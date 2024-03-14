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Парламентарі із 20 країн не визнають легітимності російських виборів на ТОТ України

рф,вибори,фейкові

Представники комітетів закордонних справ 20 світових країн не визнають легітимності виборів, які Росія проводить на українських тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова парламентського комітету із закордонних справ Литви Жигімантас Павільоніс у соцмережі Х.

Під спільною заявою поставили підписи голови комітетів 20 країн: України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.

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Урядовці заявили, що російська окупаційна влада організувала вибори, дата яких збігається з 10-ю річницею анексії Криму, а це "відверта провокація".

"Росія має намір поширити ці вибори на території, які вона окупувала та незаконно анексувала в Україні, що виглядає як спроба легітимізувати її тимчасову окупацію української території", - йдеться у заяві.

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Проведення виборів на ТОТ України – це пряме порушення принципів Статуту ООН, а також міжнародного права, суверенітету та незалежності України", - наголосили голови комітетів.

"Ми рішуче засуджуємо імперіалістичні дії Росії та її тяглу агресію проти України. Ми беззастережно відкидаємо легітимність виборів, які проводить Росія на окупованих українських територіях. Такі дії Росії на міжнародно визнаній території України є абсолютно нелегітимними та не будуть визнані міжнародною спільнотою", - йдеться у заяві.

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Литва (2440) МЗС (4165) окупація (6740) Фейкові вибори (113)


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А що вони на росії легітимні?
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14.03.2024 19:06 Відповісти
вах чи сара ара
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14.03.2024 19:24 Відповісти
А як решта країн? Виходить,що визнають? Чи як це розуміти?
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14.03.2024 19:29 Відповісти
Є такі країни, на думку яких можна сміливо, вибачте, ср@ти...
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14.03.2024 19:34 Відповісти
Взагалі не потрібно визнавати цих "виборів" ...
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14.03.2024 19:34 Відповісти
А їх і не визнають
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14.03.2024 21:35 Відповісти
Чому в переліку так мало держав? Тобто лише 20 країн світу не визнають так звані "вибори" на наших окупованих територіях?? Чи означає це, що Франція, Італія, Нідердланди, Австрія, Швеція, Фінляндія etc. визнають такі так звані "вибори" ??? Чи може це репост неповного або неточного перекладу європейських новин?
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14.03.2024 19:41 Відповісти
а на паРаші в цілому кишка тонка? далі будуть стоять раком перед ******?
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14.03.2024 19:44 Відповісти
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14.03.2024 22:57 Відповісти
 
 