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Новини
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За нібито "порушення комендантської години" окупанти відбирають автомобілі у жителів ТОТ, - ЦНС

авто,війна,тот

На тимчасово окупованих територіях України загарбники конфісковують у жителів автомобілі за нібито "порушення комендантської години".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Також у ЦНС повідомляють, що у жителів конфіскують майно і змушують будувати укріплення та рити окопи для російських військових.

"При цьому затриманих перевіряють на наявність російського паспорта та переглядають вміст телефонів, й у випадку підозр у нелояльності мешканців затримують. Під різними "виправданнями" загарбники викрадають майно українців та, зокрема, позбавляють їх права власності на нерухомість", - уточнили в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруських військових почали навчати російські інструктори, - Центр нацспротиву

армія рф (17755) окупація (6740) Центр національного спротиву (826)


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Топ коментарі
+5
Та ціль понятна - "все ваше майно - наше, Ви -ніхто. Чекайте смерті і радійте що ще не вмерли". Все як і в 20-х, 30-х. і тд. Московит купив айфон але від того не змінився
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14.03.2024 17:25
+4
То не ухиляйтесь.
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14.03.2024 17:29
+4
Та якось не бентежить бо там залишились ті хто ждав це бидло і щаслив що попав в парашу
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14.03.2024 17:32
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Та ціль понятна - "все ваше майно - наше, Ви -ніхто. Чекайте смерті і радійте що ще не вмерли". Все як і в 20-х, 30-х. і тд. Московит купив айфон але від того не змінився
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14.03.2024 17:25 Відповісти
В Україні теж наче планують відбирти майно тих кого назначать ухилянтами ?
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14.03.2024 17:26 Відповісти
То не ухиляйтесь.
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14.03.2024 17:29 Відповісти
А ти чого сидиш тут ротом вонючим ******?Бігом в військомат сволота
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14.03.2024 17:33 Відповісти
Кацапе, тебе, козломорда забула спитати. Дзеркало - то твій ворог.
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14.03.2024 18:33 Відповісти
Нажаль ні, не планують
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14.03.2024 20:27 Відповісти
А чого нажаль ?
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14.03.2024 21:46 Відповісти
Та якось не бентежить бо там залишились ті хто ждав це бидло і щаслив що попав в парашу
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14.03.2024 17:32 Відповісти
Ну там не всі таки! Потвори є скрізь!!!
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14.03.2024 17:54 Відповісти
Зате в нас тандири вільно катаються в будь-який час ще й збивають військових на блок-постах.
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14.03.2024 18:12 Відповісти
З нашими порушниками так само треба!!!
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14.03.2024 18:15 Відповісти
 
 