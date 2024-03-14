УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9855 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
920 2

На Сумщині відновлено зв’язок після обстрілу РФ теле- та радіоінфраструктури області, - ОВА

сумщина,телевежа

У Сумській області відновили мобільний зв’язок, який був відсутній внаслідок російських ракетних та авіаударів по теле- та радіоінфраструктурі регіону.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, що стосується радіо та телебачення під час консультацій з Офісом президента та урядом, було сплановано заходи, які за кілька днів будуть сприяти ліквідаційним роботам щодо ефірного мовлення.

"Що стосується кабельного мовлення, то ми перевели користувачів радіо та телемовлення на кабельне", - зауважив голова ОВА.

Також Артюх додав, що інформуванню населення щодо повітряних тривог нічого не заважає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: три людини загинули. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, російські терористи завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Тимчасово було виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.

Автор: 

обстріл (29037) зв’язок (398) Сумська область (3831)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як це " ми перевели користувачів радіо та телемовлення на кабельне", - зауважив голова ОВА. Джерело:
Цей генерал розуміє що каже?
показати весь коментар
14.03.2024 17:15 Відповісти
та пофіг, шо він каже. кацапи утюжать Сумщину так, шо все одно не протягне довго ні кабельне, ні безкабельне.
за останніх двоє суток кількість обстрілів більша, ніж за попередні півроку. схожевідкривається новий фронт.
показати весь коментар
14.03.2024 18:32 Відповісти
 
 