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Топ коментарі
+23
https://t.me/PresidentPoroshenko/8638 Петро Порошенко про будівництво фортифікацій :
Ми готові надавати екскаватори для потреб наших Сил оборони.
Щоб далі будувати лінію оборони. Наша команда започаткувала цей проєкт ще торік. Ми не чекаємо вирішення бюрократичної тяганини.
В українського виробника ми закупили 5 нових крутих копачів, які працюватимуть довго і надійно. Ще 15 - знайшли та викупили всередині країни та за кордоном. Зробили якісне обслуговування, інспекцію, ремонт.
Наразі на цей проєкт витрачено 1 000 000 доларів. Половина - це наші з Мариною кошти, решта - ГО «Справа Громад».
Звертаюся до Сил підтримки: 20 одиниць техніки вже зараз готові будувати лінію оборони! Давайте ділянку фронту - і будемо забезпечувати виготовлення фортифікацій. Це не тільки землерийна техніка, а й велетні Фоден, що возитимуть залізобетонні конструкції.
Фортифікаційні споруди мають захищати життя українських воїнів - нічого важливішого немає. Це в наших із вами силах!
Розраховую тут на керівництво Збройних Сил, на Головнокомандувача, на керівництво Генштабу, на командувача Cил підтримки.

Разом переможемо!
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14.03.2024 16:07
+20
Порошенко як завжди прав, але нарід, як завжди любить брехню офісу президента і марафон.
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14.03.2024 16:32
+14
Всі фракції парламенту, крім монобільшості, дали своїх представників у комісію. І мені це дуже нагадує ситуацію за 4-5 місяців до повномасштабного вторгнення, коли з такими ж ухмилками ви не ставили на голосування зміни до бюджету для посилення фінансування Збройних Сил", - зауважив він. Так, гетьмане, довбойоби тебе не вибрали, а тепер ще остаточно добь'ють країну...
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14.03.2024 16:08
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Правила форума Рада форумчан
РАДНИК бувшого Ахметівського спеца менеджера Умєрова неЛюся, а Кирило Тимошенко ні за що не відповідатиме на крадівництві на Великих фортифікаціях-
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14.03.2024 15:58 Відповісти
Луценко рекомендую погони Тимошенку - та на керування будівництвом фортифікацій прямо на службі в ЗСУ ( бо він теж як й Люся починав лейтинантом-радником) - а в ЗСУ і може стати палковнікам як й Люся - ТІЛЬКИ В ЗСУ!!!
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14.03.2024 16:00 Відповісти
Вони не починали будувати фортифікації ,доки Тимошенка не повернули до годівниці тільки вже біля Умєрова . Так, він же мастак теж грабувати - ДЕРЖМАЙНОМ керував після 10річної служби на Ахмєтова

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.
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14.03.2024 16:14 Відповісти
Раді до одного місця та фортифікація головне бабки *******, і сєбатисся за кордон.
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14.03.2024 15:59 Відповісти
..усе вірно.. але цей заклик швидше для украЇнської Ради - а наразі на Грушевського банкує зрада дермака-зеленського - а це дві великі різниці..
бо дебіли тупо наголосували-прикололися, а результат - Зєля, замість п"яти років хоче вже довічного сцарювання, бо, як завжди, - нпзділо свому лохторату
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14.03.2024 16:03 Відповісти
"Дві велікі різниці", це безглуздий вираз, нісенітниця, нонсенс. Правильно буде, "велика різниця".
Без образ,бо по-суті написали все правильно. Підтримую.
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14.03.2024 16:09 Відповісти
то в українській мові вираз безглуздий, а в одеській норм
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14.03.2024 16:17 Відповісти
💯 👍
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14.03.2024 16:20 Відповісти
"ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ - Ныне широко употребляющийся в русском языке термин, перед которым обязательно делается пояснение "Как говорят в Одессе""(с)
вибачайте, чомусь подумав, що це багатьом давно вже відомо, навіть в Українському Донбасі, який маю (чи НЕ маю) честь представляти.. та вже як є, якщо вже там, серед ОТИХ, вилупився - то це вже назавжди..
ще раз вибачаюся, бо це не важко, особливо перед притомними Людьми (усього, однаково, ніхто не знає і не може знати), - ми ж не кацапи-окупанти-загарбники, які "всьО знают і всєх всєму учат"
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14.03.2024 16:30 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/8638 Петро Порошенко про будівництво фортифікацій :
Ми готові надавати екскаватори для потреб наших Сил оборони.
Щоб далі будувати лінію оборони. Наша команда започаткувала цей проєкт ще торік. Ми не чекаємо вирішення бюрократичної тяганини.
В українського виробника ми закупили 5 нових крутих копачів, які працюватимуть довго і надійно. Ще 15 - знайшли та викупили всередині країни та за кордоном. Зробили якісне обслуговування, інспекцію, ремонт.
Наразі на цей проєкт витрачено 1 000 000 доларів. Половина - це наші з Мариною кошти, решта - ГО «Справа Громад».
Звертаюся до Сил підтримки: 20 одиниць техніки вже зараз готові будувати лінію оборони! Давайте ділянку фронту - і будемо забезпечувати виготовлення фортифікацій. Це не тільки землерийна техніка, а й велетні Фоден, що возитимуть залізобетонні конструкції.
Фортифікаційні споруди мають захищати життя українських воїнів - нічого важливішого немає. Це в наших із вами силах!
Розраховую тут на керівництво Збройних Сил, на Головнокомандувача, на керівництво Генштабу, на командувача Cил підтримки.

