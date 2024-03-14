Столтенберг: Будь-які російські "вибори" на окупованих територіях України є протиправними

Заплановані у РФ "президентські вибори" не будуть ні чесними, ні справедливими, і будь-яка спроба російської влади організувати такі вибори на тимчасово окупованих територіях України є грубим порушенням міжнародного права.

Про це у Брюсселі під час пресконференції з представлення підсумків 2023 року заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент Путін утримував владу в Росії десятиліттями, і ніхто не очікує, що наступні російські вибори принесуть в Кремль будь-які зміни. Безумовно, російські спроби організувати будь-які так звані вибори на окупованих територіях України є повністю протиправними, вони є порушенням міжнародного права", - наголосив Столтенберг.

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Він зауважив, що вільні та справедливі вибори є основою будь-якої демократії, а вибори в Росії не є ані вільними, ані справедливими. Опозиційні політики знаходяться під арештом, деяких з них вбили, багатьох відправили у вигнання, а тим, хто намагалися зареєструватися кандидатами, відмовили у такому праві, вказав генсек, додавши, що в Росії немає вільної преси, медіа в цій країні піддаються репресіям та знищуються.

"Під час минулих виборів у Росії 2018 року ОБСЄ виявила фундаментальні порушення свобод, правил реєстрації кандидатів та констатувала відсутність справжньої конкуренції. Немає підстав вважати, що ситуація змінилася на краще, умови 2024 року є ще гіршими. Тож і нині російські громадяни не можуть розраховувати на свободу й справедливість за повної відсутності політичної опозиції", - зазначив керівник Альянсу.

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