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Новини Війна
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Гроші на ЗСУ: Облцентри спрямували на військо 19,5 млрд грн, найбільше Київ, Дніпро, Хмельницький, - КВУ. ІНФОГРАФІКА

кличко

Обласні центри України у 2023 році спрямували на допомогу ЗСУ 19,5 млрд грн. Майже половину з них - 9 мільярдів - виділено з бюджету Києва.

Про це йдеться в опублікованому рейтингу Комітету виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет виборців України проаналізував дані щодо бюджетних видатків обласних центрів та міста Києва на сили оборони у 2023 році. Результати аналізу представлено у вигляді рейтингу. Першу сходинку рейтингу посів Київ (міський голова - Віталій Кличко), який минулого року спрямував на підтримку сил оборони близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом", - повідомили у КВУ.

КВУ видатки міст на допомогу ЗСУ

За даними Комітету виборців, на другій сходинці рейтингу – Дніпро (міський голова Борис Філатов), який витратив на допомогу війську 1,6 мільярда гривень. Також у першу п’ятірку рейтингу увійшли Хмельницький (1,5 млрд грн, Олександр Симчишин), Житомир (1,3 млрд, Сергій Сухомлин) та Одеса (1,1 млрд, Геннадій Труханов).

"Загальна сума допомоги, яку обласні центри та столиця надали минулого року силам оборони, становить 19,5 мільярда гривень. При цьому частка столиці складає 45,6% спільних витрат обласних центрів на оборону. Внесок Дніпра, який посів другу сходинку рейтингу, - 8,3%. Частка Хмельницького – 7,7%, Житомира - 6,9%, Одеси – 5,9%", - зазначили у КВУ.

Витрати міст на допомогу ЗСУ

Також читайте: 112 київська бригада за кошти міського бюджету закупила 1500 дронів та 200 коптерів, - Кличко

В Комітеті виборців пояснили, що в лютому 2024 року розіслали запити на інформацію про загальний розмір видатків з місцевих бюджетів на потреби сил оборони усім обласним центрам та місту Києву (окрім тих міст, які перебувають під тимчасовою окупацією). Відповіді було отримано від 13 міст: Київ, Хмельницький, Житомир, Одеса, Миколаїв, Чернівці, Чернігів, Рівне, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород. Інформація щодо інших облцентрів взята з відкритих джерел.

Автор: 

Київ (19638) КВУ (135) допомога (8430)


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Це гроші платників податків
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14.03.2024 16:33 Відповісти
А это еще и в ситуации, когда зеленые преступники отменили децентрализацию, и забрали деньги из регионов. Понятно, что те говноеды, которые раз в неделю тусят у Кличка под окнами, требуя денег на армию, купленные.
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14.03.2024 16:38 Відповісти
Тільки не потрібно там за Полтаву розказувати, ніби з-за Ямщикової стільки виділили на ЗСУ. Я пригадую, що Андрій Карпов "Полтава", будучи в.о. мера, звітував, що з-за його каденції на ЗСУ було спрямовано під триста тисяч (а, може, й більше, треба уточняти).
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14.03.2024 16:48 Відповісти
..зате банда дермової Зєлі спрямували 1.7млрд. не на військо, а на дебільний телемарафон для вирощування новИх дебілів серед тих своїх виборців, хто ще не втік від свого результату нашого Вироку-2019
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14.03.2024 16:50 Відповісти
""Вразив" Львів і Одеса Сором!
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14.03.2024 17:51 Відповісти
Ліпше оцінювати в відсотковому співвідношенні до надходжень.
І ці "мега" міста становляться просто нульовими.
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14.03.2024 21:34 Відповісти
 
 