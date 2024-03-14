Радбез ООН обговорить проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України

Рада Безпеки ООН збереться 15 березня для обговорення спроб Росії організувати вибори на тимчасово окупованих територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання ініціювала українська делегація. Воно розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 21:00 за Києвом).

Вибори президента РФ проводитимуться в Росії протягом трьох днів - з 15 по 17 березня 2024 року. У грудні Центральна виборча комісія РФ ухвалила постанову про проведення президентських "виборів" у березні 2024 року на окупованих територіях України.

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МЗС України наголосило, що проведення так званих "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.