З 23 березня на Донеччині почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області, - ОВА
У Донецькій області з 23 березня почнеться евакуація місцевого населення у Рівненську та Волинську області.
Про це повідомила Донецька ОВА з посиланням на інформацію, яка прозвучала на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Керівництво Рівненської та Волинської ОДА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донецької області, зокрема з визначенням конкретних місць розташування… Евакуація в зазначені регіони розпочнеться 23 березня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця інформація дасть можливість евакуйованим громадянам наперед знати, які умови для проживання їх очікують.
Особливу увагу зосередили на адаптації дітей, маломобільного населення та людей з інвалідністю, підкреслили в Донецькій ОВА.
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Зеленський - феєричне брехло.
Але то вже не новина.
Добре, що хоч є якась завчасна альтернатива для тамтешніх людей, а не кидалове на призволяще чи чекання допоки рашистські бомби не рівнятитимуть всі будинки із землею.
Там теж не мед але хоч бомби не падають. Поки що...