За нібито "порушення комендантської години" окупанти відбирають автомобілі у жителів ТОТ, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України загарбники конфісковують у жителів автомобілі за нібито "порушення комендантської години".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Також у ЦНС повідомляють, що у жителів конфіскують майно і змушують будувати укріплення та рити окопи для російських військових.
"При цьому затриманих перевіряють на наявність російського паспорта та переглядають вміст телефонів, й у випадку підозр у нелояльності мешканців затримують. Під різними "виправданнями" загарбники викрадають майно українців та, зокрема, позбавляють їх права власності на нерухомість", - уточнили в ЦНС.
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