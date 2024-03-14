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РФ могла заглушити GPS-сигнал літака ВПС Британії, на якому перебував Шеппс, - ЗМІ

шеппс

Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака ВПС Великої Британії, на якому британський міністр оборони Грант Шеппс повертався з Польщі.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в британському уряді й журналісти, які подорожували з Шеппсом, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників Reuters, сигнал GPS на літаку був заблокований протягом близько 30 хвилин в той момент, коли літак пролітав поблизу Калінінградської області Росії.

Вони додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.

Міноборони Британії відмовилось офіційно коментувати ситуацію.

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Співрозмовник відомства в коментарі The Times сказав, що британська авіація має алгоритм дій на випадок подібних збоїв, але вони "створюють невиправданий ризик для цивільних літаків і можуть потенційно загрожувати життю людей".

"Цьому немає жодного виправдання, і це вкрай безвідповідальна поведінка з боку Росії", - додало джерело.

Також The Times пише, що Росія регулярно раніше глушила сигнал на британських літаках, які злітають з авіабази "Акротірі" на Кіпрі, але з бортами, на яких перебувають британські високопосадовці, таке стається рідко.

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Автор: 

авіація (4152) Велика Британія (5647) росія (65925) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+36
потрібен привентивний обеззброюючий ядерний удар по росії. це набагато зменьшить шкоду світові, яку росія планує нанести.
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14.03.2024 17:34
+25
Кацапи тільки і вміють ср@ти під чужі двері.
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14.03.2024 17:35
+20
А визначити де знаходиться ота ''глушилка'' і влупити туди чимось великим слабо? Все ескалації боїтеся!
Ну -ну дограєтеся що *уйло збивати літаки вам почне.
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14.03.2024 17:36
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потрібен привентивний обеззброюючий ядерний удар по росії. це набагато зменьшить шкоду світові, яку росія планує нанести.
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14.03.2024 17:34 Відповісти
А вони у відповідь нанесуть, дебіле.
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14.03.2024 17:41 Відповісти
Значить треба нанести першими по Росії ядерні удари щоб вона вже не насла ніколи
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14.03.2024 17:51 Відповісти
Це так не працює. Любий удар яо по рф викличе миттєвий удар у відповідь. А серед ******** політиків апокаліптичних маньяків нема.
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14.03.2024 18:41 Відповісти
не викличе, це вже неодноразово прораховувалось іншими країнами. українські Воєводи шахтного базування на зараз втратили термін придатності 30 років, а сармати так і не вдалося поставити. Все інше привентивно знищується.
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14.03.2024 19:25 Відповісти
...вони вже нанесли усе, що змогли.. решта - небезпечна для них усих так само, як і для усих.. тільки до усих це має бути ще доставлене, а вони, прості кацапи, просто поряд...
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14.03.2024 17:59 Відповісти
Рокетами с прокисшим плутонием и паржавелым ураном.
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14.03.2024 21:48 Відповісти
Тролі, ви розносячи цю ядерну пургу, впевнені, що виживете у ядерній катастрофі?
А ті тролі і корисні ідіоти, що тебе лайкають також впевнені у власній безсмертності?
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14.03.2024 19:16 Відповісти
а ти значить кацапський троль під українським прапором? намочів штанці? після массованого привентивного удару по росії - цапи відповісти вже не зможуть.
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14.03.2024 19:22 Відповісти
Ти вже перевірив, що " відповісти незможуть" і пішов півас сосати ?
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14.03.2024 19:39 Відповісти
перевіряв Пентагон, а не я.
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14.03.2024 19:50 Відповісти
Ага і особисто тобі, тролю, доповів результати " перевірки" .
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14.03.2024 20:04 Відповісти
ну то вже не твоє свиняче рило туди пхать.
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14.03.2024 20:08 Відповісти
Да ярцбздя перевирыв, не литае. ПС. Лапать мардовский када писсыс, партянки снимай, через нет ваняють.
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14.03.2024 21:51 Відповісти
Кацапам потрібно ліки підкинути,10 мегатон по москві,інакше вони не виздоровіють
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14.03.2024 17:34 Відповісти
Ну і на хера було везти прем'єр-міністра через ********? Досвід поляків чи мн17 нічого не вчить? Непугані? Ну-ну.
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14.03.2024 17:35 Відповісти
Они давно не летают через ********. Британские ученые что-то перемудрили.)
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14.03.2024 17:44 Відповісти
Кацапи тільки і вміють ср@ти під чужі двері.
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14.03.2024 17:35 Відповісти
Вони вже їх почали палити, але нажаль приступ "глибокої стурбованості" не проходить у декого й адекватної відповіді й досі немає!
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14.03.2024 17:59 Відповісти
А визначити де знаходиться ота ''глушилка'' і влупити туди чимось великим слабо? Все ескалації боїтеся!
Ну -ну дограєтеся що *уйло збивати літаки вам почне.
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14.03.2024 17:36 Відповісти
Надо выразить жесточайшую озабоченность.
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14.03.2024 17:41 Відповісти
Ви б ще через ніжній тагіл курс проклали, тормоза...
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14.03.2024 17:44 Відповісти
але з бортами, на яких перебувають британські високопосадовці, таке стається рідко - це дуже слабка втіха, але ж Європа продовжує втішатись...
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14.03.2024 17:45 Відповісти
У цій справі головне почати... З нетерпінням чекаємо на реакцію Британії, а поки дочекаємось робимо ставки на: занепокоєність, глибоку занепокоєність, якнайглибшу глибоку занепокоєність, пропонуйте інші варіанти
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14.03.2024 17:51 Відповісти
А якими засобами рашка глушить сигнал на Кіпрі? Це ж від кацапстану далеко?
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14.03.2024 17:47 Відповісти
Бази в Сирії + флот.
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14.03.2024 17:48 Відповісти
У британських пілотів схоже вже на землі проблеми з навігацією почалися, якщо вони з Польщі до Британії поверталися через Кеніксберг.
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14.03.2024 17:47 Відповісти
Поблизу Калінінградської області, а не через.
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14.03.2024 17:59 Відповісти
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14.03.2024 18:02 Відповісти
Сподіваюсь,занепокоєність чи стурбованість великі були?
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14.03.2024 17:58 Відповісти
,,безвідповідальна поведінка"??! І це все?! Нумно чекайте як рашка в черговий раз ще когось ,,приземлить"!
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14.03.2024 18:02 Відповісти
"Вони додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування... ...британська авіація має алгоритм дій на випадок подібних збоїв, але вони "створюють невиправданий ризик для цивільних літаків і можуть потенційно загрожувати життю людей".

