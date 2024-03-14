Україна ні з ким не буде узгоджувати цілі, які атакуватиме в РФ, - Данілов

Україна ні з ким не узгоджує цілі, які атакує на території Росії.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде, і ми не будемо зупинятися. Більш того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію, – воно все буде знищуватися", – заявив Данілов.

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Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.