Разом переможемо!
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14.03.2024 16:07 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !
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14.03.2024 17:14 Відповісти
Всі фракції парламенту, крім монобільшості, дали своїх представників у комісію. І мені це дуже нагадує ситуацію за 4-5 місяців до повномасштабного вторгнення, коли з такими ж ухмилками ви не ставили на голосування зміни до бюджету для посилення фінансування Збройних Сил", - зауважив він. Так, гетьмане, довбойоби тебе не вибрали, а тепер ще остаточно добь'ють країну...
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14.03.2024 16:08 Відповісти
все логічно: навіщо змінювати обороний бюджет коли плануєш не захищати країну а їсти шашлики? може ще й з кацапськими родичами
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14.03.2024 16:20 Відповісти
Так, Яценюка, який став Прем'єром України з порожньою скарбницею і вигріб без будь-якої фінансової допомоги ззовні
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14.03.2024 17:17 Відповісти
І Пастора, який керував будівництвом фортифікацій при Пороху
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14.03.2024 17:19 Відповісти
Абсолютно вірно! Саме потужна "стіна" завадила кацапам перетнути український кордон в перші дні війни.
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14.03.2024 18:36 Відповісти
Асфальтованими дорогами, так?
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14.03.2024 19:11 Відповісти
стєнкє Яценюка - нєт! нєт ! нєт !
асвальтовим дорогам - да! да! да!

мудрий український наріде, ти наібав сам себе .... сумно панове !
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14.03.2024 19:21 Відповісти
Асфальтовими дорогами возять безліч потрібних вантажів, в тому числі техніку, озброєння, харчі, ********** та ще багато чого іншого на передову. А звідти поранених бійців на лікування.
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14.03.2024 19:48 Відповісти
Ще по них зручно на шашлики їздити, так?..
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14.03.2024 20:19 Відповісти
Так, пане федоров. Їздять кацапи по Донеччині, Луганщині, Запоріжжі і Херсонській області і не тільки возять техніку, харчі, а і смертельні ракети для своїх установок, щоб бити по мирних містах України.А на ті гроші, за які будувли кацапам дороги, можна було побудувати ракети і бити по кацапах на окупованій терииторії, так і по самій Цапії.
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14.03.2024 20:24 Відповісти
Ви не зможете переконати його. Зараз розпочнеться пісня про попередників.
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14.03.2024 20:36 Відповісти
Авжеж, треба все життя сидіти в срачі і нічого не будувати, навіть, доріг. Бо хто зна яке куйло ще надумає напасти. І так, можна було побудувати ракети, але 5 ( п"яти!!! ) років, чомусь, не вистачило. Ні ракет, ні, навіть, доріг...
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14.03.2024 22:36 Відповісти
Бінго, я вгадав, що буде стогін про попередників!
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14.03.2024 22:55 Відповісти
Я десь писав про попередників?
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14.03.2024 23:00 Відповісти
Назви хоч одну ділянку дороги якою користуються кацапи.
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14.03.2024 23:29 Відповісти
А що тими дорогами тепер кацапи рисячать, то те таке, правда?
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14.03.2024 20:30 Відповісти
Так. Мільярди бюджетних платежів виплачував з власної кишені. Молодець. Таких патріотів не так багато існує.
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14.03.2024 18:32 Відповісти
Навіщо? Ваша секта має більш гідних фахівців великого будівництва.😂
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14.03.2024 19:05 Відповісти
Порошенко як завжди прав, але нарід, як завжди любить брехню офісу президента і марафон.
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14.03.2024 16:32 Відповісти
Ех не того ви зєфілітікі вибрали
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14.03.2024 16:42 Відповісти
НеНаЧасі.

