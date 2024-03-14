За нібито "порушення комендантської години" окупанти відбирають автомобілі у жителів ТОТ, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України загарбники конфісковують у жителів автомобілі за нібито "порушення комендантської години".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Також у ЦНС повідомляють, що у жителів конфіскують майно і змушують будувати укріплення та рити окопи для російських військових.

"При цьому затриманих перевіряють на наявність російського паспорта та переглядають вміст телефонів, й у випадку підозр у нелояльності мешканців затримують. Під різними "виправданнями" загарбники викрадають майно українців та, зокрема, позбавляють їх права власності на нерухомість", - уточнили в ЦНС.

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