Країни Альянсу повинні визначити спільні стандарти виробництва зброї та військового обладнання, - Столтенберг

НАТО має відігравати роль координатора у визначенні рівня необхідних оборонних спроможностей та в уніфікації стандартів зброї, боєприпасів та військового обладнання.

Про це в четвер у Брюсселі під час пресконференції з представлення підсумків 2023 року заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нещодавно я зустрічався з президентом (Єврокомісії – ред.) Урсулою фон дер Ляєн для обговорення (оборонного виробництва) у деталях та для зближення наших відносин. Ми вітаємо зусилля Європейського Союзу в подоланні фрагментації європейської оборонної промисловості. США мають багато танків, але одного типу.

В Європі є невелика кількість танків, але багатьох різних типів. Тож ціна за одиницю зростає, більш коштовним є обслуговування такої техніки, підготовка персоналу та виготовлення запасних частин", - зазначив Столтенберг.

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За його словами, саме НАТО є ключовою організацією у сфері безпеки, і саме ця організація має відігравати провідну роль у визначенні та досягненні необхідного рівня оборонних спроможностей країн-союзниць, а також у дотриманні спільних стандартів зброї та військового обладнання, для підвищення взаємосумісності та уніфікації боєприпасів.

"Не можуть існувати поряд одне з одним два набори стандартів, наприклад один – для ЄС, а інший – для НАТО. Європейські союзники по НАТО представляють 20 відсотків від загальних оборонних витрат Альянсу. Тож саме НАТО має визначати стандарти для оборонних витрат. Ця робота не може дублюватися, оскільки це може підривати ефективність та готовність сил", - зауважив генсек.

Столтенберг наголосив, що НАТО також може відігравати важливу координаційну роль у формуванні оборонного замовлення у країнах-союзницях, зокрема з використанням можливостей (NSPA) формувати багаторічний попит на виробництво необхідних типів озброєння.

"У цих питаннях не може бути жодної конкуренції між ЄС і НАТО", - додав він.

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