31 СІЧНЯ 2022
Федір Веніславський: Заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм
Г+Г 2024
Порошенко очолив рейтинг найбільш шкідливих для України політиків
Йозеф Кнехт:
2000 FPV-дронів. І це за версією 70% українців найбільш шкідлива для України людина. Критичне мислення зараз не в тренді.
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14.03.2024 16:45 Відповісти
Критичне мислення в населення і так ніколи в тренді не було! Більше того, чим більше Петро Олексійович буде допомагати збройним силам, чим більше буде намагатися врятувати Україну від знищення, тим лютіше його і його соратників це населення буде ненавидіти і шельмувати, бо в глибині своїх гнилих душонок(вибачте за русизм) воно навіть не просто змирилося з капітуляцією та смертю Української держави , а навіть безумно - у всіх сенсах слова "безумно" - цього бажає! Щоби "все це", тобто війна, якось вже скінчилося,"устаканілась, улєґлось, утрєслось, брацкіє народи памірілись" і таке інше, не пам'ятаючи гірких уроків історії та геть не розуміючи, які жахіття чекають в разі такого розвитку подій!
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14.03.2024 17:17 Відповісти
давно пора, бо щось не ясно, що там на кордонах наробили, довіри до гундоса і його ставлеників мало
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14.03.2024 17:00 Відповісти
...тимошенко кіріл вже включився в роботу.
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14.03.2024 17:18 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1768270034973897202 2 ч

вся робота Зеленського та його "п'яти менеджерів" з Єрмаком та Татаровим на чоли складається у підсумку з трех пунктів: 1. що вкрадемо 2. що відіжмемо 3. кого звинуватимо у цьому. Україна... українці... війна... - це все другорядне.
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14.03.2024 18:04 Відповісти
як був Порошенко Президентом України, так і зараз виконує обов'язки Президента України. питання, навіщо 73% зедрочники вибирали пісюніста? щоб невтік?
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14.03.2024 18:42 Відповісти
Щоб тирив і дурив їх кожного вечора відосми, що ось-ось переможемо. Нарід 73% не з великими мізкми, великими вухами.
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14.03.2024 19:02 Відповісти
а сам тоді чого не будував...?
ну давайте вже блокуйте..)))
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14.03.2024 20:31 Відповісти
в тебе в одне вухо влітає, в інше вилітає...
"Перше: ми маємо зробити і облаштувати фортифікаційні споруди. Причому я знаю, як облаштовувати їх, скільки часу для цього потрібно, скільки грошей для цього потрібно, бо ми це облаштували в 2014-2015 роках за три місяці. Кожен голова ОДА мав свою ділянку фронту, де він мав облаштувати і особисто відповідав. Військові намалювали нам на мапі за два дні рубежі, ешелони. Йшлося не тільки про бетонні споруди, не тільки про малопомітні чи протитанкові перешкоди, траншеї. Там, де були побудовані фортифікаційні споруди, і зараз, вже через 9,5роки, ми тримали і утримуємо оборону. Це і Авдіївка, і Мар'їнка, це і Часів Яр, й інші.
Фортифікаційні споруди досі не побудовані, бо нібито вважали, що це може збити дух контрнаступу", - .
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15.03.2024 12:21 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3492 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Хочу показати вам приклад того, як швидко застаріває інформація.
У Києві позавчора густо йшов сніг - ось на фото видно. Перший новий копач прибув на базу, "парадна фотосесія" та запис коментаря Петро Порошенко! Він сказав, що придбано 5 нових копачів та ще 15 вживаних знайшли в Європі. Пройшло дві доби та інформація вже застаріла - у контрактах вже 8 нових машин, за дві доби підписано контракти на додаткові 3 копачі.
І ще один момент, більш філософський.
30 листопада минулого року Зеленський повідомив, що наказав будувати фортифікаційні лінії оборони. Легко можна через Google знайти підтвердження - саме в цей день і саме це розпорядження. І за два тижні після цього почалися наші закупівлі будівельної техніки. Просто ми не підсвітлювали цей проєкт до початку отримання техніки.
Ми знали, що фортифікаційні лінії будуватимуть.
Ми знали, що "слуги" всіх калібрів надуватимуть щоки.
Ми знали, що ніхто з них не допоможе військовим із технікою.
Ми знали, що як завжди...

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15.03.2024 12:39 Відповісти
 
 