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Новини Війна
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Україна ні з ким не буде узгоджувати цілі, які атакуватиме в РФ, - Данілов

данілов

Україна ні з ким не узгоджує цілі, які атакує на території Росії.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде, і ми не будемо зупинятися. Більш того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію, – воно все буде знищуватися", – заявив Данілов.

Також читайте: Удари українських дронів паралізували 12% нафтопереробних потужностей Росії за два дні, - Bloomberg

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65925)


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Топ коментарі
+26
Знову вискочив «воєначальник» ветеринарних військ!
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14.03.2024 17:13
+8
Ви мабуть ще не бачили фото данілова, коли він був "братком" при авторитетах "Гореману", "Доброславу" на луганщині. Ось так він і "ріс" від малинового "пінжака" до "чорного". Так що він добре розбирається в кольорах кліфтів.
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14.03.2024 18:37
+5
Зато, в отличие от Киева, Харькова, Одессы и др. украинские боеприпасы не ровняют с землёй жилые кварталы мааацквы или даже тамошний НПЗ в Капотне. Ху#ло не велит...
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14.03.2024 17:29
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Знову вискочив «воєначальник» ветеринарних військ!
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14.03.2024 17:13 Відповісти
А фото яке.....))
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14.03.2024 17:18 Відповісти
Ага, попав пальцем в небо!
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14.03.2024 17:19 Відповісти
Кашпіровський))
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14.03.2024 17:30 Відповісти
А, може, Алан Чумак
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14.03.2024 17:32 Відповісти
Ви мабуть ще не бачили фото данілова, коли він був "братком" при авторитетах "Гореману", "Доброславу" на луганщині. Ось так він і "ріс" від малинового "пінжака" до "чорного". Так що він добре розбирається в кольорах кліфтів.
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14.03.2024 18:37 Відповісти
А чому офіціант портнов в кадр не попав......А.....
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14.03.2024 18:44 Відповісти
Ну так портнов ще в ті часи свято шанував принцип "Головне своєчасно змитись!"
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14.03.2024 19:10 Відповісти
вау!
у красном пиджакє
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14.03.2024 19:12 Відповісти
А по Чебоксарам будуть бити
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14.03.2024 18:42 Відповісти
мовчи, дурню !
нам ще Таурусів не дали !
так, так, тих самих, що замість кримського мосту полетять на мацкву
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14.03.2024 19:10 Відповісти
Льоша із запою вийшов!
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14.03.2024 19:41 Відповісти
данілов, коли буде Чагіно??
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14.03.2024 17:13 Відповісти
І це на фоні вагань Шольца....
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14.03.2024 17:16 Відповісти
Шольцу никто не объяснит что те западные елементы, которые кацапы используют в своих ракетах, уже косвенно втянули эти страны в войну. Так что бояться ему нечего.
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14.03.2024 18:00 Відповісти
гарно та правильно сказано але
де та потрібна кількість безпілотників на території параші???
де та потрібна кількість бпла на фронті???
щоб спинити наступ та послабити парашу з середини оркостану
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14.03.2024 17:17 Відповісти
Хіба агент козир не узгоджує з Путіним
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14.03.2024 17:18 Відповісти
ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВТРАТИ СІСТЕМИ ПАТРІОТ

1. Маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів, окремими машинами, не очікуючи команд та колон має бути визначено як один з приортетів бойової підготовки.

2. У разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишати позиційний район, позиції Patriot має в обов'язковому порядку прикриватись зенітно-ракетними системами малої дальності.

3. Засоби РЕБ у випадку наближння дронів до позиційних районів Patriot мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі.

4. В позиційному районі Patriot навколо мають розготоратись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі не застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менше вартості однієї пускової. Ворог повинен постійно бачити хіибні цілі і витрачати час на їх ідентифікацію та боєкопмлект на ураження. Справжні машини системи Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій сілует від швидкого розпізнавання. Командування Повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя яка потребує максимального захисту.

Віповідальність за ураження пускових установок Patriot в повній мірі несе командування Повітряних сил, частково - командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад та техніку з-під удару.

Стояти у колонах на відкриому місці в зоні дій дронів противника - смертельно небезпечно, прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти.

Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром, трапляються, на жаль, не вперше. Але висновки досі не були зроблені, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом.

