На Сумщині відновлено зв’язок після обстрілу РФ теле- та радіоінфраструктури області, - ОВА

У Сумській області відновили мобільний зв’язок, який був відсутній внаслідок російських ракетних та авіаударів по теле- та радіоінфраструктурі регіону.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, що стосується радіо та телебачення під час консультацій з Офісом президента та урядом, було сплановано заходи, які за кілька днів будуть сприяти ліквідаційним роботам щодо ефірного мовлення.

"Що стосується кабельного мовлення, то ми перевели користувачів радіо та телемовлення на кабельне", - зауважив голова ОВА.

Також Артюх додав, що інформуванню населення щодо повітряних тривог нічого не заважає.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, російські терористи завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Тимчасово було виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.