Питання фортифікацій для нас - це питання життя і смерті. Рада має нарешті проголосувати за ТСК щодо фортифікацій та мінних полів, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко у Раді закликав парламентарів проголосувати за створення ТСК щодо фортифікацій та мінних полів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Парламент – це не лише для заяв. Не лише трибуна для виступів спікерів і представників наших партнерів. Парламент має свою законодавчу, контрольну і дипломатичну функцію", – нагадав Порошенко.

Він також звернув увагу на сьогоднішнє повідомлення авторитетної міжнародної організації Інституту вивчення війни про ризики раптового прориву росіян на тлі дефіциту боєприпасів у ЗСУ.

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"Отже, питання фортифікацій для нас - це питання життя і смерті. ... Декілька місяців керівництво Верховної Ради не ставить на голосування Тимчасову слідчу комісію по фортифікаційним спорудам і мінним полям. Всі фракції парламенту, крім монобільшості, дали своїх представників у комісію. І мені це дуже нагадує ситуацію за 4-5 місяців до повномасштабного вторгнення, коли з такими ж ухмилками ви не ставили на голосування зміни до бюджету для посилення фінансування Збройних Сил", - зауважив він.

Лідер "ЄС" закликав Раду проголосувати ТСК, закон про церкву, закон про захист бізнес-клімату.

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"Поставте на голосування закон про мобілізацію з нашими поправками – силовики замість того, щоб тиснути на бізнес, мають йти на фронт", - наголосив п'ятий президент.

Він також нагадав президії ВР про Резолюцію Європейського парламенту від 29 лютого, яка вимагає від Верховної Ради дотримуватися правил політичного плюралізму і прав опозиції.

"Верховна Рада не має права нехтувати постановою Європарламенту, так само як і спікер. Не прапором в президії і не наліпками на рукаві опрацьовується перспектива євроінтеграції для українського парламенту", - підсумував Порошенко.

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