Війна не пробачає не засвоєних уроків. Споіваюсь, що нарешті висновки будуть зроблені, і війська отримають точні накази і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО нарешті почнуться системні зміни.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWdkJHT7tsvncZfNYFtFJRmIExhyLXt0mGkeX-cB57_WhpBikh9QwD1Gd4qm6eQxMNFPtBSHQb9IqPLxMFTJZZs8ENk2bFd9Hif3-V6q-V3YAH3mkehZxZRq9QPmSiDOZK-uejv0VCpx-72to73zxOS&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
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14.03.2024 19:13 Відповісти
пруф?
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14.03.2024 19:54 Відповісти
Угу... Авжеж.
Подейкують, що припинення атак БПЛА із листопада 2023-го по підмосковських територіях, де сконцентровані всі основні виробництва та проектні установи з виготовлення ракетного озброєння, а також по заводах з продукуванея пороху і вибухівки сталось одразу після заміни командувача ССО ЗСУ генерала Хоренка.
Після цього рашисти полегшено видихнули, бо їм світив повний колапс логістики на всіх неосяжних просторах пітьми через припинення функціонування еропортів довкола москви.
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14.03.2024 17:24 Відповісти
Зато почалися атаки по нпз, нафтобазам і аеродромами біля кордону. В Москві більше вікна били.
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14.03.2024 17:27 Відповісти
А чому "Зато", а не "Також"?
Це - по-перше.
А по-друге, "биття вікон" спричинило перманентний план "Ковер" в московських аеропортах та постійний страх ворога від можливості ударів по військових об'єктах, яких в москві валом.
* до речі, декілька попадань були, що спричинили пожежі і руйнування - в секретний "НИИ" та в неказисту будівлю, яка виявилась військовим розвідувально-комунікаційним центром.
Саме через це відбулось розміщення установок ЗРК "ПанцирьС1" на дахах висоток, як в центрі, так і по периметру цього мегаполісу пітьми, що незворотньо вело би до масованого гарматно-ракетного обстрілу всіх прилеглих будинків та проспектів й вулиць в радіусі 15 - 20 км і до випадкових жертв серед "мирняка" від вогню ППО, які би були не зрівнянні та на порядки більші від тих, що було у Бєлгороді.


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14.03.2024 19:43 Відповісти
Було б чим - да - Данілов
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14.03.2024 17:27 Відповісти
Воно піздить а на фронті гинуть наші хлопці і оце чмо развалившееся в кріслі ні за що не відповідае і нема ні кріхтки совесті бо за развал арміі перед війною, здачу юга під керівництвом баканова, підтримка популіста зеленського це все на їх совесті і вони повинен за це відповідати разом з буратіно коломойского
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14.03.2024 17:28 Відповісти
шо таке "здачу нюга"?
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14.03.2024 20:22 Відповісти
Зато, в отличие от Киева, Харькова, Одессы и др. украинские боеприпасы не ровняют с землёй жилые кварталы мааацквы или даже тамошний НПЗ в Капотне. Ху#ло не велит...
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14.03.2024 17:29 Відповісти
ааааахахахахахахахахааххахахахахахахахахахахахахахаха, порвало)))))
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14.03.2024 17:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє

