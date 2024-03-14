ЗСУ стримують натиск рашистів на Таврійському напрямку. За добу ворог 24 рази вдавався до штурмових дій, - ОСУВ "Таврія"

Російські окупанти посилюють тиск на Таврійському напряму. Тільки з початку цієї доби відбулося 24 бойових зіткнень, тоді як за всю минулу добу - 57. Такої навали не було вже давно.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform

"В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сили оборони продовжують ведення оборонної операції. І якщо за минулу добу відбулося в нашій операційній зоні 57 бойових зіткнень, то лише станом на 8:00 ранку з початку цієї доби відбулося вже 24 бойових зіткнення", - зазначив він.

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За словами речника ОСУВ "Таврія", найбільше, 12 штурмових дій, станом на 8:00 відбивали захисники на ділянці в Донецькій області. І одна спроба штурмових дій була в Запорізькій області.

"Про ту напругу, яка була вночі і яка зранку, свідчить одна цифра. Станом на 8.00 ранку відбувалося одночасно 13 бойових зіткнень. Так не було вже дуже давно. І це показник того, яке навантаження, який тиск створює ворог, яке навантаження лягає на наших воїнів", - додав Лиховій.