А як раніше літали, поки не було інтернету?
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14.03.2024 18:09 Відповісти
Мужик с компасом и картой сидел, штурман назывался... однако.)))
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14.03.2024 18:21 Відповісти
Схоже, він би і зараз не був би зайвим.
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14.03.2024 18:28 Відповісти
До сраки ті глушилки. Якщо цікаво - https://www.youtube.com/watch?v=pbddAUES_AY Boeing 737-200. Гайд по CIVA. Инерциальные системы навигации.

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14.03.2024 21:08 Відповісти
Британський льова витреться хустинкою від харкотиння кацапів і буде дальше висловлювати глибоченну стурбованість!
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14.03.2024 18:20 Відповісти
И это они ещё не начинали.
И это не сарказм .
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14.03.2024 18:44 Відповісти
І що горда Британія, поставила кацапам на вид чи просто втерлася?
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14.03.2024 19:15 Відповісти
втерлася
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15.03.2024 01:18 Відповісти
Визначати глушилку та одразу знищувати за порушення міжнародних правил - без усяких судових проваджень.
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14.03.2024 19:20 Відповісти
..кацапсячі глушать сигнали GPS вздовж сирійського узбережжя до Кіпру... фактично більшу північну частину Ізраїля... райони південної Туреччини від кордону Сирії до кордону Ірака... Глушать над Вірменією... ICAO постійно вказує смердячим на недопустимість подібного..але возик стоїть на місці. І от нещодавно почали північну Польщу глушити... Не постійно..а моментами. Собаки по іншому не здатні ..)))
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14.03.2024 19:41 Відповісти
От і потрібно міжнародним організаціям юридично признати глушилки GPS загрозою людству. Що ті загрози мають бути знищувані як тільки з'являться.
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14.03.2024 20:15 Відповісти
Ракетою треба було ******* по кацапам як тапком таргана і летіти собі далі
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14.03.2024 23:05 Відповісти
 
 