==================================================

Як скаже кріт кремля Єрмак, так і буде!
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14.03.2024 17:35 Відповісти
потужна. сказав як відрізав. герой
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14.03.2024 17:39 Відповісти
А де король Ягупоп. Чому він того не сказав.
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14.03.2024 17:43 Відповісти
Ветеринар из комы вышел.
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14.03.2024 17:49 Відповісти
Прокапався і знову в бій, ротом!😁
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14.03.2024 18:00 Відповісти
прювет козлу Буданову - который подставил(угробил) очередной отряд РДК как раньше угробив наших ССО-шников
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14.03.2024 17:54 Відповісти
ССО не подчиняется Буданову, дятел.
ГУР и ССО - абсолютно разные стуктуры.
А про "угробленный отряд РДК" - ты пересмотрел рашистской пропаганды - ни одного трупа рашисты не показали - исключительно вранье на словах.
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14.03.2024 18:09 Відповісти
Та яка різниця. Не Буданов, так інший козел угробив ССО.
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14.03.2024 18:39 Відповісти
Дійсно, вам жеж аби висратися, а хто-шо - вам по барабану.
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14.03.2024 20:23 Відповісти
відчуваєте себе під лавиною лайна ?
так то не я, а ваш любимий зеля на вас навалів і далі валяє.
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14.03.2024 20:27 Відповісти
Різниця у тому, що ви піддакуєте кацапському ІПСО.
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14.03.2024 20:41 Відповісти
Якому саме ? Тому що в нас у владі крадії і дебіли ?
Так ніби це не таємниця.
Ще нещодавно вся іпсарня волала що про звільнення залужного то вороже іпсо. Навіть міністерство оборони дописом відмітилось, типу спростували. А виявилось правдою. Зеля настільки дрібний і мєрзкопакостний, що заради себе здасть всіх - і державу і зебілів. Нікого не пошкодує. Власне через нього їх уже достатньо поменшало, але іншим не йметься, ******* як кацапи хутіна.
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14.03.2024 20:52 Відповісти
Те, що кацапи просувають у нас ІПСО по дискредитації керівницства і намаганню всіх з усіма розсварити - може не розуміти і підмахувати тому тільки дуже тупа істота.
З Залужним це у них вийшло - зараз взялися за Буданова і паралельно про інших не забувають.
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14.03.2024 21:07 Відповісти
Тобто слабка ланка , яка чомусь чутлива до кацапського іпсо, сидить на банковій.
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15.03.2024 07:56 Відповісти
І за твоїм компом також така саме слабка ланка. Але ж ти себе чомусь вважаєш розумнійшою за тих, хто на банківський, чи не так?
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15.03.2024 11:43 Відповісти
Поряднішою. Я себе вважаю. Я Залужного не виганяла. І ніколи би не вигнала. У таких умовах тим більше. Поставити своє вище державного. На це здібна лише зрадлива мразота.
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15.03.2024 15:39 Відповісти
Але вигнали б Буданова і тд. А у чому різниця? У тому, що вам чомусь подобається Залужний і не подобаються Буданов та Сирський? Так це не підхід розумної і порядної людини.
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15.03.2024 16:36 Відповісти
Не чомусь не подобається, а на те є вагомі підстави. У вас така впертість по життю? Відчайдушно попереджаєш вас , що на паличці то гімно, а ви мало того що не вірите, так скуштувавши ті 'ласощі' продовжуєте доводити, що воно то смачна цукерка.
Що з вами не так у цьому житті?
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15.03.2024 18:50 Відповісти
І якіж у вас вагомі підстави для різного ставлення до Залужного та Буданова?
Ану - давайте, перевіримо, на скільки ви взагалі здатні на адекватний аналіз і адекватне ставлення, а не є просто жертвою пропаганди однієї політсили.
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15.03.2024 18:58 Відповісти
Підстав багато. Не робіть вигляд, що ви щойно з'явились на світ. Вже жовано пережовано.
Достатньо того що він співмешкав з підкадирівським блазнем у будинку вора в законі чи якогось маститого афериста.
Тим часом ЗМІ повідомили про можливу наявність в Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Росії, що до роботи в МВС він певний час проживав у Росії і працював помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва.
Про нещодавню історію з отруєнням його дружини треба нагадувати ? Брехня чистої води.
Він мутний ,брехливий, і не впевнена що служить Україні. Лише за гроші зеленському.
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16.03.2024 09:11 Відповісти
Все нормально там. З будановим не зрівняти. По зашкварах.
Ви обрали такого президента при якому якось треба було витягувати державу з лайна. Ясно ким. Зебілами. Їх же більше. А ви мріяли буде інакше ? Нічого не зміниться. Зараз тим більше людей ніхто не береже. До того ж не вам писати про військових з туберкульозом. Самі то туди не йдете. А хтось мусить.
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16.03.2024 15:24 Відповісти
показали - только слепошарые пазитивные блогеры этого не видят.. а техники столько угробили ради пиара упыря буданова
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14.03.2024 18:41 Відповісти
Никто ничего не показывал, кроме разутого Т64. И еще пары единиц техники, которая где-то стоит в поле без привязки к местности.
А то, что ты бот на зарплате, который все подвязывает к Буданову, которого тебе прописали по методичке топить - это очевидно.
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14.03.2024 19:29 Відповісти
дай бог что бы ты оказался прав
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15.03.2024 20:28 Відповісти
Явленіє НУЛЯ народу
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14.03.2024 18:03 Відповісти
Ой, аж страшно. Заговорив той, що в "чорному". І чим будуть лупити по Цапії, асфальтом?
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14.03.2024 18:03 Відповісти
Ви мабуть ще не бачили фото данілова, коли він був "братком" при авторитетах "Гореману", "Доброславу" на луганщині. Ось так він і "ріс" від малинового "пінжака" до "чорного". Так що він добре розбирається в кольорах кліфтів.
https://novoeizdanie.com/wp-content/uploads/2021/12/danilov-5.jpg
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14.03.2024 18:39 Відповісти
він продав братків і сів у чорній бобочці в біле крісло
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14.03.2024 19:15 Відповісти
Гопнік з луганщини-секретар РНБО.Кончене стадо чив вам заважав комсомолец Турчінов.
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14.03.2024 18:24 Відповісти
какой шалман зеленый дурман задолбали надувать щеки делать умный вид
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14.03.2024 18:28 Відповісти
Треба попередньо узгоджувати цілі рашистів з єрмаком.
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14.03.2024 18:43 Відповісти
ЗЕКоманда, нічого такого просто "вєжлівиє зєлєниє чєловєчкі"(с)якесь х..ло.
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14.03.2024 21:03 Відповісти
 
 