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Новини
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Радбез ООН обговорить проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України

рф,вибори,фейкові

Рада Безпеки ООН збереться 15 березня для обговорення спроб Росії організувати вибори на тимчасово окупованих територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання ініціювала українська делегація. Воно розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 21:00 за Києвом).

Вибори президента РФ проводитимуться в Росії протягом трьох днів - з 15 по 17 березня 2024 року. У грудні Центральна виборча комісія РФ ухвалила постанову про проведення президентських "виборів" у березні 2024 року на окупованих територіях України.

Також дивіться: "Сибірський батальйон" закликав росіян ігнорувати "вибори": "Не#уй голосовать на бюлетенях, давайте голосовать калибром". ВIДЕО

МЗС України наголосило, що проведення так званих "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.

Автор: 

вибори (6717) окупація (6740) Радбез ООН (865)


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Топ коментарі
+7
Клоуни. ООН - пусте місто. Там в РадБезі країна що вирізає народи
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14.03.2024 18:19
+5
Вангую результат цього обговорення:
а)Стурбованість;
б)Глибока стурбованість;
в)Русня накладе вето на всі обговорення.
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14.03.2024 18:19
+5
Крим з 2014 року анексовано і що хтось не визнав путіна? Так і цього разу: поговорять-обговорять, можливо навіть висловлять занепокоєння, а потім мовчки визнають.
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14.03.2024 18:30
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Правила форума Рада форумчан
Обговоріть.

Ось один з прикладів з минулого: https://press.un.org/en/2018/ga12108.doc.htm

UN, роздрукуйте цей "документ", і роздайте високим представникам, як йтимуть у туалет.
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14.03.2024 18:13 Відповісти
За 10 років віни московії в Україні, ООН цього не знав..
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14.03.2024 18:15 Відповісти
Вангую результат цього обговорення:
а)Стурбованість;
б)Глибока стурбованість;
в)Русня накладе вето на всі обговорення.
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14.03.2024 18:19 Відповісти
Клоуни. ООН - пусте місто. Там в РадБезі країна що вирізає народи
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14.03.2024 18:19 Відповісти
А что там обговаривать. Обявить ***** нелегитимным диктатором и на етом точка. Как можно признать выборы действительными если они проводились на неизвестной чужой территории неизвестными людьми.
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14.03.2024 18:26 Відповісти
Крим з 2014 року анексовано і що хтось не визнав путіна? Так і цього разу: поговорять-обговорять, можливо навіть висловлять занепокоєння, а потім мовчки визнають.
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14.03.2024 18:30 Відповісти
Так нужно с нас самих начинать. До сегодняшнего дня в Украине и даже на Цензоре ***** называют президентом.
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14.03.2024 18:38 Відповісти
щось ти трохи загнув,
об"явити, признати.....
легше ж просто папісдєть і висловити стурбованість
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14.03.2024 18:42 Відповісти
Обкашляют, примут резолюцию стурбованности, потом не-******* наложит на эту никчемную бамняжку кучу вето и УСЬО.
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14.03.2024 18:35 Відповісти
Ага, это как в школе педсовет отругает ученика, убившего соседа по парте, за то, что он пришел в школу в кроссовках убитого...
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14.03.2024 18:36 Відповісти
в так званого цивілізованого світу не вистачить сміливості визнати ***** нелегітимним. будуть й далі заглядати йому в рота, та присідати в реверансах.
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14.03.2024 18:41 Відповісти
Краще б обговорили обстріли мацковским режимом Тьоткінской Народной Рєспублікі...
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14.03.2024 18:48 Відповісти
Потусуються, обговорять і виразять глибоке занепокоєння за рахунок платників податків...
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14.03.2024 18:51 Відповісти
Радбез ООН повинна ДНК експертизу провести

Та показати всьому Світу

Справжнього путіна -

Щоб колишня дружина Людмила

Особисто підтвердила істоту

Інакше , Вибори будуть не дійсні !!!!!!!!!!
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14.03.2024 19:09 Відповісти
А ти думаєш, чого він у всіх поїздках у чемодан сере - щоб біоматеріал не смогли відібрати.
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14.03.2024 19:27 Відповісти
ООН І ЦІВІЛЬНІ КРАЇНИ МОЖУТЬ НЕ ВИЗНАТИ ВИБОРИ ВЗАГАЛІ В РАШЕ І ОГЛАСИТИ ХУТИНА , як Лукашенко, не визнаним і нелегітимним . За вибори на оккупованних террториях.
ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ЗУПИНИТИ ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ ДИКУНАМИ
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14.03.2024 22:06 Відповісти
 
 