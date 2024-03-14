РФ могла заглушити GPS-сигнал літака ВПС Британії, на якому перебував Шеппс, - ЗМІ
Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака ВПС Великої Британії, на якому британський міністр оборони Грант Шеппс повертався з Польщі.
Про це агентству Reuters повідомило джерело в британському уряді й журналісти, які подорожували з Шеппсом, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовників Reuters, сигнал GPS на літаку був заблокований протягом близько 30 хвилин в той момент, коли літак пролітав поблизу Калінінградської області Росії.
Вони додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.
Міноборони Британії відмовилось офіційно коментувати ситуацію.
Співрозмовник відомства в коментарі The Times сказав, що британська авіація має алгоритм дій на випадок подібних збоїв, але вони "створюють невиправданий ризик для цивільних літаків і можуть потенційно загрожувати життю людей".
"Цьому немає жодного виправдання, і це вкрай безвідповідальна поведінка з боку Росії", - додало джерело.
Також The Times пише, що Росія регулярно раніше глушила сигнал на британських літаках, які злітають з авіабази "Акротірі" на Кіпрі, але з бортами, на яких перебувають британські високопосадовці, таке стається рідко.
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А ті тролі і корисні ідіоти, що тебе лайкають також впевнені у власній безсмертності?
Ну -ну дограєтеся що *уйло збивати літаки вам почне.
А як раніше літали, поки не було інтернету?
И это не сарказм .