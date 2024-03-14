З 23 березня на Донеччині почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області, - ОВА

У Донецькій області з 23 березня почнеться евакуація місцевого населення у Рівненську та Волинську області.

Про це повідомила Донецька ОВА з посиланням на інформацію, яка прозвучала на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Керівництво Рівненської та Волинської ОДА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донецької області, зокрема з визначенням конкретних місць розташування… Евакуація в зазначені регіони розпочнеться 23 березня", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ця інформація дасть можливість евакуйованим громадянам наперед знати, які умови для проживання їх очікують.

Особливу увагу зосередили на адаптації дітей, маломобільного населення та людей з інвалідністю, підкреслили в Донецькій ОВА.